«Надеюсь, ещё сыграю за Россию». Где сейчас наполовину русский воспитанник «Интера»

В начале 2022 года мы рассказывали историю Андреа Пеламатти, на тот момент защитника молодёжной команды «Интернационале» и кандидата сразу в две юношеские сборные — Италии и России (успел сыграть за обе). С тех пор не только в мире, но и в жизни Андреа/Андрея произошло много перемен. В миланском клубе интервью с юными воспитанниками не приветствовались. После ухода защитника из системы «Интера» мы наконец-то пообщались лично.
«Чувствую себя итальянцем и русским одновременно»
— Мама — русская, папа — итальянец. А кем ты себя ощущаешь в большей степени?
— Я чувствую себя итальянцем и русским одновременно. Не могу сказать, что во мне преобладают какие-то корни. Зависит от ситуации.
— В семье говорили на двух языках?
— Основным языком общения в семье был итальянский. На нём я учился. На русский переключался, когда приезжал в Россию. Ну и сейчас время от времени практикую его с мамой.
Андреа с родителями — Ольгой Гусевой и Мауро Пеламатти
Фото: из личного архива Ольги Гусевой
— Мама не давала забыть язык?
— Она занималась со мной русским один час в неделю — учила алфавиту, правилам произношения. Кроме того, показывала какие-то мультфильмы на русском языке, книги — уже не вспомню какие. Конечно, мой русский на более низком уровне, чем итальянский. Пишу с ошибками. Но для общения хватает.
— В твоём кругу ещё есть русскоязычные?
— В Италии — только мама. В России у меня остались родственники и много друзей. Я слышу их часто, но язык забывается. Надо больше практики.
— Папа, насколько я знаю, болельщик?
— В первую очередь он всегда был моим главным болельщиком, помогал мне совершенствоваться. А так любимая команда у него «Милан». Когда я был маленьким, мы несколько раз ездили смотреть матчи на «Сан-Сиро». Но в основном он посещал мои игры.
— Когда ты впервые побывал на маминой родине в Липецке?
— Мои воспоминания о России начинаются где-то с трёх лет, но знаю, что впервые там побывал, когда мне не было ещё и года. Мы каждое лето ездили в Липецк.
— Какое самое яркое воспоминание о России?
— Дни, проведённые за игрой в футбол с друзьями. Мы играли в «клетке» типа хоккейной площадки. А ещё лазали через забор в детский сад!
— В России среди ровесников не ощущал себя чужаком?
— Нет, я сразу влился в компанию и был абсолютно счастлив. Я нашёл в России много друзей. С некоторыми до сих пор созваниваюсь.
— Чем русские похожи на итальянцев и чем отличаются от них?
— Гостеприимство и оптимизм — общие черты наших двух народов. И здесь, и там люди любят повеселиться и не унывают, как бы тяжело ни было. А главное отличие — русские более сдержанны в эмоциях, чем итальянцы.
«Когда сборная России позвала меня, вообще не сомневался»
— Ты же начинал играть в совсем крохотной команде?
— Да, в четыре года меня приняли в команду нашего городка. Потом попал в «Сарнико», а в 10 лет — в систему «Интера». Приятно вспомнить — это были самые весёлые и беззаботные времена.
— Твоя мама рассказывала, что в первые годы тебя в школу «Интера» возил дедушка, и вы проводили по четыре часа в пути. Тяжело было?
— Думаю, тяжелее было дедушке. А я хотел следовать за своей мечтой. Хотя признаю: было непросто. Параллельно я учился и получил диплом коммерческого технического училища.
Андреа Пеламатти
Фото: ФК «Интер»
— В академии «Интера» было много ребят из других стран?
— Достаточно много. В «Интере» я провёл девять замечательных лет и получил большой опыт. Думаю, вырос и как футболист, и как человек. Спорт способствует личностному развитию.
— Ты даже был капитаном юношеской команды?
— Да, для меня была честь носить повязку капитана. И сейчас испытываю большую гордость в связи с этим.
