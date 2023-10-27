После ухода из ЦСКА Фукса не узнать. Бруно воскресил карьеру в Бразилии!

А ведь в Москве в него уже мало кто верил.

Летнее трансферное окно 2020 года — с отрывом худшее в истории ЦСКА. Армейцы бросили перчатку «Зениту» и отвалили за новичков € 30 млн. Вернее, попытались бросить, потому что из четверых приобретений сработало только одно. Да и то самое недорогое — уже адаптированный к РПЛ Бактиёр Зайнутдинов за € 2 млн.

Остальная троица — пока что провал:

Чидера Эджуке за € 11,5 млн лишь изредка баловал результативными действиями (10+6 за 65 игр) и выделялся разве что дриблингом — и уместным, и не очень. Возможно, нигериец и раскрылся бы, но после слов о любви к ЦСКА внезапно воспользовался лазейкой ФИФА, сбежал из команды и летом 2024-го уйдёт из клуба бесплатно, если не договорится о продлении контракта — а в обратный исход верится слабо;

Адольфо Гайча взяли за € 8,5 млн, и вот его краткое резюме: 3 гола за 37 матчей в России и уже четвёртая аренда — предыдущие были такими себе: два мяча в 15 играх за «Беневенто», столько же за 17 встреч в «Вероне» и один гол за 29 выходов на поле в «Уэске».

Эджуке, Адольфо Гайч, Бруно Фукс Фото: «Чемпионат»

На восьмимиллионном же Бруно Фуксе остановимся подробнее, потому что с ним теперь не всё так однозначно.

Как Бруно Фукс играл за ЦСКА

Ну или «Как не играл» – эта фраза в случае Бруно куда точнее. Фукс переезжал в Москву одним из самых перспективных бразильских защитников, а оказался наиболее востребованным в клиниках игроком РПЛ. 11 (!!!) травм за два сезона вынудили футболиста пропустить 390 дней. То есть больше календарного года!

Загибаем пальцы: травма бедра, рецидив, операция на ноге, мышечные проблемы, дефицит тренировочной практики, вирусная инфекция, воспаление зубов, тендинит, повреждение подкожного сухожилия. Не Абу Диаби, конечно, но тоже весьма солидно.

Бруно Фукс Фото: РИА Новости

Удивительно, но травматичность проявилась у Фукса именно в России: до ЦСКА он играл постоянно. Что же касается непосредственно футбола, то Бруно провёл за армейцев в сумме 821 минуту, бóльшую часть из 19 матчей выходя на замену. И тем не менее в одном он точно круче того же Эджуке: потому что не приостанавливал соглашение с красно-синими.

Вместо побега Бруну предпочёл обычную аренду, в конце 2022-го за € 400 тыс. на год перебравшись в «Атлетико Минейро». При этом у бразильского клуба есть опция выкупа за € 5 млн. То есть ЦСКА даже может отбить значительную часть затраченных на проблемного футболиста денег. И да, реально может, потому что на родине Фукс расцвёл.

Как у Бруно Фукса дела сейчас

Очень даже неплохо. В 2023-м на счету защитника 23 матча (20 – в основе), или 1714 минут за «Атлетико». Да, уже в два раза больше, чем за ЦСКА. А если бы не травма (ага, опять) многострадального сухожилия, из-за которого он пропустил месяц, было бы и того больше. Похоже, здоровье Фукса хромает лишь за пределами Бразилии.

Бруно Фукс в «Атлетико Минейро» Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Бруно — третий по проведённому на поле времени среди центральных защитников «Минейро». Хоть команда и играет по схеме 4-2-3-1, легендарный Луис Фелипе Сколари часто ротирует центр обороны, так что здоровому Фуксу практика здесь гарантирована. В отличие от ЦСКА.

Сам футболист также прекрасно осознаёт это и хочет остаться в Бразилии, о чём недавно и заявил:

Бруно Фукс защитник ЦСКА и «Атлетико Минейро» «С тех пор как я приехал в «Атлетико», думал остаться здесь. Знал, что это будет аренда на год, но я приехал с желанием остаться надолго. Не в курсе, ведутся ли переговоры между «Атлетико» и ЦСКА. В данный момент меня это не касается. Сейчас я должен использовать все возможности, чтобы у меня был шанс остаться здесь на следующий год».

По сообщениям бразильских СМИ, «Атлетико» тоже не прочь сохранить Фукса. Тем не менее клуб попытается сбить цену или продлить аренду ещё на год. Такие вот хитрецы.

До конца аренды остался ещё месяц, и за это время многое может поменяться. Особенно в случае Фукса, которого травма способна настичь в любое время и в любом месте. Главное — возвращение в Бразилию полностью себя оправдало: это уже далеко тот Фукс, над которым посмеивались в России.