Прервут ли команды Карпина и Гончаренко неудачные серии? 14-й тур РПЛ. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 6 ноября, тремя матчами закроется программа 14-го тура РПЛ.

Для начала посмотрим на игру с участием «Оренбурга» и «Ростова». Команда Валерия Карпина постепенно приходит в себя, о чём свидетельствуют три победы подряд (с учётом Кубка). Правда, есть один нюанс — все эти матчи донской клуб провёл дома. А вот на выезде «Ростов» играет ужасно — ни одной победы в пяти матчах чемпионата. У «Оренбурга» серия из трёх игр без побед в РПЛ, в результате чего команда опустилась в зону переходных матчей.

Второй матч игрового дня пройдёт в Екатеринбурге, куда приехал «Рубин». Команда Виктора Гончаренко в последнее время совсем не впечатляет — восемь матчей без побед в РПЛ. «Рубин», в свою очередь, не проигрывает в чемпионате три встречи кряду. Кроме того, в этих матчах казанский клуб не пропустил ни одного мяча.

В 19:30 мск начнётся матч на юге России, где встретятся «Сочи» и «Динамо». Черноморский клуб по-прежнему находится на последней строчке. В последних 10 матчах РПЛ «Сочи» потерпел восемь поражений — кошмарная статистика. «Динамо» в прошлом туре одолело «Урал» и одержало первую победу в РПЛ с начала сентября. В случае успеха в Сочи бело-голубые ворвутся в топ-5.

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