12 топ-матчей четверга: НХЛ, КХЛ, российское дерби в теннисе и Кубок

За чем следить 2 ноября: много хоккея, баскетбола, футбола и тенниса.

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🏒 3:30: «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 02 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли «огоньки» пятиматчевую безвыигрышную серию?

Команда из провинции Альберта начала сезон из рук вон плохо — всего пять очков после девяти матчей, проигранная встреча с принципиальными противниками из «Эдмонтона» и предпоследнее место в Западной конференции. «Даллас», напротив, пока идёт вполне хорошо, проиграв только два из семи матчей, один из которых «звёзды» упустили в серии послематчевых бросков. «Калгари» надо выбираться из подвала таблицы, но дадут ли «Старз» это сделать?

«Калгари» Фото: «Калгари»

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли «Колорадо»?

В это сложно поверить, но «лавины» не сумели забросить в двух матчах подряд — сперва “Эвеланш” засушил «Питтсбург», а через пару дней «Колорадо» не смог пробить оборону «Баффало». Для команды из нижней части таблицы у «Сент-Луиса» довольно крепкая защита — только 20 пропущенных шайб за семь матчей. Вот только нападение пока совсем не блещет, забросив только 14 раз. Интересно, кто окажется результативнее — обеим командам нужно вспомнить, как забивать голы.

«Колорадо» Фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-2) — «Лос-Анджелес Клипперс» (3-1), регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли «Лос-Анджелес Лейкерс» сделать более 50% в нынешнем сезоне НБА?

Лос-анджелесское дерби — что может быть лучше в такое относительно комфортное время для тех, кто любит рано вставать? «Лос-Анджелес Клипперс» формально будет считаться гостевой командой, несмотря на то что обе команды играют на «Крипто.ком Арене». Этот матч определит, сможет ли «Лос-Анджелес Лейкерс» сделать положительное соотношение побед и поражений — 3-2. У «парусников», которые в скором времени ожидают дебюта новоиспечённого разыгрывающего Джеймса Хардена, в этом плане всё в порядке — у подопечных Тайрона Лю три победы при одном поражении. Примечательно, что с сезона-2018/2019, как только Леброн Джеймс перешёл в стан «озёрников», те 15 раз уступили «Клипперс» при четырёх победах.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» Фото: Harry How/Getty Images

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» (3-1) — «Сакраменто Кингз» (2-1), регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потерпит ли «Голден Стэйт Уорриорз» второе поражение на своей площадке?

Очередное калифорнийское дерби нас ожидает — в то же время, когда играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». По мнению известного телеведущего и эксперта Стивена Эй Смита, «Сакраменто Кингз» — лучшая команда НБА из Калифорнии. Просто обратите внимание на их игру в целом в регулярном чемпионате, посмотрите, как ДеАарон Фокс повысил свой уровень. Я смотрю на «Сакраменто Кингз» и просто говорю себе: «Вау, эта команда сейчас на подъёме», — сказал ранее Смит. Смогут ли ребята Майка Брауна подтвердить слова эксперта?

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» Фото: W. Henderson/Getty Images

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет вперёд по победам в «зелёном дерби» этого сезона?

Традиционное дерби двух республик — Башкортостана и Татарстана — в этой регулярке состоится уже в третий раз. В предыдущих двух случаях оба раза побеждали хозяева — сперва «Салават» перевернул встречу на своей площадке, отыгравшись с 0:2, а через полторы недели праздновал уже «Ак Барс». Для казанцев эта игра будет важной не только с точки зрения битвы с принципиальным соперником — в случае победы и осечки «Лады» в игре с «Северсталью» «барсы» могут подняться на первое место в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» Фото: vk.com/hcakbars

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли «Спартак» 100-й гол в сезоне?

Красно-белые демонстрируют невероятную результативность — в этом сезоне на счету команды Алексея Жамнова уже 95 заброшенных шайб, а ведь она провела только 25 матчей! До сотни осталось всего пять точных бросков, и «Спартак» вполне может достигнуть этой отметки уже в московском дерби — в предыдущий раз ЦСКА получил от соседей как раз пять голов. Сколько шайб в ворота армейцев отправят Голдобин и Ко на этот раз?

