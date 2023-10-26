«Здесь наш Сычёв». Каким мы запомнили Дмитрия в сборной России

Экс-нападающему «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрию Сычёву исполнилось 40 лет. Как же быстро летит время! Особенно для тех, кто помнит слёзы юного Сычёва на чемпионате мира 2002 года. Но, как ни странно, оглядываясь на карьеру Дмитрия, в памяти прежде всего всплывают его выступления и голы в клубных командах. И, конечно же, скандальный уход из «Спартака», после которого форвард оказался в «Марселе».

А какой след оставил Сычёв в сборной России?

В 2002 году на тот момент 18-летний Сычёв переживал головокружительный взлёт карьеры. В сборной России он дебютировал в марте, имея всего четыре матча (!) в высшем дивизионе за «Спартак». Наша национальная команда готовилась к ЧМ-2002, а возглавлявший её и по совместительству красно-белых Олег Романцев вознаградил Дмитрия за прекрасный дебют в элите: юный нападающий оформил дубль в ворота «Шинника» и 1+1 во встрече с «Крыльями Советов».

Первый матч за сборную России Сычёв сыграл в Таллине с Эстонией. Наша команда потерпела болезненное поражение от намного уступавшего в классе соперника со счётом 1:2, но сам Дмитрий оставил приятное впечатление – отыграл все 90 минут, отдал голевой пас на Владимира Бесчастных. До чемпионата мира Сычёв сыграл ещё в двух товарищеских матчах — с Францией и Сербией, которой забил свой первый мяч за национальную команду. Кстати, тогда это был самый молодой гол в истории сборной России. Только в 2023 году рекорд экс-спартаковца будет побит Сергеем Пиняевым.

Романцев взял на чемпионат мира Сычёва, у которого было уже восемь голов в 12 матчах чемпионата России. В первой игре с Тунисом (2:0) Дмитрий вышел на замену на 55-й минуте при счёте 0:0 и поучаствовал в обеих голевых атаках нашей команды – отдал голевую передачу Егору Титову и заработал пенальти, реализованный Валерием Карпиным. В тот день нападающий «Спартака» стал самым молодым футболистом в истории нашего футбола, сыгравшим на чемпионате мира.

В матче 2-го тура с Японией (0:1) Сычёв появился на поле в перерыве при счёте 0:0, но не смог проявить себя против хозяев столь же ярко – отметился только несколькими дальними ударами. В решающей же игре 3-го тура с Бельгией (2:3) Дмитрий вышел на замену уже на 34-й минуте при счёте 0:1. Он снова сверкнул, сделав больше любого опытного футболиста для спасения сборной России. Наша команда сравняла счёт после удара Сычёва и добивания Бесчастных. А в концовке гол Дмитрия с паса Александра Кержакова ненадолго вернул надежду российским болельщикам. Но сборная Романцева всё же уступила бельгийцам. И после финального свистка молодой Кержаков утешал молодого Сычёва, уходившего с поля в слезах.

Дмитрий Сычев и Александр Кержаков на ЧМ-2002 Фото: Bongarts/Getty Images

«По прошествии 18 лет мне приходят сообщения, что я зажёг в людях интерес к футболу. Своей игрой, отдачей и эмоциями. Люди начали с этого момента смотреть футбол. Для меня это очень ценно. Греет душу», – признавался Сычёв в интервью для «Матч ТВ», говоря о своих голах и слезах на ЧМ-2002.

Потом было грустное возвращение с чемпионата мира, ещё шесть матчей за «Спартак», скандальное расставание с клубом из-за денег – и четырёхмесячная дисквалификация. На это время Сычёв выбыл из списка кандидатов в сборную России, которую возглавлял уже Валерий Газзаев.

Дмитрий подписал контракт с «Марселем» и с марта 2003-го стал играть в чемпионате Франции. В феврале того же года состоялось его возвращение в сборную России: нападающий провёл тайм в товарищеском матче с Кипром. Но свой следующий гол за национальную команду Сычёв забил только в октябре – Грузии в отборочном цикле Евро-2004.

В начале 2004-го Дмитрий вернулся в Москву и следующие девять лет карьеры отдал «Локомотиву». Нападающий выдал блестящий сезон-2004: помог железнодорожникам выиграть чемпионство, забив 15 мячей, и по многим опросам стал лучшим футболистом года в стране.

