Камбэк с 0:3 на последних минутах и позор «Аякса». 10 главных событий дня в еврофутболе

А ещё жара в дерби Манчестера, доминация «Ливерпуля», провал «Монако» и многое другое.

«Чемпионат» рассказывает о ярчайших событиях воскресного европейского футбола.

«Сити» уничтожил «Юнайтед» в дерби Манчестера

«МС» наглядно показал, почему он в последние годы коллекционирует титулы, а его соседи лишь живут воспоминаниями светлого прошлого.

Начало матча было равным, но потом за дело взялся Холанд: сначала реализовал пенальти за фол Хойлунда на Родри, затем без даже малейшего сопротивления замкнул подачу Бернарду Силвы, а после ещё и ассистировал Фодену.

Занятная статистика: у Эрлинга 11 голов за 10 туров. Как и у «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» ожидаемо победили, а «Брайтон» не справился с аутсайдером

Коротко о трёх других встречах АПЛ. Мерсисайдцы совсем не испытали проблем с «Ноттингем Форест», закинув сопернику трёшку. Отличились Жота, Нуньес и Салах. Кстати, первый после гола взял майку Луиса Диаса и показал трибунам: видимо, это был акт поддержки колумбийца, родителей которого недавно похитили на родине.

Игроки «Виллы» и «Лутона» забили на двоих четыре мяча, из них два — автоголы. Собственные ворота поразили Локьер и Мартинес, а чужие — Макгинн и Диаби. Именно старания двух последних и принесли хозяевам убедительную победу.

«Брайтон» в то же время неожиданно потерял очки с «Фулхэмом». Фергюсон в первом тайме заработал для команды Роберто Де Дзерби преимущество, а Пальинья во второй половине встречи его нивелировал.

«Монако» тормознули на пути к лидерству, Мбаппе урвал победу для «ПСЖ»

Забрав три очка у «Лилля», клуб Александра Головина забрался бы на первую строчку чемпионата Франции. Но «доги» были против. Всё решилось во второй половине первого тайма за счёт голов Кавалейру и Диаките. Россиянин отбегал все 90 минут и, согласно статистике, набрал 0,43 ожидаемого ассиста, тем не менее одноклубники не воспользовались его передачами.

«ПСЖ» тем временем соперничал с командой-сенсацией, которая перед туром находилась в пятёрке лидеров. И «Брест» удивил фаворита, чуть не расписав с ним ничью! Заир-Эмери и Мбаппе быстро забили по голу, однако Мунье и ле Дуарон отыграли отставание. До 89-й минуты на табло горели 2:2, и тут Килиан вновь отличился, тем самым поставив жирную точку.

«Дортмунд» и «Франкфурт» угостили друг друга тремя голами

«Боруссия» с «Айнтрахтом» устроили натуральную перестрелку. За франкфуртцев дважды за 24 минуты забил Мармуш — сначала с пенальти, а затем и с игры. Но дортмундцы не сдаются, что они снова и доказали: в добавленное к первому тайму время Забитцер размочил счёт, ну а Мукоко в дебюте второй половины его сравнял. Шаиби ещё раз вывел «Франкфурт» вперёд, однако Брандт восстановил равновесие.

«Реал Сосьедад» упустил победу после выхода Захаряна

Это, скорее, совпадение, но не отметить его нельзя. После первого тайма «Райо Вальекано» вёл 1:0 после гола Мумина, однако во второй 45-минутке Оярсабаль оформил дубль. «Сосьедад» уже готовился праздновать, но тут на 89-й минуте со скамейки вышел Захарян. Россиянин не смог остановить Бебе, и тот отправил эквалайзер в ближний угол. Привет, упущенные три очка.

«Аякс» опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

Матчи ПСВ и «Аякса» — почти всегда град голов, равная борьба и непредсказуемый итог. Актуально это было, впрочем, до нынешнего сезона. Теперь аяксиды — безнадёжный аутсайдер. Почему так получилось — отдельная песня.

Клуб из Эйндховена же — уверенный лидер. Предварительный расклад сработал точно: «Аякс» хоть и вёл 2:1 после 40-й минуты, всё же пропустил ещё четыре раза и опустился на самое дно Эридивизии. Шансов спастись будет предостаточно, но тенденция для великого клуба крайне суровая.

Удивительный камбэк «Кальяри», победа «Интера» над «Ромой» и красота от «Наполи» и «Милана»

Кто бы мог подумать, что ярчайшим матчем выходных станет бойня «Кальяри» с «Фрозиноне». К началу второго тайма гости накидали оппоненту три безответных мяча, и преимущество держалось вплоть до 72-й минуты. А потом началось чистейшее величие. Четыре (!!!) гола хозяева вонзили в ворота гостей, причём два из них — в добавленное время от Паволетти. Тот самый, который в июне голом на 94-й минуте вывел команду в Серию А. Ну что за джокер!

«Интер» с «Ромой» такого же огня не выдали, зато интриговали наличием в составе римлян некогда миланского героя Лукаку. От Ромелу ждали яркой игры, тем не менее её он не продемонстрировал — не создал ни одного момента ни себе, ни партнёрам. Роль тащера на себя взял Тюрам, который на 81-й минуте огорчил голом и бельгийца, и весь состав его новой команды.

«Наполи» с «Миланом» закрывали программу дня и не разочаровали. Даже наоборот: их матч был великолепен! Жиру к 31-й минуте оформил дубль и снова показал, что и в 37 лет можно тащить топ-клуб. Неаполитанцы не сдались и образцово провели первую половину второго тайма, сравняв счёт: сначала Политано исправился за допущенный ранее чудовищный промах и положил супергол в ближнюю девятку, а следом Распадори свёл на нет усилия Жиру.

Больше команды не забивали, хоть и создали уйму моментов. К 89-й минуте Натан оставил «Наполи» в меньшинстве за вторую жёлтую, и даже без него хозяева мчались вперёд за победой. Не получилось. Но и без этого такой футбол достоин оваций.