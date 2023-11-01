«Надеюсь, ещё сыграю за Россию». Где сейчас наполовину русский воспитанник «Интера»

В начале 2022 года мы рассказывали историю Андреа Пеламатти, на тот момент защитника молодёжной команды «Интернационале» и кандидата сразу в две юношеские сборные — Италии и России (успел сыграть за обе). С тех пор не только в мире, но и в жизни Андреа/Андрея произошло много перемен. В миланском клубе интервью с юными воспитанниками не приветствовались. После ухода защитника из системы «Интера» мы наконец-то пообщались лично.

«Чувствую себя итальянцем и русским одновременно»

— Мама — русская, папа — итальянец. А кем ты себя ощущаешь в большей степени?

— Я чувствую себя итальянцем и русским одновременно. Не могу сказать, что во мне преобладают какие-то корни. Зависит от ситуации.

— В семье говорили на двух языках?

— Основным языком общения в семье был итальянский. На нём я учился. На русский переключался, когда приезжал в Россию. Ну и сейчас время от времени практикую его с мамой.

Андреа с родителями — Ольгой Гусевой и Мауро Пеламатти Фото: из личного архива Ольги Гусевой

— Мама не давала забыть язык?

— Она занималась со мной русским один час в неделю — учила алфавиту, правилам произношения. Кроме того, показывала какие-то мультфильмы на русском языке, книги — уже не вспомню какие. Конечно, мой русский на более низком уровне, чем итальянский. Пишу с ошибками. Но для общения хватает.

— В твоём кругу ещё есть русскоязычные?

— В Италии — только мама. В России у меня остались родственники и много друзей. Я слышу их часто, но язык забывается. Надо больше практики.

— Папа, насколько я знаю, болельщик?

— В первую очередь он всегда был моим главным болельщиком, помогал мне совершенствоваться. А так любимая команда у него «Милан». Когда я был маленьким, мы несколько раз ездили смотреть матчи на «Сан-Сиро». Но в основном он посещал мои игры.

— Когда ты впервые побывал на маминой родине в Липецке?

— Мои воспоминания о России начинаются где-то с трёх лет, но знаю, что впервые там побывал, когда мне не было ещё и года. Мы каждое лето ездили в Липецк.

— Какое самое яркое воспоминание о России?

— Дни, проведённые за игрой в футбол с друзьями. Мы играли в «клетке» типа хоккейной площадки. А ещё лазали через забор в детский сад!

— В России среди ровесников не ощущал себя чужаком?

— Нет, я сразу влился в компанию и был абсолютно счастлив. Я нашёл в России много друзей. С некоторыми до сих пор созваниваюсь.

— Чем русские похожи на итальянцев и чем отличаются от них?

— Гостеприимство и оптимизм — общие черты наших двух народов. И здесь, и там люди любят повеселиться и не унывают, как бы тяжело ни было. А главное отличие — русские более сдержанны в эмоциях, чем итальянцы.

«Когда сборная России позвала меня, вообще не сомневался»

— Ты же начинал играть в совсем крохотной команде?

— Да, в четыре года меня приняли в команду нашего городка. Потом попал в «Сарнико», а в 10 лет — в систему «Интера». Приятно вспомнить — это были самые весёлые и беззаботные времена.

— Твоя мама рассказывала, что в первые годы тебя в школу «Интера» возил дедушка, и вы проводили по четыре часа в пути. Тяжело было?

— Думаю, тяжелее было дедушке. А я хотел следовать за своей мечтой. Хотя признаю: было непросто. Параллельно я учился и получил диплом коммерческого технического училища.

Андреа Пеламатти Фото: ФК «Интер»

— В академии «Интера» было много ребят из других стран?

— Достаточно много. В «Интере» я провёл девять замечательных лет и получил большой опыт. Думаю, вырос и как футболист, и как человек. Спорт способствует личностному развитию.

— Ты даже был капитаном юношеской команды?

— Да, для меня была честь носить повязку капитана. И сейчас испытываю большую гордость в связи с этим.

