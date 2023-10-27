Пять лучших «класико» без участия Криштиану Роналду и Лионеля Месси

В течение длительного времени соперничество «Реала» и «Барселоны» ассоциировалось с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Однако в последние годы «класико» проходят без участия этих великих футболистов. Самое время вспомнить памятные матчи «Реала» и «Барсы», которые обходились без Месси и Роналду.

«Реал» — «Барселона» — 11:1, 1943 год

До 1943 года яростного противостояния «Реала» и «Барселоны» как такового не существовало. Всё изменилось в полуфинале Кубка Генералиссимуса (раньше так называли Кубок Испании). Жребий свёл обе команды на стадии полуфинала. Каталонцы разгромили соперника дома (3:0), однако мадридская команда была возмущена приёмом, который ей устроили на стадионе «Лес Кортс». В адрес игроков «Реала» с трибун постоянно неслась ругань. Мадридские газеты обвинили соперника в подкупе арбитров и варварстве болельщиков.

Через неделю в Мадриде автобус «Барселоны» забросали камнями, а болельщикам на стадионе раздали специальные свистки, которые они использовали в течение всей игры. Существует несколько версий того, что произошло. По одной из них, люди в военной форме перед игрой приказали каталонцам проиграть. По другой — игроков «Барселоны» избили ещё до стартового свистка, по третьей — военные приказали судейской бригаде организовать необходимый результат.

«Барса» потерпела самое крупное поражение в «класико» в 1943 году Фото: TWITTER.COM/LALIGA

Вратарь гостей в первом тайме не прыгал за мячами, а уворачивался от камней, которые метали с трибун. Когда футболисты «Барселоны» бросали аут или подавали угловой, их хватали за майки фанаты, сидевшие в первых рядах. Гости ещё в первом тайме остались вдесятером после фола, за который обычно не дают даже жёлтую карточку. Впрочем, доказательств в видеоформате нет. Нападающему «Барсы» разбили голову бутылкой, однако судья едва не показал ему жёлтую за затяжку времени. На перерыв команды ушли при счёте 8:0 в пользу мадридского клуба.

Говорят, игроки гостевой команды не хотели выходить на вторую половину, однако их заставили люди в военной форме. В перерыве они зашли в раздевалку и сказали: «Либо вы доигрываете матч, либо прямо отсюда уезжаете в тюрьму». Во времена диктатора Франко не воспринимать всерьёз такие угрозы было нельзя. Это поражение до сих пор остаётся самым крупным для «Барсы» в «класико».

«Барселона» — «Реал» — 5:0, 1994 год

Конечно, все на «Камп Ноу» ждали победы над непримиримым соперником, но вряд ли кто-то мог рассчитывать на столь успешный результат. В Испании написали, что такой победой можно гордиться всю оставшуюся жизнь и рассказывать о ней своим внукам. Команда Йохана Круиффа просто растоптала гостей из Мадрида. Главным героем встречи стал Ромарио, который перед стартом сезона переехал в Каталонию из ПСВ.

Ромарио — главный герой «эль класико» в 1994 году Фото: Paul Marriott/Getty Images

Бразилец наколотил 30 голов и занял первое место в списке лучших бомбардиров сезона в Ла Лиге. А его команда завоевала чемпионский титул. В отдельно взятом матче с «Реалом» бразилец сделал хет-трик и отдал голевую передачу на Ивана Иглесиаса. Ещё один гол оформил Рональд Куман — пробил вратаря «Реала» со штрафного. Этот матч — один из лучших для Ромарио в составе «Барселоны».

Тони Брюинс Слот и его жест Фото: Кадр с трансляции

А ещё запомнился поступок Тони Брюинса Слота. Помощник Круиффа после пятого гола поднял вверх ладонь и показал трибунам. Тем самым он частично потроллил соперника — напомнил, сколько гости пропустили. «Этот жест задел ещё больше, чем сам результат», — писало испанское издание Marca.

«Реал» — «Барселона» — 5:0, 1995 год

Через год после памятного матча мадридский клуб взял реванш с таким же счётом. Здесь тоже был хет-трик, а его автором стал Иван Саморано. Кстати, чилийцу потребовалось всего 39 минут. После перерыва отличился Луис Энрике, который через год уедет в «Барселону». А окончательный счёт установил Хосе Амависка. По итогам сезона Саморано станет лучшим бомбардиром Примеры, а «Реал» прервёт гегемонию «Барсы» и завоюет чемпионский титул.

Иван Саморано (справа) забил три мяча «Барсе» в 1995-м Фото: Paul Marriott/Getty Images

Любопытно, что Микаэль Лаудруп принял участие в двух памятных матчах. В 1994-м он помог «Барсе», а через год праздновал успех уже в составе «Реала». На «Сантьяго Бернабеу» датчанин отдал голевую передачу на Саморано. «В раздевалке «Реала» была особенная атмосфера. Некоторые футболисты болезненно пережили поражение годичной давности и жаждали реванша». Когда помощник главного тренера «Реала» Анхель Каппа зашёл в раздевалку, Лаудруп сказал с улыбкой: «Я выиграл два «класико» со счётом 10:0».

