Ещё полгода назад Илья Вахания играл во Второй лиге. Карпин открыл перед ним двери РПЛ, а затем и сборной России.

«Спонсор не зашёл, и денег на меня не осталось». Защитник «Ростова» — открытие осени в РПЛ

Илья Вахания почти всю сознательную жизнь провёл в системе «Зенита», но за основу родного клуба так и не сыграл. После трансфера в «Ростов» карьера защитника резко пошла в гору: у Карпина он основной в клубе и уже дебютировал в сборной, пусть пока и не совсем в первой.

– «Ростов» классно прибавил после паузы на сборные – уже три победы подряд. Хотя до этого не удавалось выиграть с середины августа. Что изменилось?

– На самом деле, дела пошли лучше ещё после сентябрьской паузы. Как раз у нас был матч с «Балтикой», и появилось ощущение, что стало лучше. Именно с точки зрения игры выглядели отлично. Да, где-то нам не везло. Где-то нас наказывали за ошибки, но было понимание, что всё наладится. Можно сказать, что взялись за голову, начали усерднее работать — и вот результат.

– Ощущение, что важный момент и в том, что наладилась играть в обороне – как-то отдельно работали над этим в паузу?

– Не могу сказать, что работали над этим отдельно. Но вернулся Максим Осипенко, и в плане уверенности стало проще. С ним оборона намного надëжнее. Плюс Сергей Песьяков классно выглядит – в последних матчах не раз спасал. Если бы не он, возможно, сыграть «на ноль» не получилось бы.

– Осипенко – лидер не только обороны, но и команды?

– 100%. Даже если посмотреть на тренировки, он всегда подсказывает. При нём реально прогрессируешь.

Илья Вахания Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– А вообще, как у «Ростова» проходит пауза на матчи сборных? Уезжают Карпин, Кафанов, Онопко плюс тренер по физподотовке. Когда нет главных – это не расхолаживает?

– Нет. Мы все понимаем, что работаем для себя. И видим результат этого. В любом случае тренеры, которые остаются, не дают нам расслабиться. И все данные наверняка скидывают Валерию Георгиевичу.

– В сентябре ты сыграл за сборную. В этот раз не получил вызов. В глубине души надеялся, что Карпин пригласит ещё раз?

– Не скажу, что ждал этого. Если посмотреть, в какую сборную меня вызвали – это же не совсем национальная. Скорее молодёжная. Мы вышли против олимпийской сборной Египта. Все понимали, что это не совсем основная команда России. Так что есть куда стремиться.

– Но теперь смотришь матчи сборной с каким-то особым ощущением – всë-таки тебя можно назвать временно бывшим игроком сборной и, возможно, будущим?

– Не могу сказать, что было особое ощущение. Смотрел, поддерживал. Конечно, хочется получать вызов. Все футболисты работают ради этого на максимуме.

– Как тебе игры с Камеруном и Кенией?

– С Камеруном вышла отличная игра, праздник. Было интересно смотреть. Обе команды выглядели здорово. Тем более в России давно не было игр сборной. А вот с Кенией тяжелее. Индивидуальные ошибки и, как следствие, голы.

– После Кении разные эксперты высказывали разные мнения. Популярное – футболисты приехали в сборную немотивированными. Как ты относишься, когда слышишь такое в отношении одноклубников или коллег?

– Все приезжают на 100% мотивированными играть за сборную, за родину. Я уверен в этом. Приезжают доказывать, что в этой стране есть хорошие футболисты.

– Для тебя много значил тот вызов в сборную на матчи с Египтом?

– Да. Пусть это не совсем национальная команда, но ты выходишь в футболке сборной со своей фамилией. Это реализация детской мечты. Мотивация была запредельная.

Илья Вахания в сборной Фото: rfs.ru

– Много людей тогда поздравило с дебютом? Знакомые смотрели игру?

– Поздравили родные, друзья. Сказали, что смотрели игру.

– Я это спрашиваю и потому, что обсуждается снижение интереса к сборной. Ты это не чувствуешь?

– Возможно, интерес со стороны болельщиков действительно стал ниже. Да, есть игры, но они неофициальные. Нет турнирной интриги, соответствующего эмоционального накала. Здесь нет такого, что ошибка может привести к вылету откуда-то или наоборот. Думаю, всё связано только с этим.

