Фанаты «Аталанты» устроили сюрприз экс-игроку клуба. Они приехали ради него в Словению

Но в Бергамо всё ещё тепло вспоминают об Иличиче. Именно поэтому фанаты «Аталанты» решили заглянуть к экс-игроку в гости. В Марибор болельщики наведались по пути на матч Лиги Европы с австрийским «Штурмом» в Граце.