Захарян подвёл «Сосьедад», Ракитич спас «Севилью» шедевром. События тура в Ла Лиге

В Ла Лиге завершился 11-й тур. Он запомнился подвигами Джуда Беллингема в «эль класико», парадом голов в добавленное время и любопытной цитатой главного тренера «Хетафе». Об этих и других событиях тура — в нашем материале.

Герой тура: Джуд Беллингем («Реал»)

Этот парень не перестаёт удивлять. «Реал» быстро оказался в роли проигрывающего в матче с «Барсой»: Илкай Гюндоган прорвался сквозь оборону и воспользовался неудачными действиями соперников. А уже во втором тайме за дело взялся англичанин – на 68-й минуте он сравнял счёт мощнейшим ударом из-за пределов штрафной, а уже в добавленное время вырвал для мадридцев такую необходимую победу. И это в первом же официальном «эль класико» в карьере!

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Гол тура: Иван Ракитич («Севилья»)

«Севилья» всё ещё сильно буксует. Вот и в матче с «Кадисом» команда оказалась в затруднительном положении, пропустив дважды к исходу первого получаса встречи. Вскоре один гол оказался отыгран усилиями Лукаса Окампоса (этому предшествовало незасчитанное взятие ворот за авторством Серхио Рамоса). А после перерыва своё слово сказал капитан гостей. После небольшой неразберихи в штрафной мяч отскочил к Ракитичу, который в касание с лёта нанёс красивейший (и, главное, точнейший) удар. Мяч описал такую дугу, что у совершившего восемь сейвов Ледесмы не было абсолютно никаких шансов.

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Сейв тура: Оскар де Маркос («Атлетик»)

«Валенсия» могла открывать счёт уже на 13-й минуте. Селим Амалла после прострела бил, казалось, не из самого удобного положения, но ему удалось сильно и точно направить мяч в угол, в котором не было голкипера басков Уная Симона. Однако там оказался де Маркос: защитник хладнокровно вынес мяч с линии. Он же спустя 20 минут открыл счёт в матче! «Летучие мыши» перевернули игру за несколько мгновений в середине второго тайма, но на 90+7-й минуте Алекс Беренгер помог своей команде оформить ничью.

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Тренд тура: голы в добавленное время («Жирона», «Лас-Пальмас», «Реал», «Бетис», «Райо», «Атлетик», «Алавес»)

Про матчи «Реала» и «Атлетика» мы уже поговорили. Но ведь поздние голы были забиты ещё в пяти встречах!

Началось всё в стартовом матче тура. «Жирона» долгое время безуспешно пыталась забить «Сельте» и в какой-то момент едва не проиграла: каталонцы пропустили в последней десятиминутке основного времени, но гол отменили из-за нарушения на вратаре хозяев. А на 90+1-й минуте бело-красные всё-таки вырвали победу: красивая комбинация привела к точному удару Янхеля Эрреры из-за пределов штрафной.

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В следующей встрече «Лас-Пальмас» гостил у главных неудачников сезона. Островитяне открыли счёт в середине первого тайма, но «Альмерия» отыгралась благодаря сольному проходу Ларджи Рамазани. Всё случилось на 90+4-й минуте: форвард гостей Сори Каба разозлился, что судья проигнорировал его столкновение с соперником на границе штрафной. Да так, что со всей злостью ударил по оказавшемуся у него на секунду мячу. Результат огорчил хозяев – гвинеец попал прямиком в нижний угол ворот.

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«Бетис» вышел вперёд ещё в концовке первого тайма, но за пять минут до конца основного времени едва не упустил победу. На помощь команде пришёл Иско, переживающий ренессанс: на 90+4-й минуте испанец, ранее ассистировавший Виллиану Жозе, в касание приложился по прилетевшему к нему мячу и с острого угла запустил его под самую перекладину. 2:1 – севильцы продолжают борьбу за еврокубковую зону.

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«Райо» на своём поле пришлось спасать матч с «Сосьедадом». Хотя первыми забили именно хозяева. Однако потом дубль Микеля Оярсабаля поставил команду Франсиско Родригеса в крайне неудобное положение. Спасителем мадридцев стал Бебе. Полузащитник на 90+1-й минуте убежал от только что вышедшего и никак не оказавшего сопротивление Арсена Захаряна (тут россиянин, надо признать, подставил команду) и решился на удар с дальнего расстояния. И не прогадал – мяч полетел так, что Алекс Ремиро ничем не смог помочь своей команде. Хотя усилия Бебе могли бы быть напрасными, забей Умар Садик после удара головой перед финальным свистком. Но форварду басков не хватило совсем чуть-чуть, а на табло так и осталась ничья.

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Единственный гол в добавленное время, который никак не повлиял на результат, забил «Алавес». К 90+6-й минуте гости проигрывали «Атлетико» с отставанием в два мяча – Родриго Рикельме и Альваро Мората обеспечили комфортное для мадридцев преимущество. Гол Андера Гевары лишь немного подсластил горечь поражения для одного из аутсайдеров сезона.

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Цитата тура: Хосе Бордалас («Хетафе»)

Матч с «Мальоркой» закончился безголевой ничьей. «Хетафе» в пятый раз подряд поделил очки с соперником, при этом команда Хосе Бордаласа не нанесла ни одного удара в створ ворот Предрага Райковича. Наставник гостей нашёл необычное объяснение таким результатам своей команды: «Уже некоторое время я замечаю, что команды, с которыми мы играем, действуют с тем же уровнем внимания и концентрации, как и с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Они ставят нас на один уровень, я в этом убедился». Может, и так, но пока же с таким вниманием «Хетафе» справляться не научился – поэтому команда только на 13-м месте.

Остальные матчи 11-го тура Ла Лиги

Команды подарили самый результативный матч – и тайм – тура, выяснив отношения в первой половине. К исходу получаса «Вильярреал» вёл 3:0: дважды Морено и ещё раз Сёрлот повергли в шок публику на «Нуэво Лос-Карменес». Хозяева быстро отыграли два гола, но на большее их уже не хватило. «Гранада» продолжает находиться в зоне вылета, а «жёлтая субмарина» же всплыла на 12-е место.

Расписание матчей 12-го тура Ла Лиги

3 ноября, пятница

«Лас-Пальмас» — «Атлетико»

4 ноября, суббота

«Осасуна» — «Жирона»

«Бетис» — «Мальорка»

«Сельта» — «Севилья»

«Реал Сосьедад» — «Барселона»

5 ноября, воскресенье

«Алавес» — «Альмерия»

«Валенсия» — «Гранада»

«Вильярреал» — «Атлетик»

«Реал» — «Райо Вальекано»

6 ноября, понедельник

«Хетафе» — «Кадис»