— Когда позвали в юношескую сборную Италии — не сомневался?
— Какие могут быть сомнения? Для спортсмена сборная — это лучшая награда.
— Работа с женщиной-тренером Патрицией Панико — необычный опыт?
— Фантастический! Патриция Панико была легендой итальянского футбола, а сейчас является отличным тренером.
— Тренировки в липецком «Металлурге» — что это было?
— Я тренировался с ними в одно или два лета, когда мы приезжали в Россию навестить родственников. В «Металлурге» была очень хорошая атмосфера, и я наслаждался моментом.
— Как ребята воспринимали сверстника из «Интера»?
— Они во всём мне помогали. Объясняли какие-то непонятные вещи. Мы быстро подружились.
— Липецкий тренер Сергей Григорьев рассказывал мне: «По своему возрасту Андреа был на голову выше парней из наших топ-клубов. Не по физическим данным — по игровому мышлению». Ты сам ощущал разницу в тренировочном процессе, подготовленности ребят?
— В России тренировки в большей степени направлены на физическую подготовку. Здесь, в Италии, они носят более игровой характер. Набор кондиций идёт в основном через матчи.
— Ты здорово дебютировал в сборной Италии U16 — отдал две голевые передачи в матче с Катаром. Как это было?
— Против Катара всё прошло очень хорошо: и команда выиграла, и я провёл удачный матч.
— А когда пригласили на товарищеские матчи юношеской сборной России, согласился без колебаний? Ты ведь уже играл за Италию.
— Когда сборная России позвала меня, вообще не сомневался. Это был фантастический опыт, и я надеюсь, что он ещё повторится в будущем.
Андреа Пеламатти (№15) в юношеской сборной России
Фото: из личного архива Андреа Пеламатти
— Видишь себя в будущем в сборной России?
— Это было бы неплохо.
«Лаутаро — удивительный игрок. Умеет практически всё»
— В молодёжке «Интера» ты тоже классно стартовал — сделал голевой пас против «Фиорентины». Но в следующих восьми матчах лишь раз вышел на замену на семь минут. Почему так?
— Каждый тренер делает свой выбор на благо команды. Успех коллектива — это самое важное в футболе. А игроки должны быть готовы выйти и сыграть в любой момент. Я не сидел и не расстраивался — просто готовился и ждал, когда тренер предоставит шанс снова проявить свои качества. Примавера (молодёжное первенство Италии. — Прим. «Чемпионата») — это очень серьёзный уровень.
— Легенда «Интера» Кристиан Киву многому тебя научил?
— Да, конечно. У Киву была такая же роль, когда он играл сам, поэтому его советы были особенно ценны и полезны для меня. С такими наставниками я многому научился даже вне поля.
— Киву доверял тебе?
— Думаю, да.
— Тренировки с первой командой — совсем другой уровень?
— Тренировки основы — это более высокие интенсивность и качество. На таких занятиях очень быстро и многому учишься. Первое время было непросто, но потом втянулся в ритм.
— У «Интера» слева играет Димарко из сборной Италии. Нереально было с ним конкурировать?
— Димарко очень силён во всех аспектах. О конкуренции речи не шло — он вне конкуренции. Мне оставалось только учиться и учиться у него.
— Кто из звёзд «Интера» удивлял?
— Лаутаро Мартинес. Удивительный игрок — умеет практически всё.
— С Мхитаряном мог по-русски поболтать? Про него говорят, что очень скромный, простой человек.
— Да, мы говорили с Мхитаряном по-русски. Генрих — очень простой и вежливый человек, это правда.
— Хотя бы раз разговаривал с Антонио Конте или Симоне Индзаги?
— С Конте — нет, а с Индзаги мне приходилось больше слушать, чем говорить. В моём возрасте самое лучшее — это слушать опытных профессионалов.
— Кто из твоих партнёров по академии, молодёжке «Интера» дорос до Серии A?
— Двое братьев Карбони (играют по аренде от «Интера» в «Монце». — Прим. «Чемпионата»).