– Давай вернëмся в лето 2023 года. Ты в Петербурге, контракт с «Зенитом» закончился. И вариант с «Ростовом» появился совсем не сразу. В тот самый момент какие мысли посещали? Была ли готовность поехать хоть куда-то или, наоборот, вернуться в «Зенит»?

– В тот момент ждал вариантов. Какие-то уже были, что-то обсуждали. Но не совсем конкретно. В «Зенит-2» не хотел возвращаться, понимал, что хочу попробовать себя на новом уровне. Потом — звонок и приглашение в «Ростов». На следующий день собрал вещи и сел в поезд.

– Ожидал, что будет сразу РПЛ, или всё-таки готовился к Первой лиге?

– Изначально готовился к Первой. Вариант был. Это в любом случае другой уровень по сравнению со Второй лигой.

– Не смущало, что в «Ростов» зовут изначально на просмотр?

– Просмотр – это много стресса. Но когда тебя зовëт «Ростов», а ты играешь во Второй лиге, то привередничать не приходится.

– Первое впечатление от команды, тренировок, сборов?

– Скорости совсем другие. Это ощущалось на первых тренировках. Плюс большие нагрузки. Ко всему этому надо было привыкнуть.

– Как приняла команда? Не говорили: зачем вы нам привезли ещё одного человека с севера?

– Нет, такого точно не было. В «Ростове» немало игроков, которые так или иначе связаны с «Зенитом».

– Какое впечатление изначально произвёл Карпин? Не было боязно с ним коммуницировать первое время?

– Боязно — нет. Скорее волнительно от возможности поработать и узнать требования тренера сборной. И попробовать себя.

– Говорят, что как раз на него ты произвёл сильное впечатление. Именно поэтому вскоре тебя решили оставить. Как сам объясняешь – за счёт чего?

– Не могу сказать, что показал что-то особенное. Просто очень старался давать необходимый объëм и выполнять требования, которые предъявлялись. Я не думал о том, последний ли это мой шанс. Просто концентрировался на текущем моменте.

– В какой момент ты понял, что никуда не уйдëшь из «Ростова»?

– Ничего такого не было. Понял, что остаюсь, когда подписал контракт. Только тогда поверил и обрадовался. А до этого момента всё было спокойно. Со старта просмотра и до подписания контракта прошло около двух недель.

Илья Вахания Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

– Насколько неожиданным стало, что сезон ты начал в основе?

– Конечно, удивился. И был счастлив. Но в тот момент Лангович получил травму на предсезонной подготовке. Возможно, поэтому всё так сложилось. Я был счастлив, что наигрываюсь в старте, и попытался воспользоваться шансом.

– Лангович не обижается? Ведь, по сути, на скамейку ты посадил именно его?

– Не знаю (улыбается). На самом деле, у нас отличные отношения.

– Как сам оценишь эти первые месяцы в клубе – можно ли сказать, что это исполнение мечты?

– 100%. Недавно мы обсуждали это с родителями. Они до сих пор не верят. Вроде совсем недавно отдавали меня в академию. Вроде было мечтой, а теперь реальность.

– В чём, на твой взгляд, ты прибавил при Карпине?

– В новом клубе я изменил подход к некоторым моментам. В том числе к тактическим.

– Получается, «Зенит-2» ты покинул, когда тебе уже исполнилось 22 года. Это приличный возраст. Но у тебя был вариант уйти до этого – в «Кубань». Почему там не сложилось?

– Я приехал на сборы, должен был подписывать контракт. Но, к сожалению, тогда в клуб не зашёл спонсор и не было денег выкупить меня из «Зенита». Хотя речь шла о нескольких миллионах рублей. Однако к тому моменту, насколько я понимаю, клуб уже подписал много легионеров с высокой зарплатой. И денег на новых футболистов просто не осталось.

– Это стало ударом для тебя в эмоциональном плане – вроде бы уже в Первой лиге, а тут возвращаться во Вторую?

– Я очень расстроился, что не получилось. Хотелось зайти на новый уровень. Но не сложилось.

– Не подумал – а зачем вообще этот футбол?

– Нет, таких мыслей точно не было. Понимал, что не моя вина. Знал, что шансы будут.

