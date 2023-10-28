Станут ли «Крылья Советов» снова вторыми и ворвутся ли в тройку московские клубы?

Жара в РПЛ! В один день играют «Спартак», «Ростов», «Локо» и «Зенит». LIVE

Сегодня, 28 октября, состоятся четыре встречи 13-го тура чемпионата России. «Факел» примет «Спартак», «Оренбург» приедет в гости к «Крыльям Советов», «Ростов» сыграет с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Ахматом».

«Факел» не проигрывает уже четыре матча подряд, для Воронежа это достижение. А «Спартак» хочет вернуться к позитивному графику со стабильным набором очков. После победы над «Пари НН» (2:0) в прошлом туре команда Гильермо Абаскаля вновь обнадёжила болельщиков. Задача хозяев – выбраться из опасной зоны, а цель гостей – ворваться в тройку и, может, догнать «Зенит».

После двух поражений подряд магия «Крыльев» поуменьшилась, восторженно говорить о команде Игоря Осинькина стали меньше. Однако после «Оренбурга» разговоры могут возобновиться, ведь в случае победы никуда из ведущей тройки самарцы не денутся. Давид Деограсия со всем этим вряд ли согласен и тоже хочет победить впервые за три встречи. Но против оренбуржцев гостевое поле и более классный соперник.

«Ростов» и «Локо» давно не играли вничью – в последних десяти встречах между этими командами ни разу не фиксировали подобный результат. Сейчас команды разделяют семь очков, и победа вроде как больше нужна команде Валерия Карпина: важно вернуться в десятку. Михаил Галактионов же настраивает своих парней на три очка с другой задачей: потягаться с «Зенитом», «Спартаком» и «Крыльями Советов» за звание догоняющего «Краснодар».

Чемпион едет в Грозный – в этой фразе нет ничего тревожного. «Зенит» уже не испытывает былых проблем с «Ахматом»: в 10 последних матчах уступили всего раз. Настораживает лишь, что в Кубке России чеченский клуб завалил гегемону трёшку – и было это месяц назад. А ведь Сергей Семак не сможет использовать Страхиню Эраковича и Роберта Ренана. А это понижает качество зоны центральных защитников.

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