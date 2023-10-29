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Фанаты «Марселя» закидали автобус «Лиона» камнями — Фабио Гроссо травмы, что случилось, 29 октября 2023

Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона». Тренер Фабио Гроссо — весь в крови!
Константин Кринский
Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона»
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Что это, если не техническое поражение?

Перед матчем 10-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» фанаты хозяев забросали камнями автобус гостей. Последствия оказались очень серьёзными.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Перенесён
Лион
Лион

Про горячий нрав болельщиков «Марселя» известно давно, но сегодня они вышли на новый уровень. На этот раз досталось «Лиону» – автобус забросали камнями, а осколки разбитого стекла ранили команду.

Главный тренер Фабио Гроссо получил ранение головы. На фото видно, что специалист весь в крови. Уже на территории стадиона ему оказали помощь и перевязали голову.

Фабио Гроссо

Фабио Гроссо

Фото: Cоцсети

Ассистент Гроссо, Раффаэле Лонго, тоже получил ранение – ему стекло попало в глаз.

Матч должен начаться в 22:45 по московскому времени, но как футболистам выходить играть после данного инцидента. И как работать тренерскому штабу – ещё один большой вопрос.

Не исключено, что делегаты матча перенесут игру или засчитают «Марселю» техническое поражение. Абсолютно неподобающее поведение хозяев поля.

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