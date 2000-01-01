Adidas выпустил особые бутсы для Месси
Adidas продолжает праздновать восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси. Вслед за особыми кольцами для Лео компания выпустила лимитированные бутсы, посвящённые очередному трофею аргентинца. Вы только посмотрите на них!
Уникальный дизайн
На золотых бутсах с одной стороны изображены восемь золотых мячей, флаг Аргентины, игровой номер Месси и значок козла — GOAT.
Самое важное
А на другой стороне бутс размещено напоминание о самом важном — семье: имена детей и жены и даты их рождения.
Особые бутсы в честь восьмого «Золотого мяча» Месси. Фото
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