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Обзор футбольных матчей 29 октября, видео: дерби Манчестера, дубль Жиру, «Монако», Захарян

Камбэк с 0:3 на последних минутах и позор «Аякса». 10 главных событий дня в еврофутболе
Георгий Илющенко
10 главных событий дня в еврофутболе
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А ещё жара в дерби Манчестера, доминация «Ливерпуля», провал «Монако» и многое другое.

«Чемпионат» рассказывает о ярчайших событиях воскресного европейского футбола.

«Сити» уничтожил «Юнайтед» в дерби Манчестера

«МС» наглядно показал, почему он в последние годы коллекционирует титулы, а его соседи лишь живут воспоминаниями светлого прошлого.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 26'     0:2 Холанд – 49'     0:3 Фоден – 80'    

Начало матча было равным, но потом за дело взялся Холанд: сначала реализовал пенальти за фол Хойлунда на Родри, затем без даже малейшего сопротивления замкнул подачу Бернарду Силвы, а после ещё и ассистировал Фодену.

Занятная статистика: у Эрлинга 11 голов за 10 туров. Как и у «Манчестер Юнайтед».

Подробнее о манчестерском дерби:
Холанд затащил дерби Манчестера. Но результат определил крайне спорный пенальти
Холанд затащил дерби Манчестера. Но результат определил крайне спорный пенальти

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» ожидаемо победили, а «Брайтон» не справился с аутсайдером

Коротко о трёх других встречах АПЛ. Мерсисайдцы совсем не испытали проблем с «Ноттингем Форест», закинув сопернику трёшку. Отличились Жота, Нуньес и Салах. Кстати, первый после гола взял майку Луиса Диаса и показал трибунам: видимо, это был акт поддержки колумбийца, родителей которого недавно похитили на родине.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Жота – 31'     2:0 Нуньес – 35'     3:0 Салах – 77'    

Игроки «Виллы» и «Лутона» забили на двоих четыре мяча, из них два — автоголы. Собственные ворота поразили Локьер и Мартинес, а чужие — Макгинн и Диаби. Именно старания двух последних и принесли хозяевам убедительную победу.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Макгинн – 17'     2:0 Диаби – 49'     3:0 Локьер – 62'     3:1 Мартинес – 83'    

«Брайтон» в то же время неожиданно потерял очки с «Фулхэмом». Фергюсон в первом тайме заработал для команды Роберто Де Дзерби преимущество, а Пальинья во второй половине встречи его нивелировал.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Фергюсон – 26'     1:1 Пальинья – 65'    

«Монако» тормознули на пути к лидерству, Мбаппе урвал победу для «ПСЖ»

Забрав три очка у «Лилля», клуб Александра Головина забрался бы на первую строчку чемпионата Франции. Но «доги» были против. Всё решилось во второй половине первого тайма за счёт голов Кавалейру и Диаките. Россиянин отбегал все 90 минут и, согласно статистике, набрал 0,43 ожидаемого ассиста, тем не менее одноклубники не воспользовались его передачами.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Монако
Монако
1:0 Кавалейру – 32'     2:0 Диаките – 42'    

«ПСЖ» тем временем соперничал с командой-сенсацией, которая перед туром находилась в пятёрке лидеров. И «Брест» удивил фаворита, чуть не расписав с ним ничью! Заир-Эмери и Мбаппе быстро забили по голу, однако Мунье и ле Дуарон отыграли отставание. До 89-й минуты на табло горели 2:2, и тут Килиан вновь отличился, тем самым поставив жирную точку.

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 16'     0:2 Мбаппе – 28'     1:2 Мунье – 43'     2:2 ле Дуарон – 52'     2:3 Мбаппе – 89'    

«Дортмунд» и «Франкфурт» угостили друг друга тремя голами

«Боруссия» с «Айнтрахтом» устроили натуральную перестрелку. За франкфуртцев дважды за 24 минуты забил Мармуш — сначала с пенальти, а затем и с игры. Но дортмундцы не сдаются, что они снова и доказали: в добавленное к первому тайму время Забитцер размочил счёт, ну а Мукоко в дебюте второй половины его сравнял. Шаиби ещё раз вывел «Франкфурт» вперёд, однако Брандт восстановил равновесие.

