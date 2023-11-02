«Наши уехали за рубеж после ЧЕ-2008, что потом было со сборной?» Редкая беседа с Зыряновым

Константин Зырянов чуть больше года возглавляет «Черноморец» из Новороссийска. А его команда идёт на своеобразный рекорд в Первой лиге – девять ничьих в 16 матчах. После кубкового матча с «Родиной» главный тренер новороссийской команды специально для «Чемпионата» подвёл промежуточные итоги сезона и прокомментировал другие актуальные темы российского футбола.

Работа в «Черноморце», цитата про мудаков и команды Первой лиги в Кубке

– Какие итоги для «Черноморца» можно подвести по первой части сезона?

– В принципе, занимаем не то место, на которое рассчитывали перед стартом чемпионата. Если бы перед сезоном нам сказали, что проиграем всего четыре матча за 16 туров, счёл бы это отличным результатом. Однако если бы потом добавили, что выиграем всего трижды, я бы ответил, что это не очень хорошо. Нам тяжеловато даются победы, но это повод работать, работать и ещё раз работать, чтобы повернуть фортуну к себе лицом. В некоторых матчах ведём 1:0, не можем забить — и потом теряем очки.

– А какая в целом задача на сезон?

– У нас не стоит задач на сезон. Понятно, что самое главное — не вылететь из Первой лиги. За несколько сезонов «Черноморцу» нужно выйти в РПЛ. Команда потихоньку строится. Мы выявляем слабые места, чтобы их усиливать и спокойно двигаться дальше.

– Футбол в Новороссийске развивается?

– Что значит развивается? Новороссийск всегда был футбольным городом. Конечно, инфраструктура не очень. Но сейчас переехали на отличную современную базу. В планах построить новую базу, стадион. Если это всё будет реализовано — очень надеюсь, что будет – для Новороссийска будет круто.

– Согласны с мнением, что Кубок России стал менее привлекательным для команд из Первой и Второй лиг?

– Мы – участники первого дивизиона. Нам нужно было пройти три тура, чтобы привезти команду РПЛ. Не считаю, что это много. Нормально. Но в этом году не смогли привезти. Немножко я расстроен.

– Вы многое прошли в нашем футболе. Есть ли что-то в ФНЛ, что удивило вас как тренера?

– Нет. Я разговаривал с разными тренерами и слышал, что первый дивизион – сложная лига, где актуально стоит судейский вопрос. Всё это увидел воочию. Это так и есть.

Игроки «Черноморца» Фото: fccn.pro

– Ваши слова: «Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает всё не так. А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками».

– Это не моё. Я процитировал Сашу Кержакова. Это он сказал.

– Вы были таким же?

– Нет, я был ответственным футболистом и спортсменом. Прислушивался к тренеру, который меня тренировал. И в конкретный момент выполнял все его требования.

– То есть мудаком вы никого не считали?

– Ну почему… Есть разные упражнения у тренеров, когда думаешь – а для чего это делается? Потом, со временем, понимаешь, когда становишься тренером – для чего. Футболистом этого часто не понимаешь.

Кержаков и Зырянов в «Зените» Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Помехи для «Зенита» в РПЛ, феномен «Краснодара», судьи

– Удаётся ли следить за РПЛ? Как оцените нынешний сезон?

– Не моё дело оценивать РПЛ. Я скажу, что в этом году чемпионат интересный. Есть интрига, можно смотреть. Уже любопытно, что несколько команд борются за чемпионство. Пока. Не знаю, как там дальше будет. Пока интересно.

– С чем связываете слабый старт «Зенита»?

– Думаю, что об этом должен говорить тренер «Зенита». Он уже говорил, что невозможно всё время побеждать. Логично всё. Где-то оступается команда, а где-то потом набирает.

– Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне?

– Как и всегда – только «Зенит». Я уже говорил об этом много раз. Если они будут играть постоянно в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России.

– Удивил «Краснодар»?

– Не то чтобы удивил. Мы с ними играли на предсезонных сборах. Это единственная команда, которая не смогла нас обыграть. Сыграли 2:2 с ними. Поэтому мы их здорово подготовили. На этом фоне они пока идут хорошо.

– Многие говорят, что Ивич уходит от философии «Краснодара»: меньше атакующего футбола, больше прагматизма. Согласны, что футбол команды изменился?

– То, что в «Краснодаре» играет много легионеров, а не своих воспитанников – конечно. Вот мы и видим результат. Я думаю, руководители сняли розовые очки. Поняли, что 11 воспитанниками выигрывать чемпионство в России в принципе невозможно.

– Разделяете критику Александра Алаева в адрес судейского корпуса?

– Я же не знаю: критиковал он какие-то конкретные моменты и судей или судейство. Думаю, там есть компетентные люди. Есть судейский комитет. Есть руководитель судейского корпуса. Пусть они разбираются и смотрят. У меня есть несколько скриншотов моментов, где в нашем чемпионате, в нашей игре в момент передачи – офсайд в три-четыре метра, который в принципе невозможно не увидеть. Но судья пропускает такие моменты и даёт играть. Некомпетентность или предвзятость – не мне уж разбирать. Пусть специальные люди в судейском корпусе разбираются.

– Хотели бы в будущем возглавить «Зенит»?

– Странный вопрос. Он пока неактуальный. Я главный тренер «Черноморца». Все мои силы и желания, чтобы «Черноморец» показывал хороший футбол, выигрывал. Именно здесь, в Новороссийске.

– Ваш «Зенит» обыграл бы нынешний «Зенит»?

– Не могу сказать. Я не занимаюсь гаданием (смеётся).

Футбол в изоляции, нужна ли сборная России, возможность тренировать за рубежом

– Вы играли в самые успешные годы российского футбола. Грустно видеть, что сейчас с ним происходит?

– А что с ним происходит?

– Уровень падает, нет еврокубков.

– Мне-то что грустить? Я выполняю свою работу. У меня есть конкретная роль. Мне не грустить надо. У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой. Нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами? Правильно? Когда всё это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее всё это закончилось – нашей победой.

– Нужна ли сборная России в нынешнем формате и реалиях?

– Сборная в любом случае нужна. Потому что если сборная не будет играть, то кого народ критиковать будет? Они же все без работы останутся. Пусть сборная собирается и работает спокойно, а Карпин — тренирует. А люди, которые профессионально критикуют — пусть профессионально критикуют. Каждый выполняет свою работу.

– Вам интересны такие матчи, как со сборной Кении?

– Вы же знаете, что не мы выбираем. Какие есть сборные, какие соглашаются сыграть со сборной России, чтобы не попасть под какое-то давление извне, с теми и встречаемся.

Карпин с игроками сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Карпина раскритиковали за призыв к футболистам уезжать в Европу. Ваше мнение – нужно уезжать?

– Смотря из какой страны предложение. Не знаю, в каком контексте это было сказано Валерием Георгиевичем, что он имел в виду. Поэтому не могу комментировать его слова. Могу сказать свои слова и приводить примеры. Когда мы играли в начале 2000-х, ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. В большинстве своём футболисты играли в чемпионате России. Когда в 1990-х все наши ведущие футболисты уезжали за границу, начиная со спартаковцев, ни «Спартак», к сожалению, ничего не выигрывал, ни сборная. Я не знаю, где здесь золотая середина. И потом, когда наши футболисты уехали за рубеж после Евро-2008, что мы потом имели со сборной? Не вышли в 2010 году на чемпионат мира. В 2012-м – провалили группу на Евро. В 2014-м тоже получилось не ахти. Вот как бы и всё. Поэтому где лучше, где хуже — я не могу сказать. Пусть сравнивают другие.