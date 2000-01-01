Месси прокатили мимо ещё одного приза в США! Лучшим новичком признан форвард «Атланты»

Лучший?

Месси был номинирован на две премии в МЛС: самому ценному игроку и лучшему новичку сезона. В первой номинации Лео выбыл из борьбы довольно быстро, даже не войдя в итоговый шорт-лист из трёх игроков. А вот за вторую награду боролся до конца.