– Вообще в «Зените-2» тебя на тот момент считали дедом?

– Я был в пятëрке самых старших. Почти ветеран. Хотя приходил одним из самых молодых – на три-четыре года младше остальных

– Кому в «Зените» ты больше всех обязан своим развитием?

– Когда я пришёл в «Зенит-2», тренером был Владислав Николаевич Радимов. А мне сразу пришлось делать операцию на плече – и он меня поддерживал. Хоть я ни одного матча не сыграл.

И не только он – ещё бы выделил своего агента Василия Голяну. Он в меня тоже верил в этот тяжелый момент и во всём помогал.

– Ты восстановился и сразу попал в основу.

– Да, Владислав Николаевич сразу поставил меня в основной состав. Чувствовалась поддержка. Радимов очень многому меня научил именно в игре с мячом. Мы до сих пор на связи, он периодически скидывает мне видеонарезки.

– Сейчас Радимов в Медиалиге. Следишь за «Чисто Питером» и его работой?

– Да, смотрю выпуски и ловлю реальные флешбэки. Радимов не играет на камеру – он такой же, каким был в «Зените-2». Никем не притворяться и так отлично залететь в Медиалигу – это круто.

Он нам постоянно рассказывал истории про Ящука, которого сейчас всё время подкалывает.

– Он ещë вернется на высокий тренерский уровень?

– Не знаю. Всё зависит от него. Если захочет – конечно, будет тренировать в профессиональном футболе.

– Ещё я слышал такую историю, что где-то полтора года назад ты понимал, что у тебя приличные проблемы с кроссами. И весь год отрабатывал этот элемент. И сейчас он у тебя один из лучших.

– Да, Николаевич постоянно шутил, что я часто подаю за ворота. Да и в команде об этом шутили. Много работал. Начало получаться.

Владислав Радимов Фото: vk.com/media.football.league

– Ты столько времени провёл в структуре «Зенита» – самый запоминающийся момент? Может, матчи с «Барселоной»?

– Это целый путь с пяти до 22 лет. Не могу выделить какой-то момент, все были классными. Действительно запомнил матчи с «Барселоной». Я тогда не был игроком старта молодёжки, но шёл сезон, и мне дали сыграть. Вроде бы неплохо получилось – сделал много отборов.

– Тяжело было уезжать из Питера?

– Тяжело. Но понимал, что других вариантов нет. Морально готовился к этому моменту. Я ведь уже почти уехал в Краснодар. Было тяжело, однако понимал, что это необходимо. Ещё ни разу даже не приезжал в Питер. Больше времени проведу в пути. Надеюсь, получится в ноябре.

– Можно ли сказать, что твой пример показателен и тем, что и из Второй лиги реально попасть в Первую?

– Конечно. Во Второй лиге много хороших футболистов. Но нужно, чтобы всё удачно сложилось и в каких-то моментах повезло.

– Какие личные цели на этот сезон?

– Конкретных нет. Пытаюсь об этом не думать. Выхожу в конкретной игре и настраиваюсь, чтобы отлично её провести.

– А какие цели у «Ростова»? В чемпионате Карпин их уже декларировал, сказав, что главное — не вылететь. А что насчет Кубка?

– Думаю, Кубок важный для нас турнир. Мы постараемся пройти как можно дальше.

– Не считаешь, что Кубок в нынешней конфигурации выиграть практически нереально?

– Кубок никогда не было легко выиграть. Сейчас более зрелищный формат турнира. Он нравится болельщикам. И так как сейчас нет европейского футбола, нет официальных матчей сборной, то почему бы не играть чаще?

– Не могу не спросить про «Зенит». Это твой родной клуб. Ты хотел бы когда-нибудь туда вернуться?

– Это мой родной клуб. Безусловно, если возникнет интерес, мы обсудим это с «Ростовом». Но какие-то цели и задачи перед собой не ставлю. Буду стараться показывать лучший футбол, а там уже посмотрим.

– «Зенит» – главный фаворит этого сезона?

– «Зенит» в каждом сезоне претендует на чемпионство. «Краснодар»? Меня не очень удивил их старт. Там индивидуально сильные футболисты. Стали играть в более прагматичный футбол, который даёт результат. Будет интересно посмотреть на эту гонку.