Микаэль Лаудруп (справа) поиграл и за «Барсу», и за «Реал» Фото: Tony Marshall/Getty Images

7 января 1995 года — дата, которую болельщики «Реала» никогда не забудут. «Это была худшая версия «Барселоны», которая приезжала на «Сантьяго Бернабеу», — писала Marca. — Карикатура на самих себя. «Барса» была болезненной, жалкой, слабой. Противостояние века длилось всего 45 минут. На большее соперника не хватило».

«Реал» — «Барселона» — 2:3, 1997 год

В 1997 году «Реал» называли лучшим клубом мира, в то время как «Барселона» смотрелась неубедительно. Каталонцам дико везло в чемпионате Испании, а вот в Лиге чемпионов они провалились по полной программе. Команда Луи ван Гала заняла последнее место в группе с киевским «Динамо», ПСВ и «Ньюкаслом». «Реал», в свою очередь, выиграл и спокойно вышел в плей-офф, но в Ла Лиге отставал от сине-гранатовых на четыре очка.

Матч «Реал» — «Барселона» в 1997 году Фото: Ben Radford/Getty Images

Эксперты перед матчем ожидали не просто победы «Реала», а победы с крупным счётом. На деле всё получилось иначе. Мадридский клуб владел преимуществом, а соперник нанёс всего лишь четыре удара за весь матча. Но три из них оказались результативными! Перед игрой ван Гал признался, что его устроила бы ничья, однако план удалось перевыполнить. «Барса» дважды выходила вперёд благодаря голам Ривалдо и Луиса Энрике, а «Реал» ответил на это мячами Рауля и Давора Шукера.

Мадридцы побежали на финальный штурм и пропустили контратаку. Луиш Фигу отдал вторую голевую передачу, а Джованни попал в пустые ворота. Бразилец очень эмоционально отпраздновал этот гол. Он три раза согнул правую руку в локте, а левую положил на бицепс правой. «Мне было очень комфортно, — сказал автор победного гола. — Я сделал этот жест, чтобы обидеть болельщиков «Реала». По окончании сезона «Барса» стала чемпионом Испании, а столичный клуб — победителем Лиги чемпионов.

«Барселона» — «Реал» — 2:0, 2000 год

Первый матч Луиша Фигу на «Камп Ноу» после перехода в «Реал». Португалец провёл пять лет в «Барселоне», стал кумиром болельщиков, а в 2000-м укатил в мадридский клуб. Фанаты каталонской команды посчитали такой поступок абсолютным предательством. Они сделали несколько баннеров и назвали бывшего кумира Иудой. На разминке перед матчем стоял такой шум, что Фигу пришлось затыкать уши. Перед этим на взлётно-посадочной полосе каталонского аэропорта португальца встретила вооруженная охрана, после чего он поспешил в автобус.

«Казалось, что со мной обращаются как с убийцей. Я не чувствую себя Иудой, предателем или кем-то в этом роде», — говорил за день до игры Фигу. «Я сидел с Луишем в самолёте, но ни в коем случае не собирался сидеть рядом с ним в автобусе», — вспоминал одноклубник португальца Стив Макманаман.

Луиш Фигу (слева) и Карлес Пуйоль Фото: Getty Images

Когда автобус с игроками «Реала» подъезжал к стадиону, полиция создала специальный коридор — по 25 метров свободного пространства с каждой стороны. Впрочем, это не помешало буйным каталонским фанатам забросать транспортное средство бутылками и прочими предметами. Защитник «Реала» Фернандо Йерро назвал всё происходящее позором и призвал успокоить болельщиков. Но те не успокоились и бросали в сторону Фигу предметы, как только тот приближался к кромке поля.

Полиция создала подобие защитной стены возле каждого углового флажка, на случай если португалец решит исполнить стандарт. Впрочем, он на это не пошёл. «Тот вечер был невероятным, — утверждал защитник «Реала» Иван Кампо. — Никогда не видел ничего подобного. Луиш не заслужил подобного отношения со стороны фанатов «Барселоны». Тот матч доставил ему много негатива. Но я не скрывал восхищения. Фигу тогда показал всем, что у него есть яйца».

«Я почти не разговаривал с Фигу во время игры, — говорил защитник «Барсы» Абелардо Фернандес. — Его переход задел нас. Но временами во время матча мне было жалко его. Думаю, ему пришлось безумно тяжело. Фанаты боготворили его в течение нескольких лет, а потом пригвоздили к столбу позора».

«Барса» в итоге победила 2:0, однако «Реал» стал чемпионом по итогам сезона. При этом принципиальный соперник отстал на 17 очков, а Фигу признали лучшим футболистом мира. Через пару лет болельщики «Барсы» бросят на поле свиную голову, когда Фиго подойдёт к угловому флажку. Матч остановят на несколько минут, а встреча завершится без голов.