Чудо-гол с лёта и развязка на 90+4-й минуте! Яркий матч в Италии с экс-игроками «Зенита»

В Кубке Италии футбол не менее горячий, чем в Кубке России, где «Спартак» и «Краснодар» выдали удивительное представление с пятью голами и курьёзной отменой пенальти. Матч 1/16 финала между «Лечче» и «Пармой» получился богатым на голы, а закончился потрясающей развязкой. Дальше прошли пармезанцы, но какими усилиями!

В 1990-е «Парма» гремела на всю Европу, выигрывала еврокубки (два Кубка УЕФА и один Кубок кубков), становилась вице-чемпионом Италии. Теперь же это команда второго дивизиона итальянского чемпионата – Серии В. Но рвётся наверх: после 11 туров возглавляет таблицу с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. В последнее время о «Парме» вспоминали разве что в связи с тем, что там завершал карьеру легендарный Джанлуиджи Буффон. Впрочем, в составе пармезанцев есть интересные фигуры, в частности, экс-игроки «Зенита» – защитники Кристиан Ансальди и Йордан Осорио, а также полузащитник Эрнани.

В кубковом матче с «Лечче» сыграл только Осорио, который вышел в стартовом составе, а вот Ансальди и Эрнани остались на скамейке запасных. Что касается самого «Лечче», то это команда Серии А. На сегодняшний день занимает 11-е место в элите.

Тем не менее в 1/8 финала пробилась «Парма», которая трижды в своей истории завоёвывала Кубок Италии (в последний раз в 2002 году). Поначалу всё складывалось в пользу гостей. Уже на девятой минуте Симон Зом вывел пармезанцев вперёд, а на исходе получаса игры Анж-Йоанн Бонни совершенно фантастическим ударом с лёта забил второй мяч в ворота «Лечче».

Хозяева проиграли первый тайм, однако во втором проснулись. Сначала Роберто Пикколи сократил отставание «Лечче», а за четверть часа до конца экс-полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда вырезал голевую передачу на Габриэла Стрефеззу, и тот сделал счёт 2:2. Кстати, Банда вышел на замену вместе с экс-вингером «Ростова» Понтусом Альмквистом.

А компенсированное время в этом матче получилось просто огненным – два гола за три минуты! Героем концовки стал вингер сборной Румынии Деннис Ман. «Лечче» же приговорил собственный защитник Марин Понграчич. После прохода румына по правому флангу и прострелу хорват сотворил автогол. Окончательно хозяев лишил надежд на спасение албанец Юльбер Рамадани, который сфолил на испанце Адриане Бернабе. Тот же Ман уверенно реализовал пенальти.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

«Парма» напоминает о себе победами – это приятно.