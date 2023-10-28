«Ахмат» — реально самый неудобный соперник для «Зенита»? Три команды разрушают этот миф

Выяснили, кто на самом деле больше всего огорчает девятикратных чемпионов России.

Сегодня в рамках 13-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Ахмат». Сергей Семак уверен — его команде легко не будет: «Нас ждёт сложная игра. Для нас это непростой соперник, матчи с ним всегда складываются тяжело». Согласен с тренером и Густаво Мантуан: «Игры с «Ахматом» всегда доставляют много сложностей». И Андрей Аршавин: «Не знаю почему, но так складывается, что «Ахмат» всё время отбирает очки у «Зенита».

Поспорить с Семаком и Мантуаном трудно: противостояния с грозненцами частенько заставляют болельщиков из Петербурга понервничать. Но вот высказывание Аршавина уже сомнительно: реально ли сине-бело-голубые часто не побеждают «Ахмат» или это просто основанный на прошлом стереотип?

Подобное мнение плотно закрепилось осенью 2012-го, когда команда из Грозного развалила в Петербурге «Зенит» с Бруну Алвешем, Витселем, Широковым, Халком и тем же Семаком (2:0).

«Зенит» — «Ахмат» Фото: РИА Новости

Позже «Ахмат» доказал, что петербуржцам на самом деле стоит его бояться: в ноябре 2014-го снова забрал три очка на выезде (3:1), а с осени 2015-го по лето 2017-го и вовсе выдал трёхматчевую успешную серию (4:1, 2:1, 1:0), включая чемпионскую для «Спартака» победу в Питере в 2017-м. Действительно похоже на доминацию!

Тем не менее это было давно, а какая статистика личных встреч у данных команд за последние годы? Грозненцы всё ещё остаются криптонитом для «Зенита»? Правильный ответ — нет.

За основу возьмём 15 последних официальных встреч: у «Зенита» семь побед, семь ничьих (включая недавние 3:3 в Кубке, когда петербуржцы взяли серию пенальти) и всего лишь одно поражение — оно случилось в ноябре прошлого года (1:2). Общая разница мячей — 26:11. Ситуация уже не выглядит столь серьёзной для фаворита, верно?

В то же время три другие команды оказывали сине-бело-голубым большее сопротивление:

последние 15 официальных матчей «Зенита» с «Локомотивом»: 7 побед, 4 ничьих и 4 поражения. Общая разница мячей — 31:16;

с «Ростовом»: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Общая разница мячей — 25:14;

с ЦСКА: 7 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Общая разница мячей — 19:10.

А как у петербуржцев дела с другими московскими командами и «Краснодаром»?

Последние 15 официальных матчей «Зенита» с «Динамо»: 9 побед, 3 ничьих и 3 поражения. Общая разница мячей — 32:11;

со «Спартаком»: 9 побед, 5 ничьих и одно поражение. Общая разница мячей — 32:10;

с «Краснодаром»: 9 побед, 4 ничьих и 2 поражения. Общая разница мячей — 29:18.

«Зенит» против «Краснодара» Фото: fc-zenit.ru

Получается, «Ахмат» примерно на одном уровне с «Краснодаром» и «Динамо»: грозненцы чаще отнимали очки у «Зенита», но меньше побеждали и имеют худшую разницу голов с петербуржцами, нежели у южан.

Вместе с тем «Ростов», ЦСКА и особенно «Локо» играют с сине-бело-голубыми увереннее — именно эти команды и нужно называть главными раздражителями «Зенита».