— Когда позвали в юношескую сборную Италии — не сомневался?

— Какие могут быть сомнения? Для спортсмена сборная — это лучшая награда.

— Работа с женщиной-тренером Патрицией Панико — необычный опыт?

— Фантастический! Патриция Панико была легендой итальянского футбола, а сейчас является отличным тренером.

— Тренировки в липецком «Металлурге» — что это было?

— Я тренировался с ними в одно или два лета, когда мы приезжали в Россию навестить родственников. В «Металлурге» была очень хорошая атмосфера, и я наслаждался моментом.

— Как ребята воспринимали сверстника из «Интера»?

— Они во всём мне помогали. Объясняли какие-то непонятные вещи. Мы быстро подружились.

— Липецкий тренер Сергей Григорьев рассказывал мне: «По своему возрасту Андреа был на голову выше парней из наших топ-клубов. Не по физическим данным — по игровому мышлению». Ты сам ощущал разницу в тренировочном процессе, подготовленности ребят?

— В России тренировки в большей степени направлены на физическую подготовку. Здесь, в Италии, они носят более игровой характер. Набор кондиций идёт в основном через матчи.

— Ты здорово дебютировал в сборной Италии U16 — отдал две голевые передачи в матче с Катаром. Как это было?

— Против Катара всё прошло очень хорошо: и команда выиграла, и я провёл удачный матч.

— А когда пригласили на товарищеские матчи юношеской сборной России, согласился без колебаний? Ты ведь уже играл за Италию.

— Когда сборная России позвала меня, вообще не сомневался. Это был фантастический опыт, и я надеюсь, что он ещё повторится в будущем.

Андреа Пеламатти (№15) в юношеской сборной России Фото: из личного архива Андреа Пеламатти

— Видишь себя в будущем в сборной России?

— Это было бы неплохо.

«Лаутаро — удивительный игрок. Умеет практически всё»

— В молодёжке «Интера» ты тоже классно стартовал — сделал голевой пас против «Фиорентины». Но в следующих восьми матчах лишь раз вышел на замену на семь минут. Почему так?

— Каждый тренер делает свой выбор на благо команды. Успех коллектива — это самое важное в футболе. А игроки должны быть готовы выйти и сыграть в любой момент. Я не сидел и не расстраивался — просто готовился и ждал, когда тренер предоставит шанс снова проявить свои качества. Примавера (молодёжное первенство Италии. — Прим. «Чемпионата») — это очень серьёзный уровень.

— Легенда «Интера» Кристиан Киву многому тебя научил?

— Да, конечно. У Киву была такая же роль, когда он играл сам, поэтому его советы были особенно ценны и полезны для меня. С такими наставниками я многому научился даже вне поля.

— Киву доверял тебе?

— Думаю, да.

— Тренировки с первой командой — совсем другой уровень?

— Тренировки основы — это более высокие интенсивность и качество. На таких занятиях очень быстро и многому учишься. Первое время было непросто, но потом втянулся в ритм.

— У «Интера» слева играет Димарко из сборной Италии. Нереально было с ним конкурировать?

— Димарко очень силён во всех аспектах. О конкуренции речи не шло — он вне конкуренции. Мне оставалось только учиться и учиться у него.

— Кто из звёзд «Интера» удивлял?

— Лаутаро Мартинес. Удивительный игрок — умеет практически всё.

— С Мхитаряном мог по-русски поболтать? Про него говорят, что очень скромный, простой человек.

— Да, мы говорили с Мхитаряном по-русски. Генрих — очень простой и вежливый человек, это правда.

— Хотя бы раз разговаривал с Антонио Конте или Симоне Индзаги?

— С Конте — нет, а с Индзаги мне приходилось больше слушать, чем говорить. В моём возрасте самое лучшее — это слушать опытных профессионалов.

— Кто из твоих партнёров по академии, молодёжке «Интера» дорос до Серии A?

— Двое братьев Карбони (играют по аренде от «Интера» в «Монце». — Прим. «Чемпионата»).

