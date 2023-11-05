Дзюба опять забил «Спартаку»! Но команда Абаскаля почти идеально сыграла в меньшинстве

«Спартак» не уступил «Локомотиву» в дерби, несмотря на то что почти час играл вдесятером. Железнодорожники продлили свою безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх туров. Спас их от поражения, конечно же, Дзюба.

Гильермо Абаскаль и Михаил Галактионов своим выбором стартовых составов подбросили тем для дискуссий и критики в случае неудачи. Испанец отправил в запас Соболева и Бонгонда, а на острие атаки поставил едва залечившего повреждение Промеса. В центре обороны «Спартака» в отсутствие дисквалифицированного Бабича и травмированного Джикии вышел дуэт Чернов – Дуарте. Хотя существовал вариант, например, с переводом в линию защиты универсала Литвинова. Тренер «Локомотива», в свою очередь, оставил на скамейке Пиняева.

Если кто-то надеялся увидеть в дерби открытый футбол с большим количеством голов, то наверняка был разочарован тем, что происходило на поле в первом тайме. Хотя спартаковцы с самого начала достаточно легко проникали в штрафную железнодорожников (в три раза чаще соперника в игре 11 на 11). Быстрая группа атаки красно-белых в лице Промеса, Игнатова, Зиньковского и Медины переигрывала в эпизодах группу обороны «Локомотива», находила пространство. При этом Квинси исполнял скорее роль свободного художника, мог оказаться в любой точке поля, а Игнатов действовал у ворот Лантратова. Но – не было главного. Зрелищность дерби страдала из-за отсутствия голевых моментов.

У «Локомотива» поначалу не получались быстрые ответные атаки, так как подвижный «Спартак» достаточно хорошо возвращал себе мяч после потерь. В середине тайма в позиционном наступлении Дзюба дождался паса в штрафной Максименко, однако здорово сыграл висевший на экс-капитане сборной России Чернов – снял мяч с ноги центрфорварда. Тем не менее за 10 минут до перерыва случился момент, который поменял сценарий игры. Спартаковцы всё же прозевали контрвыпад железнодорожников, и Хлусевич совершил фол последний надежды. Даниил нарвался на удаление, но, к счастья для «Спартака», хотя бы пенальти не «привёз».

Красно-белые остались вдесятером, поэтому вынуждены были уже больше думать об обороне. Любопытно, что Абаскаль не стал делать замену, а просто отправил на правый фланг защиты Зиньковского. Не самая приятная, мягко говоря, роль для Антона! Но чего не сделаешь ради команды? В первом тайме «Спартак» больше не прогнулся под давлением «Локомотива», и по ударам в эти 45 минут получилась абсолютная ничья – 7:7 (из штрафной – 4:4, в створ – 1:1).

После перерыва на правый фланг обороны «Спартака» вышел игрок, который больше привык к этой позиции, но тоже с атакующим менталитетом – Мозес. А Зиньковский вернулся на фланг полузащиты, и ход Абаскаля оправдал себя. Антон тут же забил! Красно-белые не отказались от контригры. В этой атаке спартаковцев Тикнизян не заблокировал передачу в центр, где идеально сработала подстройка Зиньковского под Промеса. Куликов же не среагировал на подсказ партнёра, так что никто не помешал вингеру пробить по воротам Лантратова.

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Пожалуй, Галактионову ещё с самого начала второго тайма стоило выпустить дополнительного атакующего игрока вместо кого-то из разрушителей. Однако тренер «Локо» сделал это только при счёте 0:1, когда Куликова поменял Пиняев. Через пять минут после перестановки железнодорожники отыгрались, правда, хозяева провели свою голевую атаку без участия юного вингера. Два экс-спартаковца Глушенков и Дзюба прорвали опорную зону и центр обороны соперника. Максим почти потерял мяч, но всё же протолкнул его на Артёма, который открылся между Дуарте и Мозесом. В такой ситуации решить эпизод мастеру уровня Дзюбы было проще простого. Он опять забил «Спартаку».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Впрочем, несмотря на то что «Локомотив» забил, не складывалось впечатление, что игра идёт 11 на 10. Во втором тайме футбол получился повеселее. «Спартак» вполне мог победить благодаря своим контратакам. Пруцев едва не заработал пенальти (Данил вообще провёл сильный матч), Промес простил железнодорожников. Хозяевам добавил скорости, но не точности Пиняев. Вдобавок «Локо» потерял из-за травмы Глушенкова. Итоговая ничья – наверное, справедливый результат. Команда Галактионова превзошла команду Абаскаля только по ударам – 19:12 (в створ – 5:2, из штрафной – 11:7).