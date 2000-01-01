Три факта о провале «Спартака» в Воронеже

Серия гостевых поражений

Москвичи проиграли уже четыре выездных матча в РПЛ подряд: с «Факелом» (0:2), с «Крыльями Советов» (0:4), с «Краснодаром» (0:2) и с «Уралом» (2:3). В прошлый раз четыре поражения подряд в гостях «Спартак» терпел в 2004 году при Невио Скале.