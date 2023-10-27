Лунёв обидно ошибся с «Байером». Но в разгромном поражении от бывшей команды виноват не он

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы — 2023/2024 встречались бывшая и нынешняя команды Андрея Лунёва — «Байер» и «Карабах». В первой российский вратарь был резервистом, зато во второй он стабильно первый.

У Лунёва был прекрасный шанс показать немцам, какого великолепного игрока они потеряли. Получилось ли? Не очень.

Уже на четвёртой минуте «Байер» провёл голевую атаку: Гримальдо прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Вирцу было сложнее промахнуться, чем забить. Он и не промахнулся.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

К Лунёву вопросов никаких — здесь не спас бы никто.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Следующая 10-минутка прошла спокойно. Так же, как выход из ворот Андрея после навеса Гримальдо со штрафного.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

«Карабах» тем временем не стеснялся прессинговать «Байер» на его половине и с помощью этого заработал пенальти: Джака завозился с мячом, нарвался на перехват Жуниньо и сбил бразильца. Байрамов переиграл Коваржа и сравнял счёт.

Немцы поняли, что легко победить не получится, и вплотную насели на соперника: за несколько минут был и промах Бонифасе с нескольких метров, и перекладина от Адли, и вынос Джафаргулиева из пустых ворот. Во всех трёх эпизодах Лунёв должен был пропускать, однако ему везло.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Позже Андрей прочитал и нейтрализовал выход Коссуну. Спасибо «Байеру», что хоть иногда давал своему экс-вратарю возможность проявить себя.

На 29-й минуте везение гостей завершилось: Гримальдо не оставил Лунёву никаких шансов, хоть тот и задел мяч.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Спустя пять минут Андрей поймал слабый удар Бонифасе — наконец-то сейв!

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Через несколько секунд, впрочем, выяснилось, что нападающий «Байера» лишь пристреливался: его пушечный удар издали достиг цели.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

В начале второго тайма трюк одноклубника повторил Гримальдо. А Лунёв повторил прыжок, который ничего не изменил.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Удивительно, но, даже пропустив четыре гола и два из них – издали, можно вообще не быть виновником разгромного поражения. Вероятно, Лунёв подумал так же, потому что пятый мяч залетел в ворота «Карабаха» из-за его ошибки.

Дальний удар Бонифасе не был опасным, однако Андрей отразил его перед собой.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Тапсоба обрадовался столь щедрому подарку и добил в пустые. Здесь, увы, вина россиянина очевидна.

Эпизод из матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» Фото: Кадр из трансляции

Закинув «Карабаху» пять голов, немцы успокоились и больше Лунёва не напрягали. Был выстрел в перекладину от Гримальдо, но там, даже залети мяч в ворота, он стал бы также неберущимся.

В итоге получается странная ситуация. С одной стороны, Андрей пропустил аж пять раз и особо не спасал. С другой – он виновен только в одном голевом эпизоде. На результате куда больше сказался класс «Байера», нежели игра Лунёва.