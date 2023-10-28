13 топ-матчей субботы: эль класико, финал КМ по регби, полуфинал Медведева, Фьюри — Нганну

Насыщенное расписание на сегодня, 28 октября: хоккей, баскетбол, теннис, волейбол, фигурное катание и много футбола! Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Овечкин снайперскую серию?

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин наконец разогнал свою погоню за рекордом Уэйна Гретцки. В двух последних встречах российский форвард отличился по разу, благодаря чему сократил отставание от легендарного достижения канадца до 70 голов. Сумеет ли форвард «столичных» продлить снайперскую серию и ещё сильнее сократить дистанцию до, казалось бы, вечного рекорда?

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли Вембаньяма избавиться от проблемы с фолами?

Вембаньяма провёл неплохой дебют в матче с «Далласом», особенно впечатлил его перформанс в четвёртой четверти. Главной проблемой было то, что Виктор провёл на площадке лишь 22 минуты, испытывая проблемы с фолами на протяжении всей встречи. С «Хьюстоном» должно быть проще в этом отношении, а значит, стоит ожидать более впечатляющей статистики у первого номера драфта-2023. Сами «Рокетс» провалили дебютный матч в сезоне, но это совершенно новая команда с множеством новым игроков и тренеров, так что стоит дать коллективу время на адаптацию.

Виктор Вембаньяма Фото: Christian Petersen/Getty Images

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 октября 2023, суббота. 05:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Сакраменто» отомстить за поражение в первом раунде?

Серия между «Кингз» и «Уорриорз» стала одним из лучших противостояний на стадии первого раунда за последние годы. Победителем вышел опытный «Голден Стэйт», но многие тогда говорили, что если бы не повреждение ДеАарона Фокса, то «Сакраменто» пошли бы дальше. Стоит ожидать ещё одного шага вперёд у команды из столицы Калифорнии? Не был ли прошлый сезон временной вспышкой? В первом матче команда смотрелась хорошо.

ДеАарон Фокс Фото: Alex Goodlett/Getty Images

⛸ 10:00: Этап Гран-при по фигурному катанию в Красноярске, короткая программа

Интрига: переделанная программа Петра Гуменника под Rammstein

После скандала на контрольных прокатах Пётр Гуменник всё же покажет короткую программу под композицию группы Rammstein «Sonne». Фигурист уже выступал под кавер на русском языке на одном из шоу и наконец представит постановку широкой аудитории. Соперники Гуменника — Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

У женщин после снятия Елизаветы Туктамышевой и Софьи Акатьевой фаворитом является Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе. В парном катании мы увидим заявку на победу от действующих чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а в танцах на льду ждём первое соревновательное выступление Александры Степановой и Ивана Букина после сезонной паузы — партнёрша уходила в декрет.

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 11:00. Дарья Касаткина (Россия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия), Чжухай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Касаткина в решающий матч Чжухая?

Дарья Касаткина успешно преодолела групповой этап на малом Итоговом турнире WTA в Чжухае, обыграв Барбору Крейчикову и Магду Линетт. Благодаря этому россиянка пробилась в плей-офф, где за место в финале сразится с призёром Олимпиады Беатрис Хаддад-Майей. Кто же из девушек сыграет в воскресенье?

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

⚽️ 14:00: «Факел» — «Спартак», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: красно-белые не проигрывают воронежцам — будет сенсация?

Учитывая нестабильные результаты команды Гильермо Абаскаля, «Спартак» вполне способен удивить в игре, где считается фаворитом. К тому же «Факел» не проигрывает уже четыре встречи во всех турнирах. Это определённо заявочка на сенсацию! Москвичам же надо продолжить победный тренд и выстраиваться в очередь за лидирующим «Краснодаром».

Играют «Спартак» и «Факел» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 14:30: «Челси» — «Брентфорд», АПЛ, 10-й тур

Интрига: «Челси» выпадет из первой десятки? Есть все основания

«Брентфорд» пока не так удивляет, как в прошлом сезоне, а вот «Челси» вполне в своём репертуаре: идут в середине, имея почти вдвое меньше очков, чем лидер. Так ещё и победу в дерби с «Арсеналом» (2:2) упустили. Забавно, что в последних трёх встречах «Брентфорд» дважды обыграл лондонцев, а «Челси» забил ему за этот период всего один мяч. Ну что ж, интересно! В случае поражения команда Маурисио Почеттино выпадет из первой десятки АПЛ.

«Челси» выпадет из первой десятки? Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Динамо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2023, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли бело-голубые пятую победу подряд?

Московское «Динамо» пережило кризис и вернулось на победную волну. Команда Алексея Кудашова выиграла четыре матча подряд, а в двух последних встречах ещё и смогла забросить по пять шайб за игру. В свою очередь, уфимский «Салават Юлаев» две последние встречи завершил с одинаковым счётом — 1:0. Вся разница заключается только в том, что сначала уфимцы всухую обыграли «Торпедо», а затем также всухую проиграли «Авангарду». Атака «Динамо» или оборона «Салавата» — кто окажется круче в субботу?

