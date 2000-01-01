Месси выбыл из борьбы за премию самому ценному игроку МЛС. Как так?

Месси не получит премию самому ценному игроку МЛС

Лионель Месси был номинирован на премию самому ценному игроку и лучшему новичку в МЛС. Теперь лига огласила финальные тройки номинантов в каждой категории. И Лео неожиданно пролетел мимо одной из номинаций!