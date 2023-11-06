Сейчас поймёте, почему конкретно вам нравится игра Пруцева. Хватит одной атаки «Спартака»

Если после дерби в Черкизове вы зашли в интернет, то почти наверняка прочитали что-то хвалебное о Даниле Пруцеве. Даня, с именем которого во многом связано то воспоминание о ярчайшем «Спартаке» прошлой осени, в этом сезоне стал жертвой экспериментов главного тренера, но постепенно, через кубковые матчи, всё встало на свои места. Когда Пруцев на поле, «Спартак» совершенно иначе, качественно лучше строит атаки через центр и находит пространство между линий.

При этом нельзя сказать, что Даня играет крайне эффектно, для хайлайтов — как, например, это делает Лукас Вера из «Оренбурга». Не всегда ясно, что конкретно выделяет таких футболистов, как Пруцев — после матча, к примеру, мне довелось прочитать, что он «не умеет вести единоборства и отбирать мячи». Конечно, это не так. Просто обычно нам надо что-то заметить, чтобы оставить в памяти как показательный эпизод, а такие футболисты делают и оборонительную работу, и атакующую едва заметно. Примерно так же аккуратно, каким был пас Пруцева, выведший Промеса один на один в конце матча.

И всё же вчера, даже по действиям минимальной яркости, сложилось общее впечатление крутости от игры Пруцева. Нет совпадения в том, что так произошло в игре, где «Спартак» больше тайма играл в меньшинстве, — дело в том, что Даня использует пространство как материал для работы. А следовательно, когда на поле у тебя на одного игрока меньше, а ты хочешь всё так же конструировать атаки через пас, тебе нужен футболист, понимающий пространство настолько хорошо, что будет выглядеть играющим за двоих.

Мне достаточно одной атаки — той, что привела к голу в ворота «Локомотива», — чтобы объяснить, почему вам нравится то, что делает на поле Пруцев.

Данил Пруцев в действии Фото: Кадр из трансляции

Итак, мы начинаем от центральных защитников, Пруцев почти ровно на той точке в центральном круге, с которой начинается матч. В момент скриншота он оборачивается, проверяя позицию Игнатова в правом полуфланге и Мозеса в правом фланге. «Спартак» настроен искать пространство между линий, чтобы начинать атаки, но сейчас передача на Игнатова невозможна — она легко прервётся опорниками «Локомотива». Чтобы игра открылась, нужно вытянуть опорных соперника выше – тогда у них будет меньше пространства-времени прервать проникающий пас. Пруцев начинает открываться ниже и делает это активно.

Пруцев начинает открываться ниже и делает это активно Фото: Кадр из трансляции

Дмитрий Баринов следует за Пруцевым, вместе с ним второй опорный старается оказать давление на Литвинова. Движение к своим воротам подготовило ситуацию для передачи на Игнатова – перехватить её уже сложно, а она, в свою очередь, выигрывает для «Спартака» темп, так как Михаил моментально может поставить на третьего — на Мозеса, отрезав тем самым две линии игроков «Локомотива». Так и происходит, а мы продолжаем следить за Пруцевым.

Баринов смещается за Пруцевым Фото: Кадр из трансляции

У первого манёвра Дани есть важный побочный эффект: вытянув опорников выше, расширилось и пространство между линий. Здесь, правда, сказывается отсутствие у «Спартака» одного игрока из-за удаления, поэтому особой игры внутрь поля у Мозеса сейчас нет. Соответственно, нужно обеспечить его вариантом, и Даня несётся со своей половины в освобождённое самим собой пространство. Баринов продолжает упорно следовать за ним.

Продолжение атаки «Спартака» Фото: Кадр из трансляции

Пару секунд спустя новое движение Пруцева сплющивает оборону «Локомотива». Опорники опускаются за ним до тех пор, пока не утыкаются в собственных центральных защитников, а Даня пытается проверить и их – он набрал скорость, и если передача пойдёт в глубину (он просит её рукой), то почти наверняка он выиграет позиционную борьбу у защитника. Здесь происходит важнейший момент, который просто необходимо воспеть: Мозес чувствует, что передача не проходит, и отказывается от этого варианта, а Пруцев не зависает, как это часто бывает, не получив мяч, не выражает недовольства и не останавливается, а резко меняет направление движения и пытается найти новое пространство.

Пруцев резко меняет направление движения и пытается найти новое пространство Фото: Кадр из трансляции

Тем более что оно вот-вот появится. Глубоченный забег на 40 метров, усадивший опорных «Локомотива», нарушил структуру обороны железнодорожников таким образом, что простой пас назад Мозеса на Литвинова уже делает ситуацию опасной — Руслана попросту некем встречать. Пруцев, развернувшийся к игре сразу после того, как не получил передачу в глубокое пространство, готовится воспользоваться пространством между линий.

Пруцев готовится воспользоваться пространством между линий Фото: Кадр из трансляции

Опорникам «Локомотива» приходится выдвигаться на Литвинова, что увеличивает пространство между линий, которым уже готов воспользоваться Даня. Коротко обыгравшись с Игнатовым, он уже лицом к чужим воротам в зоне, где у «Спартака» внушительное преимущество (в меньшинстве!), и можно играть в штрафную.

Остальное — дело техники.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Резюмируем. За 20 секунд Пруцев не просто пробежал несколько десятков метров на спринте, но и несколько раз сменил направление поиска мяча, несколько раз отманипулировал полузащитниками соперника и несколько раз открыл разные пространства для последующих передач, а завершил всё собственным пасом в штрафную, а затем и предголевой передачей по диагонали назад на Промеса.

Мало быть просто работоспособным – таких игроков достаточно. Важно уметь интерпретировать пространство в кратчайшие сроки и на пиковой усталости, что и делает Пруцев раз за разом. Существуют плеймейкеры, которые вскрывают пространство передачами, игрой с мячом, а Даня принадлежит к тому (редкому) типу игроков, которые умеют атаковать пространство передачами, но гораздо чаще создают его собственным движением без мяча.

Ещё больше текстов автора читайте в его телеграм-канале.