Одержат ли бело-голубые пятую победу подряд? Фото: vk.com/dynamo_ru

🎾 15:00. Даниил Медведев (Россия, 1) — Стефанос Циципас (Греция), Вена, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сыграет ли Медведев во втором финале Вены подряд?

Россиянин Даниил Медведев успешно продолжает защищать прошлогодний титул в Вене. В 1/4 финала первому номеру посева пришлось выдержать непростую битву с товарищем по сборной Кареном Хачановым. Теперь Даниил сразится в полуфинале со своим заклятым соперником Стефаносом Циципасом. Теннисисты не раз сражались на корте, а также в словесных перепалках за его пределами. Кто окажется сильнее на этот раз?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Локомотив», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ничья — точно не про этот матч

«Локо» и «Ростов» регулярно отнимают друг у друга очки, это противостояние не назовёшь компромиссным (все две ничьих в последних 10 встречах). Гости сейчас в топе и стремятся вернуться в тройку, а хозяевам нужно подниматься выше: у команды Валерия Карпина явно потенциал не на десятое место. Клубы уже дважды сыграли друг с другом в Кубке России, подарив болельщикам семь голов. Так что яркого футбола стоит ожидать и в этот раз.

«Локо» и «Ростов» регулярно отнимают друг у друга очки Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Реал», Примера, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первое официальное «класико» Беллингема. Каким оно будет?

Тут ведь даже не скажешь, кому сейчас нужнее победа или кто больше к ней готов в конкретный момент времени. Вывеска, которая стоит особняком. Она в вакууме, и потому все разговоры о месте в таблице, игровом тонусе и факторе домашнего/гостевого поля– просто пыль. А что точно имеет значение, так это травмированные: у каталонцев не будет Жюля Кунде, Серхи Роберто и Педри, а у мадридцев – Тибо Куртуа и Эдера Милитао. А ещё это первое «класико» с турнирной задачей (до этого был товарняк) для Джуда Беллингема!

Первое официальное «класико» Беллингема Фото: Alex Caparros/Getty Images

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Ахмат», РПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: последний раз «Ахмат» забил «Зениту» три гола. Сколько будет в этот раз?

Противостояние грозненцев и петербуржцев давно обросло особой репутацией: якобы сине-бело-голубым неудобно встречаться с «Ахматом» и гегемон регулярно испытывает проблемы в таких матчах. Статистика последних десяти игр говорит об обратном: шесть побед, три ничьих и всего одно поражение (в прошлом сезоне). Зато в последней зарубе чемпиону отгрузили трёшку (3:3) в рамках Кубка России. Учитывая травмы Страхини Эраковича и Роберта Ренана, защита у команды Сергея Семака не в оптимальном состоянии. Воспользуется ли этим соперник?

Последний раз «Ахмат» забил «Зениту» три гола Фото: fc-zenit.ru

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо», матч за Суперкубок, 3-й тур

Интрига: кто заберёт второй титул в новом сезоне?

Казань и Москва разыграют между собой уже второй титул в сезоне: Кубок Столетия пару недель назад улетел в столицу. А финальный матч стал украшением всего турнира: «Динамо» ушло с 0:2 по партиям, на характере, как потом признавались москвичи, совершив камбэк. Им та встреча придала дополнительной уверенности перед стартом Суперлиги, у Казани — её отняла. Так что борьба за Суперкубок станет и подспорьем для возвращения казанцев в гонку регулярки.

Казань и Москва разыграют между собой уже второй титул в сезоне Фото: vcdynamo.ru

🏆 🏉 22:00: Новая Зеландия — ЮАР, КМ-2023 по регби, финал

Интрига: какая сборная станет самой титулованной в истории регби?

В главном матче четырёхлетия встречаются настоящие титаны — сборные ЮАР и Новой Зеландии. Лучшая в мире атака столкнётся с лучшей в мире обороной. Матч обещает быть очень напряжённым, зрелищным и непредсказуемым. А главной вишенкой на торте для зрителя становится тот факт, что и у Новой Зеландии, и у ЮАР есть по три победы на Кубках мира, и победитель финала-2023 как минимум на четыре года обеспечит себе звание самой титулованной команды в истории регби.

Какая сборная станет самой титулованной в истории регби? Фото: David Rogers/Getty Images

🥊 23:00*: Тайсон Фьюри (Великобритания) — Фрэнсис Нганну (Франция), бой вне рейтингов

*Время боя ориентировочное

Интрига: Фьюри может проиграть только сам себе?

Идея боксёрского боя между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну не понравилась многим экспертам, зато обычные болельщики — в восторге. Великого боксёра попытается остановить парень, не имеющий в активе профессиональных поединков в боксе. Зато у Нганну есть чудовищный удар и огромное желание удивить мир. Согласно всем выкладкам профессионалов, Фьюри попросту не может проиграть. Но что, если Тайсон проиграет сам себе?