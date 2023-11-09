«Утром тренируюсь, а вечером тренирую». Откуда в испанском «Вильярреале» русский защитник

Антон Ефремов не только тренируется и играет в Испании, но и… тренирует!

Единственного россиянина в Ла Лиге у нас знают плюс-минус все. Но Арсеном Захаряном представительство нашей страны в испанском футболе не ограничивается. В структуре «Вильярреала» с 18 лет числится защитник Антон Ефремов. Мы связались с ним и расспросили о жизни и выступлениях в Европе.

«Тяжело было оставлять семью, друзей, родину»

— Как ты попал в Испанию?

— Когда я начинал играть в футбол в Нижнем Новгороде, нас тренировал специалист из Испании, Хосе. У него был контакт с «Вильярреалом». Он договорился о недельном просмотре для меня. Приехали с мамой, остановились в отеле. Неделю или две я тренировался. Игр тогда не было. По итогам просмотра в «Вильярреале» сказали, что мне ещё нужно окрепнуть, и предложили вернуться через год. Так и сделал. В 18 лет подписал первый профессиональный контракт.

— В «Локомотиве» перспектив не видел?

— Шансы всегда есть. У «Локомотива» одна из лучших российских академий. Просто я выбрал немного иной путь, по которому постепенно двигаюсь.

— Есть понимание, чем заинтересовал тренеров «Вильярреала»?

— Откровенно говоря, не знаю, но, возможно, физическими данными, пониманием игры. Огромный плюс мне дали выступления на международной арене за юниорскую сборную России.

— Долго раздумывал перед принятием решения?

— Долго размышлять не пришлось, но принять такое решение было очень непросто.

Антон Ефремов Фото: Villarrealcf.es

— Впервые ты приехал в «Вильярреал» в 16 лет, пробыл там год. Трудно менять страну в таком возрасте?

— Конечно. Оставить семью, друзей, родину — это нелегко. Языковой барьер, оформление документов тоже отнимают много сил. Хорошо, что родители всячески поддерживали, часто приезжали. Первое время тут я провёл с дедушкой. Бесконечно им благодарен.

— Как проходила адаптация?

— Поначалу было тяжело, но со временем привык ко всему и стало полегче. Первый год учился в британской школе и от смешения английского и испанского языков у меня кружилась голова (смеётся).

— Что было самым сложным? Что удивило?

— Наверное, сложнее всего привыкнуть к испанскому менталитету. Здесь совершенно другие обычаи, культура. Плюс язык. Когда я приехал, мой испанский был практически нулевой, поэтому в первый год упорно занимался с репетиторами. Потом, в процессе общения с парнями, всё как-то само пошло, и сейчас hablo bastante bien español (я достаточно хорошо говорю на испанском — пер. исп.).

— С чем был связан отъезд в «Чертаново» спустя год?

— В Испании пошли первые случаи заражения ковидом, нас перевели на карантин, и я принял решение вернуться в Россию, играть за «Чертаново». Когда ситуация нормализовалась, вновь отправился в «Вильярреал».

Антон Ефремов Фото: из личного архива

«Испанцам всё равно, какой праздник — лишь бы выходной»

— И как ощущаешь себя в Испании?

— В футбольном плане я понимаю игру и все требования клуба, чувствую себя частью команды. В бытовом отношении тоже освоился. В том году ко мне переехала жена, она моя поддержка и опора. Нам никогда не скучно.

— Давно женат? Как познакомились с будущей супругой?

— Её зовут Лиза. Познакомились в Новый год, в конце 2018-го. Вместе уже почти пять лет. Поженились полтора года назад. Из-за подготовки к экзаменам она не смогла сразу ко мне приехать, но уже год мы вместе с Испании. А ещё собаку завели, французского бульдога. Родители, брат и сестра сейчас в России.

— Испанский менталитет — какой он?

— Менталитет сильно отличается — здесь люди почти всегда гостеприимны и дружелюбны к тебе. В лицо никогда не скажут тебе чего-нибудь оскорбительного или плохого, но за спиной иногда могут завидовать или говорить неприятные вещи.

— А что насчёт быта?

— Иногда меня удивляет их нежелание работать — в Испании много праздников. Кажется, порой они и сами забывают, какой именно сегодня праздник, главное — что выходной. К испанскому режиму питания я до сих пор не могу привыкнуть: ужин в 22:00 для меня — это очень странно (смеётся).