Германия - Бундеслига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Мармуш – 8'     2:0 Мармуш – 24'     2:1 Забитцер – 45+1'     2:2 Мукоко – 54'     3:2 Шаиби – 68'     3:3 Брандт – 82'    

«Реал Сосьедад» упустил победу после выхода Захаряна

Это, скорее, совпадение, но не отметить его нельзя. После первого тайма «Райо Вальекано» вёл 1:0 после гола Мумина, однако во второй 45-минутке Оярсабаль оформил дубль. «Сосьедад» уже готовился праздновать, но тут на 89-й минуте со скамейки вышел Захарян. Россиянин не смог остановить Бебе, и тот отправил эквалайзер в ближний угол. Привет, упущенные три очка.

Обзор и видео плохого для Захаряна матча:
Захарян вышел всего на минуту! Но этого хватило, чтобы подвести «Сосьедад»
Захарян вышел всего на минуту! Но этого хватило, чтобы подвести «Сосьедад»

«Аякс» опустился на последнее место в чемпионате Нидерландов

Матчи ПСВ и «Аякса» — почти всегда град голов, равная борьба и непредсказуемый итог. Актуально это было, впрочем, до нынешнего сезона. Теперь аяксиды — безнадёжный аутсайдер. Почему так получилось — отдельная песня.

Главные причины тотальных неудач главного клуба Нидерландов:
«Аякс» тонет — так низко клуб не падал более 35 лет. Кризис возник по нескольким причинам
«Аякс» тонет — так низко клуб не падал более 35 лет. Кризис возник по нескольким причинам

Клуб из Эйндховена же — уверенный лидер. Предварительный расклад сработал точно: «Аякс» хоть и вёл 2:1 после 40-й минуты, всё же пропустил ещё четыре раза и опустился на самое дно Эридивизии. Шансов спастись будет предостаточно, но тенденция для великого клуба крайне суровая.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
5 : 2
Аякс
Амстердам
0:1 ван ден Бомен – 10'     1:1 Лосано – 20'     1:2 Бробби – 40'     2:2 Л. де Йонг – 49'     3:2 Сайбари – 52'     4:2 Лосано – 60'     5:2 Лосано – 72'    

Удивительный камбэк «Кальяри», победа «Интера» над «Ромой» и красота от «Наполи» и «Милана»

Кто бы мог подумать, что ярчайшим матчем выходных станет бойня «Кальяри» с «Фрозиноне». К началу второго тайма гости накидали оппоненту три безответных мяча, и преимущество держалось вплоть до 72-й минуты. А потом началось чистейшее величие. Четыре (!!!) гола хозяева вонзили в ворота гостей, причём два из них — в добавленное время от Паволетти. Тот самый, который в июне голом на 94-й минуте вывел команду в Серию А. Ну что за джокер!

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
4 : 3
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 Соуле – 23'     0:2 Соуле – 37'     0:3 Брешианини – 49'     1:3 Ористанио – 72'     2:3 Макумбу – 76'     3:3 Паволетти – 90+4'     4:3 Паволетти – 90+6'    

«Интер» с «Ромой» такого же огня не выдали, зато интриговали наличием в составе римлян некогда миланского героя Лукаку. От Ромелу ждали яркой игры, тем не менее её он не продемонстрировал — не создал ни одного момента ни себе, ни партнёрам. Роль тащера на себя взял Тюрам, который на 81-й минуте огорчил голом и бельгийца, и весь состав его новой команды.

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Тюрам – 81'    

«Наполи» с «Миланом» закрывали программу дня и не разочаровали. Даже наоборот: их матч был великолепен! Жиру к 31-й минуте оформил дубль и снова показал, что и в 37 лет можно тащить топ-клуб. Неаполитанцы не сдались и образцово провели первую половину второго тайма, сравняв счёт: сначала Политано исправился за допущенный ранее чудовищный промах и положил супергол в ближнюю девятку, а следом Распадори свёл на нет усилия Жиру.

Италия - Серия А . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Жиру – 22'     0:2 Жиру – 31'     1:2 Политано – 50'     2:2 Распадори – 63'    
Удаления: Натан – 89' / нет

Больше команды не забивали, хоть и создали уйму моментов. К 89-й минуте Натан оставил «Наполи» в меньшинстве за вторую жёлтую, и даже без него хозяева мчались вперёд за победой. Не получилось. Но и без этого такой футбол достоин оваций.

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