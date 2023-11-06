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«Сочи» — «Динамо»: онлайн-трансляция 14-го тура РПЛ, видео голов, где смотреть, 6 ноября 2023, «Оренбург» — «Ростов»

Прервут ли команды Карпина и Гончаренко неудачные серии? 14-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
14-й тур РПЛ LIVE
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А «Динамо» проведёт матч с худшим клубом лиги.

Привет, друзья! Сегодня, 6 ноября, тремя матчами закроется программа 14-го тура РПЛ.

Для начала посмотрим на игру с участием «Оренбурга» и «Ростова». Команда Валерия Карпина постепенно приходит в себя, о чём свидетельствуют три победы подряд (с учётом Кубка). Правда, есть один нюанс — все эти матчи донской клуб провёл дома. А вот на выезде «Ростов» играет ужасно — ни одной победы в пяти матчах чемпионата. У «Оренбурга» серия из трёх игр без побед в РПЛ, в результате чего команда опустилась в зону переходных матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй матч игрового дня пройдёт в Екатеринбурге, куда приехал «Рубин». Команда Виктора Гончаренко в последнее время совсем не впечатляет — восемь матчей без побед в РПЛ. «Рубин», в свою очередь, не проигрывает в чемпионате три встречи кряду. Кроме того, в этих матчах казанский клуб не пропустил ни одного мяча.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 мск начнётся матч на юге России, где встретятся «Сочи» и «Динамо». Черноморский клуб по-прежнему находится на последней строчке. В последних 10 матчах РПЛ «Сочи» потерпел восемь поражений — кошмарная статистика. «Динамо» в прошлом туре одолело «Урал» и одержало первую победу в РПЛ с начала сентября. В случае успеха в Сочи бело-голубые ворвутся в топ-5.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Следите за всеми матчами понедельника в РПЛ вместе с «Чемпионатом».

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