«Манчестер Юнайтед» проклят – его не спасёт ни один тренер

Есть даже конкретная дата, когда один из величайших футбольных клубов мира заболел – 13 мая 2005 года. Американский бизнесмен Малкольм Глэйзер забрал контрольный пакет акций «МЮ». Именно забрал, потому что одна из богатейших семей США заполучила клуб, повесив на него громадный долг в полмиллиарда.

Был ли «Юнайтед» в состоянии финансового кризиса? Нет, это был самый богатый футбольный клуб планеты, регулярный топ денежных рейтингов, гегемон взлетающей в космос английской Премьер-лиги, недавний победитель Лиги чемпионов, конвейер звёзд – в том числе новой формации, типа Дэвида Бекхэма.

У Глэйзеров были свои планы на этот ваш soccer. У них уже был опыт владения клубом по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс». Там многое пришлось выстраивать, чтобы бизнес заработал, в том числе строить новый стадион. А здесь – отлично работающая компания (то есть клуб). Да, с непростым руководителем в лице сэра Алекса Фергюсона, но его можно было потерпеть. Ферги и так несколько раз порывался уйти, можно подождать. Да и результат он давал, а это монетизируется.

Братья Глэйзеры Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Когда Фергюсон ушёл, все эти глупости про результат и трофеи наконец-то можно было убрать за скобки (в Excel, где считалась прибыль). 10 последних лет «МЮ» следит только и исключительно за спонсорскими контрактами и выплатами за еврокубки. А футбольный клуб так не работает. Американский футбольный клуб – возможно. Но не тот, где спортсмены лупят по мячу только ногами.

И вот «Юнайтед» находится в бесконечном цикле поиска человека, который сверху найдёт решение всех проблем. Окей, Мойес был креатурой Фергюсона и поплыл. Времени и поддержки ему не дали. Тренера, максимально настроенного на стиль, Луи ван Гала, взяли из-за хайпа на ЧМ-2014, и Луи до сих пор плюётся, когда вспоминает работу в клубе. Моуринью – хайп «Челси» и статус Особенного. Тоже в шоке, как при нём работал клуб. Сульшер пришёл на время, потушил пожар, восхитил результатом и получил контракт, хотя было очевидно, что это тренер с контратакующим стилем и, конечно, свой парень, но без опыта. Когда можно было позвать Почеттино, «МЮ» не решился убирать Сульшера, а вскоре поломал тому все планы хайповым подписанием Роналду. Рангник? Рангник! Теперь тен Хаг стареет на глазах.

Изменилось ли что-нибудь для владельцев клуба? Пффф.

Недавно довольные болельщики «Манчестер Сити», пока их клуб (опять) доминировал на «Олд Траффорд», придумали песню:

«Олд Траффорд» рушится, тен Хаг – чёртов (в оригинале мат) клоун! Глэйзеры будут у вас ещё 10 лет, а «Ман Сити» будет попивать пиво!»

Теперь её же, переделав последнюю строчку, распевают фанаты «Ньюкасла». Очень громко, отчасти из-за того, что «Олд Траффорд» преимущественно молчит. Волнует ли это руководителей «Манчестер Юнайтед»? Конечно, нет. Глэйзеры появляются на стадионе в лучшем случае на больших матчах. Да и почему их в принципе должны задевать какие-то слова случайных людей? Их даже недовольство болельщиков «МЮ» волнует, только если появляются финансовые риски. А тут какие-то насмешки.

Эрик тен Хаг Фото: Martin Rickett — PA Images/Getty Images

Виноват ли Эрик тен Хаг в новом кризисе «Манчестер Юнайтед»? Отчасти, конечно. Есть вопросы к выбору состава, тактике, перегрузу физики на летних сборах, покупкам знакомых игроков. При этом «МЮ» лишь первое за долгое время лето попробовал не переплачивать за каждого футболиста (и то вышло не очень). Условия остались ещё со времён, когда Роналду делал мелирование и улыбался кривыми зубами. И если Криштиану мог приукрасить проблемы, когда рассказывал, что тренировочная база «МЮ» находится в плохом состоянии, то вряд ли Чарли Сэвидж тоже хотел на интервью к Пирсу Моргану. Этим летом 20-летний воспитанник «Юнайтед» перешёл в «Рединг», который играет в Лиге 1 – это второй дивизион чемпионата Англии. «Тренировочная площадка «Манчестер Юнайтед» находится на одном уровне с «Редингом», – сказал Сэвидж.

Стадион с дырявой крышей, старыми коммуникациями и еле-еле работающим вай-фаем. Одна из самых вместительных арен Европы, которую даже не заявили на чемпионат Европы. Зато там всегда полные трибуны – туристов в атрибутике «МЮ».

Стадион «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

Клуб существует в тяжелейшей ситуации финансового фэйр-плей, когда воспитанников лучше продавать в любом случае, ведь деньги за них запишут полностью в плюс. При этом состав до сих пор разбалансирован, не собран и попросту слаб. «Юнайтед» не умеет ни эффективно продавать, ни покупать.

Чувствует ли тен Хаг поддержку со стороны руководства? На словах и по инсайдам – вроде бы да. Ощущает ли он её действительно, когда тебе прямо говорит об этом руководитель? Никто не знает. «МЮ» уже полгода живёт в состоянии то ли предпродажной подготовки, то ли блефа. Когда ни работники, ни футболисты, ни тренер не знают, что будет дальше: кто придёт, с какими идеями, искать ли им уже сейчас новую работу?

Настроив маркетинг и выжав все рекламные доходы из громадной аудитории болельщиков, Глэйзеры даже не захотели вникнуть, что такое этот ваш football. «Манчестер Юнайтед» им нужен как бизнес-корпорация, а не как футбольный клуб.

Так что усадить в кресло тренера можно кого угодно, но, пока не появится владелец, понимающий, что футбол – это командная работа, агония «Манчестер Юнайтед» продолжится, и проклятие будет уничтожать его изнутри.