Как же жаль Игнашевича! Его «Балтику» в Казани добил чудесный штрафной

Встреча новичков РПЛ завершилась минимальной победой «Рубина». А «Балтика» продлила свою неудачную серию матчей на выезде.

В составе «Рубина» отсутствовал дисквалифицированный ведущий нападающий Даку. Не сказать чтобы Мирлинд много забивал в РПЛ (только два гола), но всё же атака казанцев строится во многом на сильных качествах албанского новичка. Заменивший его в роли центрфорварда Фамейе не настолько хорошо цепляется за мяч. То ли по этой причине, то ли из-за стилистических особенностей команд Рашида Рахимова и Сергей Игнашевича по игре не складывалось впечатление, что «Рубин» хозяин поля, а «Балтика» – робкий гость, потерпевший поражения во всех шести предыдущих матчах на выезде в РПЛ. Без мяча калининградцы повыше встречали соперника, смелее прессинговали.

В целом же был равный футбол, который скорее напоминал перетягивание каната. 22 крепких мужчины из «Рубина» и «Балтики» выполняли тяжёлую работу, а не творили на поле в холодную, снежную погоду. Множество единоборств, борьбы за подборы, простых решений на мяче. Напряжение создавали, прежде всего, стандарты и кроссы, когда у команд Рахимова и Игнашевича получалось доводить мяч до своих вингбеков у чужой штрафной. Лучший момент открыть счёт в первой тайме имел Чумич, который из убойной позиции не попал в цель после паса Кабутова с правого фланга.

За 45 минут «Рубин» с «Балтикой» не нанесли на двоих ни одного удара в створ. У казанцев было пять неточных ударов, у калининградцев – три, но из штрафной чаще атаковала ворота «Балтика» (1:3). Статистика точных передач на чужой трети тоже свидетельствовала о равенстве сил (68:75). Только в компенсированное время первого тайма Осипов впервые пробил в створ с такого расстояния, откуда забить можно только чудом. Так что скучные нули к перерыву – логичный итог.

После перерыва картина игры не поменялась. Футбол приносился в жертву результату. «Балтика» достаточно эффективно отодвигала «Рубин» от своей штрафной за счёт прессинга, и центрфорварду казанцев Фамейе никак не удавалось впервые встретиться с мячом в штрафной Латышонка. Впрочем, после часа матча калининградцы стали уставать, чуть-чуть «подсели». Команда Рахимова выдала хороший отрезок, правда, без голевых моментов. Игнашевич тут же отреагировал двойной заменой. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энрикес покинул поле с одним-единственным касанием в чужой штрафной – заблокированным ударом.

По такой игре всё мог решить один гол. Представить, что команды забьют два или больше, было невозможно. Первый настоящий момент во втором тайме пришлось ждать до 82-й минуты, когда неудачная скидка защитника «Балтики» Остойича подарила шанс аргентинцу Ваде. Но какой сейв совершил Латышонок – просто слов нет!

Но через шесть минут Вада всё же взял реванш у Латышонка. Казанцы заработали опасный штрафной, и опытный хавбек, сыгравший под сотню матчей во французской Лиге 1, блестяще исполнил стандарт. Тут голкипер не потащил.

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Второй тайм остался по статистике за «Рубином»: удары – 9:5 (в створ – 4:1, из штрафной – 6:3). Так что в какой-то мере победа казанцев закономерна, хотя ничья казалась более справедливым исходом.