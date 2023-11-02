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«Лечче» — «Парма» — 2:4, видео, голы, обзор матча, 1 ноября 2023, Кубок Италии: Кристиан Ансальди, Йордан Осорио, Эрнани

Чудо-гол с лёта и развязка на 90+4-й минуте! Яркий матч в Италии с экс-игроками «Зенита»
Анатолий Романов
«Лечче» — «Парма» — 2:4, видео
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Команда Ансальди, Эрнани и Осорио напомнила о себе.

В Кубке Италии футбол не менее горячий, чем в Кубке России, где «Спартак» и «Краснодар» выдали удивительное представление с пятью голами и курьёзной отменой пенальти. Матч 1/16 финала между «Лечче» и «Пармой» получился богатым на голы, а закончился потрясающей развязкой. Дальше прошли пармезанцы, но какими усилиями!

Кубок Италии . 1/16 финала
01 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 4
Парма
Парма
0:1 Зом – 9'     0:2 Бонни – 29'     1:2 Пикколи – 54'     2:2 Стрефезза – 76'     2:3 Понграчич – 90+4'     2:4 Ман – 90+7'    

В 1990-е «Парма» гремела на всю Европу, выигрывала еврокубки (два Кубка УЕФА и один Кубок кубков), становилась вице-чемпионом Италии. Теперь же это команда второго дивизиона итальянского чемпионата – Серии В. Но рвётся наверх: после 11 туров возглавляет таблицу с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. В последнее время о «Парме» вспоминали разве что в связи с тем, что там завершал карьеру легендарный Джанлуиджи Буффон. Впрочем, в составе пармезанцев есть интересные фигуры, в частности, экс-игроки «Зенита» – защитники Кристиан Ансальди и Йордан Осорио, а также полузащитник Эрнани.

В кубковом матче с «Лечче» сыграл только Осорио, который вышел в стартовом составе, а вот Ансальди и Эрнани остались на скамейке запасных. Что касается самого «Лечче», то это команда Серии А. На сегодняшний день занимает 11-е место в элите.

Тем не менее в 1/8 финала пробилась «Парма», которая трижды в своей истории завоёвывала Кубок Италии (в последний раз в 2002 году). Поначалу всё складывалось в пользу гостей. Уже на девятой минуте Симон Зом вывел пармезанцев вперёд, а на исходе получаса игры Анж-Йоанн Бонни совершенно фантастическим ударом с лёта забил второй мяч в ворота «Лечче».

Рассказ о карьере Джанлуиджи Буффона:
«Хочу закончить старшую школу. Родители 30 лет выносят мозг». Большой путь Буффона
«Хочу закончить старшую школу. Родители 30 лет выносят мозг». Большой путь Буффона

Хозяева проиграли первый тайм, однако во втором проснулись. Сначала Роберто Пикколи сократил отставание «Лечче», а за четверть часа до конца экс-полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда вырезал голевую передачу на Габриэла Стрефеззу, и тот сделал счёт 2:2. Кстати, Банда вышел на замену вместе с экс-вингером «Ростова» Понтусом Альмквистом.

А компенсированное время в этом матче получилось просто огненным – два гола за три минуты! Героем концовки стал вингер сборной Румынии Деннис Ман. «Лечче» же приговорил собственный защитник Марин Понграчич. После прохода румына по правому флангу и прострелу хорват сотворил автогол. Окончательно хозяев лишил надежд на спасение албанец Юльбер Рамадани, который сфолил на испанце Адриане Бернабе. Тот же Ман уверенно реализовал пенальти.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

«Парма» напоминает о себе победами – это приятно.

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