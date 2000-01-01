Как изготавливают «Золотой мяч»?
Уже сегодня вечером (30 октября) будет вручён «Золотой мяч»! Но знали ли вы, что награда France Football на самом деле совсем не золотая? Смотрите, как её изготавливают, в следующем слайде.
«Золотой мяч» — не золотой! Как изготавливают культовую футбольную награду?
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