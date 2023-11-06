10 топ-матчей вторника: ЛЧ, НХЛ, НБА и финал Итогового WTA

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 0:30*: Джессика Пегула (США, 5) — Ига Свёнтек (Польша, 2), Итоговый чемпионат WTA, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанется главный трофей сезона в WTA-туре?

Скандальный Итоговый чемпионат WTA в Канкуне подходит к концу. В битве за титул сойдутся второй номер посева Ига Свёнтек и американка Джессика Пегула (5). Соперницы встречались восемь раз, и счёт — 5-3 в пользу польской теннисистки. Ига была сильнее в Майами, на «Ролан Гаррос», US Open, в Сан-Диего-2022 и Дохе-2023. Джессика отличилась в Вашингтоне-2019, на United Cup и в Монреале-2023. Отметим, что никто из них до этого чемпионкой Итогового не становился, а также, что в случае победы в финале Пегула станет четвёртой ракеткой мира, а Свёнтек — первой.

Ига Свёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помешают ли знакомые соперники зайти друг другу в плей-офф?

За два сезона команды дважды встречались в первом раунде — и если в 2022-м «Тампа» на тоненького выиграла равную серию, то спустя год уже «Торонто» праздновал первую в постлокаутной НХЛ победу в серии плей-офф. Впрочем, за межсезонье дела у команд стали хуже, «листья» потеряли глубину и в прошлой игре беспомощно смотрели на то, как Брэд Маршан вырубает защитника Тимоти Лильегрена. «Тампа» пока выживает без Андрея Василевского, а Никита Кучеров на короткое время был отправлен в третье звено. Чьи проблемы окажутся более серьёзными?

Виктор Хедман, «Торонто Мэйпл Лифс» Фото: AP/TASS

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс», НБА, регулярный сезон

Интрига: Леброн Джеймс возвращается в Майами, где играл на протяжении четырёх сезонов и дважды становился чемпионом НБА

Леброн Джеймс со статистической точки зрения в полном порядке — если у него в среднем будет хотя бы как минимум 20 очков, то, считай, это уже успех. А у него в среднем следующие цифры: 24,5 очка, 9,2 подбора и 6,3 передачи. Стоит ли в очередной раз упоминать, что это 21-й сезон для 38-летнего баскетболиста? Никто в истории НБА не показывал в своём 21-м сезоне цифры, которые показывает Леброн. Так или иначе, Король возвращается во Флориду, которую он когда-то представлял и против которой играл в финале НБА 2020 года.

Леброн Джеймс и Эрик Споэльстра Фото: Jim McIsaac/Getty Images

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вытащит ли Макдэвид свою команду из кризиса?

«Это как будто смерть от тысячи порезов, вот на что это похоже. А вытаскивать игры очень сложно», — сказал Коннор Макдэвид после поражения его команды в Нэшвилле, которое стало уже восьмым в сезоне. К самому капитану есть вопросы и по игре, и по его физическому состоянию: Коннор вернулся после травмы раньше запланированного и пока играет так, словно форсировал восстановление. Против «Ванкувера», набравшего фантастический ход в последних матчах и в первом матче сезона забившего «нефтяникам» восемь раз, будет особенно тяжело.

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

🎾 16:00*: Александар Лазаров (Болгария, WC) — Павел Котов (Россия), София, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт дебют Павла Котова в топ-80?

24-летний россиянин Павел Котов осваивается в первой сотне. На турнире ATP-250 в Софии он дебютирует в топ-80. Соперником по первому кругу россиянину достался обладатель уайлд-кард — болгарин Александар Лазаров (709-я ракетка мира). Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель в следующем круге встретится с четвёртым номером посева Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Павел Котов Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 20:45: «Боруссия» (Дортмунд) — «Ньюкасл Юнайтед», ЛЧ, группа F, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет фаворитом на выход в плей-офф?

«Боруссия» невзрачно начала групповой этап, но в 3-м туре удивила многих, взяв три очка на выезде с «Ньюкаслом». Один матч — и вот у команд равенство по очкам, хотя ещё недавно казалось, что в плей-офф рвутся именно англичане. Теперь же положение «Ньюкасла» осложнилось: в идеале нужно брать реванш и отрываться от соперника, чтобы шансы на выход из группы были высокими. И тем, и другим в дальнейшем предстоит сыграть с «ПСЖ» и «Миланом», так что сегодняшняя встреча должна многое прояснить.

«Ньюкасл» — «Боруссия» Фото: Stu Forster/Getty Images

⚽️ 20:45: «Шахтёр» — «Барселона», ЛЧ, группа H, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» досрочно гарантирует себе плей-офф?

Команда Хави в прошлом туре победила как раз «Шахтёр» и теперь находится в шаге от выхода из группы. Если удастся вновь взять три очка, их суммарно станет 12 — это будет означать, что шансы догнать каталонцев останутся только у «Порту». В целом и так понятно, что «Барса», скорее всего, будет играть в 1/8 финала, но досрочный выход в плей-офф станет большим облегчением, ведь в последние годы команда частенько проваливалась в Лиге чемпионов.

«Барселона» — «Шахтёр» Фото: Alex Caparros/Getty Images

⚽️ 21:00: «Аль-Духаиль» — «Аль-Наср», ЛЧ АФК, группа E, 4-й тур

Интрига: Роналду досрочно отправит свою команду в плей-офф?

«Аль-Наср» выступает в азиатской Лиге чемпионов не хуже, чем «Барселона» в европейской. Команда выиграла все три матча в группе и уверенно занимает первое место. Нельзя не сказать о Криштиану Роналду, который словно увидел название турнира и загорелся, как в лучшие годы. Три гола и один ассист в трёх встречах! Особенно весело получилось в 3-м туре, где «Аль-Наср» играл как раз с «Аль-Духаилем». Дубль и голевой пас Криштиану помогли команде выиграть — 4:3. Проблема перед ответным матчем заключается в том, что «Аль-Духаилю» срочно нужны очки, чтобы продолжить погоню за «Персеполисом».

Криштиану Роналду Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 21:30*: Констан Летьен (Франция, LD) — Карен Хачанов (Россия, 3), Метц, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Хачанова на турнире в Метце?

Как высоко сеянный Карен Хачанов начнёт турнир ATP-250 в Метце со второго круга. Его соперником будет местный теннисист Констан Летьен. Теннисисты уже пересекались на корте в этом году на «Ролан Гаррос», и тогда француз повёл по сетам 2:0, но Карену удалось одержать волевую победу — 3:2. Также соперники встречались на французском фьючерсе в далёком 2015 году, и тогда успех тоже праздновал Хачанов. Триумфатор нового матча сыграет в 1/4 финала либо с Александром Шевченко, либо с лучшим из пары Даниэль Альтмайер — Мате Валькус.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

⚽️ 23:00: «Милан» — «ПСЖ», ЛЧ, группа F, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оживёт ли «Милан» ради решающей стадии группового этапа?

Команда Пиоли до сих пор ни разу не выиграла и закономерно занимает последнее место в «группе смерти». Теперь побеждать надо любой ценой, ведь иначе есть риск, что конкуренты оторвутся и поставят под сомнение не только участие «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов, но и евровесну в целом. В Париже в предыдущем туре итальянцы проиграли настолько громко (0:3), что теперь нужно как минимум проявить самолюбие и попытаться сделать всё для реванша. «ПСЖ» пока лидирует в группе, но расклад сил ещё не поздно изменить.