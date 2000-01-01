Милый сюрприз фанатов «Аталанты» для экс-игрока
Футбол — это не просто игра, и болельщики «Аталанты» вновь подтвердили это. Фанаты клуба решили устроить сюрприз своему бывшему капитану (и любимому игроку) Йосипу Иличичу и приехали к нему в Словению. Вышло очень мило!
Психологические проблемы
Иличич ещё в 2022 году перешёл из «Аталанты» в «Марибор». Словенец не хотел отягощать руководство итальянского клуба своими проблемами с психологическим здоровьем, в частности депрессией и биполярным расстройством.
Но в Бергамо всё ещё тепло вспоминают об Иличиче. Именно поэтому фанаты «Аталанты» решили заглянуть к экс-игроку в гости. В Марибор болельщики наведались по пути на матч Лиги Европы с австрийским «Штурмом» в Граце.
Два автобуса фанатов поймали Иличича на тренировочной базе «Марибора». Болельщики растянули баннер со словами благодарности Йосипу и спели для футболиста несколько песен. Экс-игрок «Аталанты» был в восторге от такого приятного сюрприза.
Фанаты «Аталанты» устроили сюрприз экс-игроку клуба. Они приехали ради него в Словению
Читайте также
Восемь непобедимых команд Лиги чемпионов
Салах установил новый рекорд в еврокубках
Топ-10 самых дорогих футбольных лиг мира
Пепе стал самым возрастным полевым игроком ЛЧ
Гвардиола повторил личный рекорд в ЛЧ
Пике упал в двухметровую яму. Видео
Топ-7 самых дорогих игроков Саудовской Про-Лиги
Беллингем повторил крутое достижение в «Реале»
Крутая реакция Шмейхеля на отбитый пенальти Онана
Лучшие бомбардиры из топ-5 лиг Европы
Непобедимые команды топ-10 лиг Европы
После перехода Месси в МЛС рекордная посещаемость!
Аналитики спрогнозировали развязку в РПЛ
Странное развлечение для болельщиков в Мексике
Головин — лучший по голам из-за штрафной в топ-5
Крутой перформанс фанатов «Аль-Насра» для Роналду