— Ты ударно закончил прошлый сезон — сделал по голевой передаче в двух турах подряд, но в системе клуба так и не остался. Почему?

— Для молодых игроков очень важен опыт. Надо пробовать свои силы там, где у тебя больше возможностей для игры. Молодёжная команда — это только диплом об окончании школы. Дальше начинается взрослая жизнь.

— Расстроился, что не остался в родном клубе?

— Я просто благодарен «Интеру».

«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес»

— Со стороны переход из молодёжки великого «Интера» в клуб третьего дивизиона кажется странным. Объясни свой выбор.

— В Италии это нормально — перейти в третий дивизион, чтобы «набить костяшки» и узнать больше о себе, проверить, чего ты стоишь. У меня были другие варианты, но проект «Торреса» показался мне очень привлекательным. И я не ошибся.

— Что из себя представляет Серия C?

— Даже третий итальянский дивизион — это очень высокий уровень. Гораздо выше Примаверы — потому что здесь ты играешь со взрослыми и гораздо лучше подготовленными физически футболистами. Стадионы и инфраструктура тоже приличного качества, на матчах много болельщиков.

— Смотрю, там даже есть довольно известные клубы — «Перуджа», «Пескара».

— Да, эти команды играли в Серии A и B. «Пескару» мы обыграли в последнем туре, хотя она и считалась фаворитом.

— «Торрес» уверенно лидирует в лиге — стоит задача подняться в Серию B?

— Мы идём от матча к матчу, а в конце чемпионата увидим результат нашей командной работы.

Андреа Пеламатти Фото: ФК «Торрес»

— Ты не всегда проходишь в основной состав. Конкуренция высокая?

— Очень высокая. В «Торресе» собрался сильный состав, и каждый достоин играть в основе. Тренер делает свой выбор, исходя из типа игры и характеристик, которые нужны для победы над конкретным соперником.

— Прилично платят в Серии C?

— Не могу ответить. Предпочитаю не говорить о деньгах.

— Судя по трансферам последних лет, из «Торреса» довольно сложно дойти до Серии A. Какие у тебя сейчас мотивация и цели?

— Почему? Многие парни, которые играют в Серии А, прошли через Серию С. Я не ограничиваю себя какими-то рамками. Стараюсь ежедневно улучшать свои качества, чтобы играть там, где всегда мечтал.

— Когда последний раз был в России?

— Четыре года назад. Я всегда с удовольствием приезжал туда и надеюсь скоро вернуться. Может быть, даже сыграть за сборную России.

— Хотя бы раз приглашали в российский клуб?

— Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес».

— Почему?

— В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал.

— И не будешь рассматривать?

— В будущем всё может быть.

Андреа Пеламатти Фото: ФК «Торрес»

— С Кокориным или Миранчуком в Италии ни разу не пересекался?

— Нет, никогда их не видел, но был бы не прочь в будущем познакомиться.

— Есть вещи, в которых проявляется твоя русская натура?

— Я думаю, да, но не могу сказать, какие именно.

— В Италии знают о твоём происхождении?

— Все мои товарищи и друзья знают, что я наполовину русский. Иногда просят меня перевести несколько слов.

— За последние полтора года сталкивался с негативом из-за своего происхождения?

— Нет.

— Много ли внимания уделяется России и Украине на итальянском ТВ?

— У меня нет времени следить за этим. По телевизору смотрю только футбол.

— А знакомые, друзья что-то спрашивают о России?

— В основном мы обсуждаем футбол.

— Стереотипы о водке и медведях ещё сильны?

— Думаю, да, но скорее среди взрослых. Молодые думают о другом.

— О чём?

— Спорт, учёба, девушки. Думаю, так во всех странах.

— В Сассари у тебя началась самостоятельная взрослая жизнь?

— Да, к сожалению, детство прошло.

— Живёшь один? Есть девушка?

— Живу с друзьями по команде. Есть девушка, итальянка, она часто приезжает и очень меня поддерживает.

— Итальянцы — самая татуированная нация в мире. У тебя есть тату?

— Нет.