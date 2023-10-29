Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона». Тренер Фабио Гроссо — весь в крови!

Перед матчем 10-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» фанаты хозяев забросали камнями автобус гостей. Последствия оказались очень серьёзными.
Про горячий нрав болельщиков «Марселя» известно давно, но сегодня они вышли на новый уровень. На этот раз досталось «Лиону» – автобус забросали камнями, а осколки разбитого стекла ранили команду.
Главный тренер Фабио Гроссо получил ранение головы. На фото видно, что специалист весь в крови. Уже на территории стадиона ему оказали помощь и перевязали голову.
Фабио Гроссо
Фото: Cоцсети
Ассистент Гроссо, Раффаэле Лонго, тоже получил ранение – ему стекло попало в глаз.
Матч должен начаться в 22:45 по московскому времени, но как футболистам выходить играть после данного инцидента. И как работать тренерскому штабу – ещё один большой вопрос.
Не исключено, что делегаты матча перенесут игру или засчитают «Марселю» техническое поражение. Абсолютно неподобающее поведение хозяев поля.
Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.