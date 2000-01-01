Три факта о провале «Спартака» в игре с «Факелом»
«Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в 13-м туре РПЛ. Из-за этого поражения красно-белые повторили несколько достижений со знаком минус. Каких?
Первое поражение за 23 года
«Спартак» проиграл «Факелу» впервые с 2000 года. Тогда москвичи потерпели поражение (0:1) в 20-м туре РПЛ. После красно-белые сыграли с воронежцами шесть матчей, где добились явного преимущества (суммарный счёт — 20:4).
Серия гостевых поражений
Москвичи проиграли уже четыре выездных матча в РПЛ подряд: с «Факелом» (0:2), с «Крыльями Советов» (0:4), с «Краснодаром» (0:2) и с «Уралом» (2:3). В прошлый раз четыре поражения подряд в гостях «Спартак» терпел в 2004 году при Невио Скале.
Безголевая серия
Кроме того, красно-белые не могут забить уже в третьем гостевом матче подряд. По данным Opta, это повторение худшего результата команды.
Три факта о провале «Спартака» в Воронеже
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