Перед Евро-2004, на который сборную России повёз уже Георгий Ярцев, Сычёв в товарищеском матче положил два мяча Болгарии. Но, несмотря на отличную форму, на самом чемпионате Европы нападающий «Локомотива», как и вся сборная, ничего не показал. Сыграл в двух матчах с Испанией и Грецией, оба раза выходил на замену.

После этого у Дмитрия были разные периоды в «Локомотиве» и сборной России. В 2004-м он отметился ещё голом в спарринге с Литвой, а в квалификации ЧМ-2006 – хет-триком в ворота Люксембурга и одним мячом в матче с Эстонией. Потом Сычёв не отличался за национальную команду почти два года. Провёл за этот период всего пять матчей, переживал спад, долго восстанавливался после травмы крестообразной связки.

В октябре 2006-го Сычёв уже при Гусе Хиддинке снова забил Эстонии — в квалификации Евро-2008. А на следующий год – дважды Андорре и Польше. Но больше в 2007-м запомнился промах Дмитрия в решающем, как тогда казалось, матче с Израилем (1:2), когда в концовке нападающий не реализовал выход один на один, а через минуту хозяева вырвали победу. Впрочем, второй гол Сычёва андоррцам вкупе с исторической победой Хорватии над Англией на «Уэмбли» вывел Россию на чемпионат Европы: наши добились минимальной победы над аутсайдером со счётом 1:0.

Дмитрий Сычев экс-нападающий сборной России «После матча с Израилем в раздевалку зашёл Роман Абрамович. Сел в уголочек. Он ещё в кедиках был, в рубашечке – так, на летнем. Встал: «Ребят, ну не расстраиваемся, давайте выше нос». Немножко нас взбодрил хотя бы потому, что состояние было ужаснейшее».

Перед Евро-2008 Дмитрий отличился в товарищеском матче с Казахстаном и убедил голландского тренера в том, что поможет сборной России на большом турнире. Хотя в целом тот сезон был не самым успешным для Сычёва с точки зрения результативности. В матче 1-го тура чемпионата Европы с Испанией (1:4) он вышел в основе, действовал справа, но не справился и был заменён уже в перерыве. Следующие два тура просидел в запасе. В легендарном четвертьфинале с Голландией (3:1) Сычёв появился на поле на последние шесть-семь минут при счёте 2:1. В полуфинале с Испанией (0:3) Хиддинк выпустил его на поле за 35 минут до конца при счёте 0:1. Дмитрий нанёс единственный удар сборной России в створ ворот испанцев, но так и завершил чемпионат Европы без результативных действий.

«Там был шум, гам, все радовались, прыгали, кричали, – вспоминал Дмитрий атмосферу после четвертьфинала с Голландией в эфире на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский». — Вошёл Виталий Леонтьевич Мутко, а у нас там была такая история, что за победу обещали двойные премиальные и нужно было это всё подтвердить. И вот после того, как он появился в раздевалке, вся команда хором начинает кричать: «Двойные-двойные!». Гус Хиддинк тоже включился в этот процесс. Тот махнул рукой, мол, ладно. Проходит три секунды, и тут пацаны начинают скандировать: «Тройные!», а он уже – нет-нет-нет».

В том году Сычёву исполнилось всего 25 лет, но после этого его карьера в сборной России была почти завершена. Он ещё сыграл в товарняке с Германией, поучаствовал в первом стыковом матче ЧМ-2010 со Словенией (2:1), получив от Хиддинка чуть более 10 минут. А свой последний матч за национальную команду Дмитрий провёл в августе 2010-го под руководством Дика Адвоката. Во встрече с Болгарией (1:0) сыграл около 15 минут. Ещё через месяц Сычёв попал в заявку на встречу отборочного цикла Евро-2012 с Андоррой, однако просидел на скамейке запасных до финального свистка.

С 15 голами в 47 матчах Дмитрий занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Есть чем гордиться. Но, наверное, его карьера в национальной команде должна была получиться более яркой.

Чем ещё запомнился Сычёв как представитель России, так это участием в проморолике компании Pepsi. Видео с участием Дмитрия, а также мировых звёзд – Роналдиньо, Лионеля Месси, Тьерри Анри, Дэвида Бекхэма, Сеска Фабрегаса, Фрэнка Лэмпарда – было снято в 2008 году как раз перед последним крупным турниром в карьере нападающего в качестве игрока национальной команды. Помните эту фразу из рекламы «Здесь наш Сычёв»?