Чудеса от Беллингема закончились! «Реал» сыграл историческую ничью в дерби

«Реал» после победы в «класико» не сумел переиграть «Райо Вальекано». Даже забить не получилось! Благодаря сенсационной ничьей на «Сантьяго Бернабеу» единоличным лидером Примеры стала «Жирона».

Для «Реала» в матче с «Райо Вальекано» самым важным было избежать «похмелья класико», от которого, показалось, страдала накануне «Барселона». Соперник у команды Карло Анчелотти в этом туре, конечно, послабее, чем у каталонцев, но тоже по-хорошему наглый и умеющий прессинговать. «Райо Вальекано» стремился высоко встречать «сливочных», когда те разыгрывали мяч на своей половине, и гостям даже удавалось подловить хозяев на ошибке. Фран Гарсия и Модрич едва не «привезли» голы в свои ворота «обрезами». Впрочем, самый грубый ляп под давлением в дебюте встречи совершил всё же полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес, чья потеря завершилась выходом Вальверде один на один. Будь на месте уругвайца Беллингем, это на 99% был бы гол. Но в данном эпизоде на позиции англичанина оказался Вальверде – и пробил прямо во вратаря Димитриевски.

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С Беллингемом же случилась другая неприятность на исходе 10 минут матча. Герой «класико» и всего старта сезона Примеры неудачно приземлился и держался за плечо. Врачи «Реала» достаточно долго колдовали над Джудом. В эту минуту, наверное, каждый болельщик «сливочных» схватился за сердце – дело шло к замене Беллингема. Но атакующий полузащитник всё-таки сумел вернуться на поле. Летний новичок был заметен. Создавал моменты ключевыми передачами, пару раз пробил до перерыва.

«Реал» в целом наиграл на гол в первом тайме, тем не менее не забил. Хозяева нанесли 12 ударов по воротам, в том числе семь из штрафной, и дважды попали в створ. Тогда как соперник не тревожил Кепу – контригра не получалась. Хоселу, будь он поточнее, вполне мог оформить дубль за 45 минут. До этого форвард отличался во всех пяти матчах, в которых выходил в основе.

Второй тайм «Реал» начал очень бодро, закружил карусель у ворот «Райо Вальекано». В центре внимания находился Винисиус Жуниор, правда, в этих эпизодах он был скорее антигероем, нежели героем положительным. Сперва бразилец умудрился не забить с пары метров – просто не попал по мячу. Зато попал ногой во вратаря. Димитриевски получил повреждение, ему какое-то время оказывали помощь врачи. А потом Вини упал в штрафной соперника, но это напоминало попытку обмануть телевизор. Судьи не нашли причин назначать пенальти.

Однако после этого у «Райо Вальекано» получилось усыпить игру, погасить скорость «Реала». Сами гости уже лучше выходили в контратаки. По крайней мере, за первые 15 минут после перерыва они совершили больше касаний в штрафной «сливочных», чем за целый тайм. Анчелотти решил «лечить» свою команду заменами – отправил на скамейку Модрича и Франа. Появились свежие творцы Кроос с Родриго, а Камавинга ушёл на левый фланг обороны. Стало больше стыков и эмоций, Винисиус, как обычно, наседал на судью. Вдобавок бразильцу не повезло, когда его гол отменили из-за офсайда у Хоселу.

В конце концов «Райо Вальекано» затянул «Реал» в тот футбол, который был ему удобен. Беллингем подустал, да и плечо его, похоже, беспокоило, во втором тайме меньше встречался с мячом. А подхватить снайперское ружьё англичанина оказалось некому. Тот же Винисиус должен был получить вторую жёлтую карточку за стычку с Димитриевски – судья почему-то наказал лишь македонца. Правда, на 88-й минуте Джуд здорово разогнал быструю атаку, сбросив с больного плеча соперника, однако Родриго не реализовал момент. «Реалу» для победы не хватило 22 ударов (в том числе 14 из штрафной) и пяти попаданий в створ.

В последний раз «Реал» не обыгрывал «Райо Вальекано» дома в далёком 2000 году. Исторический успех для гостей.