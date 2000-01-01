Месси не получит премию самому ценному игроку МЛС
Лионель Месси был номинирован на премию самому ценному игроку и лучшему новичку в МЛС. Теперь лига огласила финальные тройки номинантов в каждой категории. И Лео неожиданно пролетел мимо одной из номинаций!
Самый ценный игрок МЛС
Месси не вошёл в итоговую тройку претендентов. Среди кандидатов на победу остались Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).
Лучший новичок МЛС
Зато Лео попал в шорт-лист другой номинации. За главный приз с ним поборются Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Лёвен («Сент-Луис Сити»).
Статистика Месси
В первом сезоне за «Интер Майами» Лео отыграл 14 матчей, забил 11 голов и отдал пять ассистов. В МЛС на счету Месси шесть матчей, один гол и две результативные передачи.
Месси выбыл из борьбы за премию самому ценному игроку МЛС. Как так?
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