«Спартак» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: СКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Авангард» может выбить СКА из зоны плей-офф?

Петербуржцы пока никак не могут выправить положение в таблице — команда с берегов Невы чередует короткие серии побед с поражениями, из-за чего опережает находящуюся на девятой строчке «Северсталь» только благодаря дополнительным показателям. Треть чемпионата уже прошла, пора просыпаться — вот только у «Авангарда», который также пока лихорадит, могут быть другие планы. Если Омск выиграет, а «Северсталь» добьётся успеха в Тольятти, СКА опять окажется вне кубковой восьмёрки.

ХК СКА Фото: vk.com/ska

🎾 13:00*: Карен Хачанов (Россия, 16) — Роман Сафиуллин (Россия, Q), Париж, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто по итогам российского дерби вырвет путёвку в 1/4 финала?

До четверга на «Мастерсе» в Париже было лишь одно поражение российского теннисиста — наши парни выиграли пять матчей из шести. Теперь гарантированно случится ещё одно, поскольку по сетке сошлись два представителя России — Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Последний сотворил во вторник сенсацию, выбив из турнира вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Роман и Карен уже встречались буквально неделю назад в Вене. И тогда победу праздновал Хачанов. Кто окажется сильнее на этот раз?

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

⚽️ 16:00: «Акрон» — «Волгарь», Кубок России, Путь регионов, 1/8 финала

Интрига: Кто из команд приблизится к встрече с клубами РПЛ?

«Акрон» и «Волгарь» преодолели уже две стадии Кубка России. Команда Евгения Калешина прошла «Рязань» и «Шинник», а клуб из Астрахани – «Знамя Труда» и «Енисей». Впереди – очная встреча. Одна из команд приблизится к нижней сетке плей-офф. Напомним, туда попадут четыре сильнейших команды, играющих на выбывание в классическом формате. До игр с командами РПЛ остаётся два раунда.

«Акрон» — «Волгарь» Фото: vk.com/fcakron

⚽️ 18:30: ЦСКА — «Оренбург», Кубок России, групповой этап, 6-й тур, группа А

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа A Fonbet Кубок России . Группа A 02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА сенсационно пролетит мимо верхней сетки Кубка?

«Оренбург» классно проводит групповой этап Кубка России. Команда Давида Деограсии набрала 11 очков за пять туров и занимает первое место в квартете с ЦСКА, «Факелом» и «Сочи». Армейцы отстают от «Оренбурга» на три очка. В последнем туре команды в очном матче решат, кто из них выйдет с первого места. «Оренбург» устроит даже поражение в серии пенальти. А вот ЦСКА необходимо побеждать в основное время. В случае поражения команда Владимира Федотова рискует вовсе упасть на третье место и отправиться в нижнюю сетку. Правда, для этого необходимо, чтобы «Факел» в основное время обыграл «Сочи».

ЦСКА — «Оренбург» Фото: ФК «Оренбург»

⚽️ 20:45: «Динамо» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, групповой этап, 6-й тур, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» заберётся в верхнюю сетку плей-офф?

Одна из главных интриг 6-го тура Кубка – кто займёт второе место в группе D? «Динамо» и «Краснодар» имеют по восемь очков. В последнем туре бело-голубые принимают «Пари НН», а вот «Краснодар» сыграет в Москве со «Спартаком». «Динамо» куда проще занять второе место: достаточно обыграть нижегородцев дома. Команда Лички находится выше «Краснодара» в таблице. А вторая строчка даёт право попасть в верхнюю сетку. Так что «Динамо» в предстоящей игре вряд ли сыграет вполсилы.

«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Урал», Кубок России, групповой этап, 6-й тур, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B Fonbet Кубок России . Группа B 02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карпин и Гончаренко лично решат, кто отправится в Путь РПЛ

Ещё один крутой матч. «Урал» и «Ростов» в очном матче поборются за второе место в группе В. Команда Виктора Гончаренко находится выше за счёт победы в первом матче клубов. Но «Ростову» достаточно любой победы, чтобы обойти «Урал». Как мы знаем, второе место даёт право сыграть в верхней сетке, а команда с третьей строчки отправляется в Путь регионов. Цена матча высока.