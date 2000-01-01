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Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США!
Лионель Месси взял «Золотой мяч», но упустил крутую награду в МЛС. Аргентинец не выиграл приз лучшему новичку сезона в лиге. Как так получилось?
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Лучший?
Лучший?
Месси был номинирован на две премии в МЛС: самому ценному игроку и лучшему новичку сезона. В первой номинации Лео выбыл из борьбы довольно быстро, даже не войдя в итоговый шорт-лист из трёх игроков. А вот за вторую награду боролся до конца.
Победитель
Победитель
Соперниками Месси были нападающий «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис и форвард с русскими корнями Эдуард Лёвен из «Сент-Луис Сити». Награду в итоге забрал Якумакис, набравший 45,78% голосов жюри. В сезоне он провёл 27 матчей, забив 17 голов.
Проигравший
Проигравший
У Месси было 27,28% голосов. На счету аргентинца за сезон в МЛС шесть матчей, один гол и две результативные передачи. Всего же в США Лео отыграл 14 встреч, забив 11 голов и отдав пять ассистов.
Месси прокатили мимо ещё одного приза в США! Лучшим новичком признан форвард «Атланты»
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