Топ-10 самых дорогих футбольных лиг мира
Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футбольных лиг мира. Как выглядит топ-10?
10-е место — Про Лига
Стоимость всех игроков чемпионата Саудовской Аравии оценивается в € 1,07 млрд.
9-е место — Суперлига
Общая цена составов всех клубов чемпионата Турции — € 1,15 млрд.
8-е место — МЛС
Все команды североамериканской лиги оцениваются в € 1,27 млрд.
7-е место — Примейра
Стоимость всех игроков чемпионата Португалии — € 1,35 млрд.
6-е место — Серия А
В бразильском чемпионате общая цена всех футбоолистов составляет € 1,44 млрд.
5-е место — Лига 1
Французские команды суммарно оцениваются в € 3,68 млрд.
4-е место — Бундеслига
€ 4,31 млрд — трансферная стоимость всех клубов чемпионата Германии.
3-е место — Серия А
Стоимость всех игроков итальянского чемпионата — € 4,71 млрд.
2-е место — Ла Лига
Все клубы в чемпионате Испании суммарно оцениваются в € 4,77 млрд.
1-е место — АПЛ
Лидер топа — чемпионат Англии. Там стоимость всех игроков составляет € 11,04 млрд.
АПЛ, МЛС и Ла Лига. Топ-10 самых дорогих футбольных лиг мира
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