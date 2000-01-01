Сын Роналду отпраздновал гол, как отец. Видео
Криштиану-младший только недавно попал в академию «Аль-Насра», но уже вовсю кошмарит соперников. Недавно 13-летний парень забил гол и отпраздновал его легендарным «Siu!». Весь в отца!
Сын Роналду отпраздновал гол легендарным «Siu!». Крутое видео с Криштиану-младшим
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