— Ты ударно закончил прошлый сезон — сделал по голевой передаче в двух турах подряд, но в системе клуба так и не остался. Почему?
— Для молодых игроков очень важен опыт. Надо пробовать свои силы там, где у тебя больше возможностей для игры. Молодёжная команда — это только диплом об окончании школы. Дальше начинается взрослая жизнь.
— Расстроился, что не остался в родном клубе?
— Я просто благодарен «Интеру».
«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес»
— Со стороны переход из молодёжки великого «Интера» в клуб третьего дивизиона кажется странным. Объясни свой выбор.
— В Италии это нормально — перейти в третий дивизион, чтобы «набить костяшки» и узнать больше о себе, проверить, чего ты стоишь. У меня были другие варианты, но проект «Торреса» показался мне очень привлекательным. И я не ошибся.
— Что из себя представляет Серия C?
— Даже третий итальянский дивизион — это очень высокий уровень. Гораздо выше Примаверы — потому что здесь ты играешь со взрослыми и гораздо лучше подготовленными физически футболистами. Стадионы и инфраструктура тоже приличного качества, на матчах много болельщиков.
— Смотрю, там даже есть довольно известные клубы — «Перуджа», «Пескара».
— Да, эти команды играли в Серии A и B. «Пескару» мы обыграли в последнем туре, хотя она и считалась фаворитом.
— «Торрес» уверенно лидирует в лиге — стоит задача подняться в Серию B?
— Мы идём от матча к матчу, а в конце чемпионата увидим результат нашей командной работы.
Андреа Пеламатти
Фото: ФК «Торрес»
— Ты не всегда проходишь в основной состав. Конкуренция высокая?
— Очень высокая. В «Торресе» собрался сильный состав, и каждый достоин играть в основе. Тренер делает свой выбор, исходя из типа игры и характеристик, которые нужны для победы над конкретным соперником.
— Прилично платят в Серии C?
— Не могу ответить. Предпочитаю не говорить о деньгах.
— Судя по трансферам последних лет, из «Торреса» довольно сложно дойти до Серии A. Какие у тебя сейчас мотивация и цели?
— Почему? Многие парни, которые играют в Серии А, прошли через Серию С. Я не ограничиваю себя какими-то рамками. Стараюсь ежедневно улучшать свои качества, чтобы играть там, где всегда мечтал.
— Когда последний раз был в России?
— Четыре года назад. Я всегда с удовольствием приезжал туда и надеюсь скоро вернуться. Может быть, даже сыграть за сборную России.
— Хотя бы раз приглашали в российский клуб?
— Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес».
— Почему?
— В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал.
— И не будешь рассматривать?
— В будущем всё может быть.
Андреа Пеламатти
Фото: ФК «Торрес»
— С Кокориным или Миранчуком в Италии ни разу не пересекался?
— Нет, никогда их не видел, но был бы не прочь в будущем познакомиться.
— Есть вещи, в которых проявляется твоя русская натура?
— Я думаю, да, но не могу сказать, какие именно.
— В Италии знают о твоём происхождении?
— Все мои товарищи и друзья знают, что я наполовину русский. Иногда просят меня перевести несколько слов.
— За последние полтора года сталкивался с негативом из-за своего происхождения?
— Нет.
— Много ли внимания уделяется России и Украине на итальянском ТВ?
— У меня нет времени следить за этим. По телевизору смотрю только футбол.
— А знакомые, друзья что-то спрашивают о России?
— В основном мы обсуждаем футбол.
— Стереотипы о водке и медведях ещё сильны?
— Думаю, да, но скорее среди взрослых. Молодые думают о другом.
— О чём?
— Спорт, учёба, девушки. Думаю, так во всех странах.
— В Сассари у тебя началась самостоятельная взрослая жизнь?
— Да, к сожалению, детство прошло.
— Живёшь один? Есть девушка?
— Живу с друзьями по команде. Есть девушка, итальянка, она часто приезжает и очень меня поддерживает.
— Итальянцы — самая татуированная нация в мире. У тебя есть тату?
— Нет.