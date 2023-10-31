«Гвардиола назвал меня «женщина-Иньеста». Что за футболистка взяла «Золотой мяч» — 2023

Полузащитница Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» — 2023 среди женщин. И здесь не было интриги — футболистка «Барселоны» провела феноменальный сезон.

Вот награды и достижения Бонмати в сезоне-2022/2023:

чемпионка Испании;

Суперкубок Испании;

победа в Лиге чемпионов;

победа на чемпионате мира;

«Золотой мяч» чемпионата мира;

игрок года по версии УЕФА.

А вчера девушка взяла и главную индивидуальную награду года – «Золотой мяч». В своей победной речи Айтана вспомнила Хосепа Гвардиолу, который назвал Бонмати своей любимой футболисткой в мире, а также отдала дань уважения своим кумирам, в том числе Лео Месси.

Бонмати на церемонии награждения «ЗМ» Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

«Футбол – коллективный вид спорта, и я хотела бы посвятить этот приз моим партнёрам по команде и персоналу. Я поздравляю также и остальных номинанток. Мы как примеры для подражания несём ответственность как на поле, так и за его пределами. Мы должны быть больше, чем просто спортсменами, и продолжать вместе бороться за лучший и равный мир.

Накануне финала ЧМ Хосеп Гвардиола назвал меня «женщина-Иньеста». Пеп является для меня примером для подражания. Я не застала его как игрока, но мне посчастливилось пережить золотую эпоху «Барсы» с ним, Хави, Иньестой и Месси. Это были самые прекрасные дни в моей жизни».

Хосеп Гвардиола Фото: Alex Pantling/Getty Images

В финальной четвёрке в голосовании France Football Бонмати обошла Сэм Керр из «Челси» и сборной Австралии, а также своих одноклубниц – Фридолину Рольфё и Сальму Паральюэло. В своей речи Айтана также отдельно вспомнила Жоана Лапорту, поблагодарив его за развитие клуба и вклад в женский футбол – вчера же «Барселона» была признана лучшей командой года.

«Барса» третий год подряд сохраняет за собой «Золотой мяч». В предыдущих двух сезонах лучшей в мире становилась полузащитница каталонского клуба Алексия Путельяс. После разрыва крестообразной связки летом 2022 года её позицию на поле закрыла именно Айтана Бонмати. В отсутствие Путельяс Бонмати смогла перехватить её роль универсального игрока, способного быстро адаптироваться к разным позициям, и стала одним из ключевых персон в атаке.

25-летняя Бонмати – каталонка и воспитанница «Ла Масии», она попала в академию Барселоны в 14 лет, мечтая однажды сыграть на «Камп Ноу» (спойлер: ей удалось). Через четыре года она попала в основной состав «Барсы», где остаётся до сих пор.

Вместе с «Барселоной» Бонмати четыре раза становилась чемпионкой Испании и двукратной победительницей Лиги чемпионов. И ещё немного классной статистики минувшего сезона: Бонмати сделала 9+10 в Лиге F, забила пять мячей в 11 матчах ЛЧ, а на чемпионате мира, который прошёл в августе в Австралии и Новой Зеландии, сыграла во всех семи встречах за сборную Испании (3+2). После победы над Англией в финальном матче ЧМ Бонмати назвали лучшим игроком турнира.

Айтана Бонмати Фото: fcbarcelona.com

Любовь Бонмати и «Барселоны» – красивая история:

«Я в клубе, который больше всего делает ставку на женщин и женский футбол. Когда я начинала, никогда не могла представить, что у меня будут все условия профессионального игрока, – говорила Айтана в интервью накануне финала ЛЧ. – Жизнь проходит так быстро, что ты даже не осознаешь насколько. Бывают моменты, когда я вспоминаю, что десять лет назад я тренировалась в мужских командах «Кубельес» или «Рибес» и не имела никаких надежд на будущее. Женский футбол был неактуален, и ему нельзя было посвятить себя профессионально. Но дорога привела меня сюда, и правда в том, что я очень горжусь этим».