«В представлении испанцев русские всегда сердиты»

— Проблем из-за российского гражданства не испытываешь?

— Нет, в этом плане ничего не поменялось.

— Как реагируют испанцы, когда узнают, откуда ты? С какими вопросами или стереотипами сталкиваешься?

— Все люди разные, каждый реагирует по-своему. Большинство реакций совершенно нейтральные и положительные. Есть и стереотипы о русских.

— Например?

— Некоторые думают, что в России только светловолосые люди. Многие убеждены, что у нас вообще не бывает тёплой погоды. Есть мнение, что русские всегда сердитые и серьёзные. Думаю, это обусловлено тем, что у нас нет привычки постоянно улыбаться.

— Где любишь проводить время?

— Это «больная» тема (смеётся). Вильярреал после Москвы и Нижнего — это, мягко говоря, деревенька. Здесь примерно 50 тысяч населения, и большинство людей работают на огромной фабрике Pamesa, которая как раз является спонсором «Вильярреала». Если мы с женой куда-то выбираемся, то в основном это Кастельон или Валенсия. Или же Беникасим, где очень красивый пляж.

— Испанскую кухню распробовал?

— Я вообще не гурман, мне нравятся все европейские кухни. Недавно нашёл хороший ресторан с вкусными тортильями.

— А русской кухни не хватает?

— Очень… Здесь не продаются творог, гречка, манка. Скучаю по маминым сырникам. Когда она приезжает, всегда мне их готовит. Мы нашли в Валенсии магазин с русскими продуктами и покупаем там всё по необходимости.

Антон Ефремов в составе Фото: villarrealcf.es

«Клуб предложил мне попробовать себя в роли тренера, и я согласился»

— Расскажи о своём обычном буднем дне.

— Я встаю где-то в 8:00, в 9:00 — сбор на тренировку, возможно, видеоразбор, после него разминка и тренировка в 10:15. После тренировки иду в тренажёрный зал или к физио. Когда возвращаюсь домой, обедаю и сплю примерно час. Вечером бывает по-разному: иногда у меня есть вторая тренировка с командой, а иногда я сам тренирую детей.

— Вот это неожиданно.

— Клуб предложил мне попробовать себя в роли тренера, и я согласился. У меня было такое желание, и позволяло расписание. Теперь по вечерам вторника и четверга тренирую в академии детей 2015-2016 годов рождения. Для меня это огромный опыт. Дети дают много энергии и радости. Коллектив тренерского штаба с первого дня принял меня как своего. Вечерами стараюсь учиться, уделять время семье.

«Потолок развития в Испании намного выше»

— Чем тренировки с испанской командой отличаются от тренировок в России?

— Интенсивностью, скоростью принятия решений. Также физическая нагрузка здесь происходит через работу с мячом.

— Есть мнение, что в России на детском и молодёжном уровнях предпочтение отдаётся результатам, а не развитию индивидуальностей. Как с этим в Испании?

— В Испании результат тоже очень важен, но в первую очередь клуб и тренерский штаб следят за прогрессом команды и игроков.

— Сложно попасть в детский или молодёжный футбол в Испании? Есть ли кумовство или всё по спортивному принципу?

— Я лично не сталкивался с такими случаями. Но знаю, что агенты часто продвигают объективно слабых игроков, и для меня это непонятно.

— Много денег выделяется на молодёжный футбол в Испании?

— «Вильярреал» тратит много денег на развитие детей и молодёжи. Но у обычных городских школ бюджеты наверняка скромнее.

— Какой тебе видится основная миссия тренеров академий испанских клубов?

— Реализация талантов молодых игроков. Сыгранность и целостность команды и положительные результаты.

— В чём разница с Россией в этом плане?

— Я думаю, что в России цели тренеров примерно такие же, только их реализация отличается. Ну и потолок развития в Испании намного выше.

— Главный тренер сборной России Валерий Карпин советовал молодым россиянам уезжать играть в Европу. Там действительно лучшие условия для роста?

— Да, тем более сейчас, когда наши клубы не участвуют в европейских кубках, очень тяжело пробиться в Европу. Согласен с Валерием Георгиевичем.

«Зарплаты тут выше, но всё дороже»

— На каком уровне играет твоя команда?

— На данный момент я получаю игровую практику в «Вильярреале-С». Выступаем в Терсере — это пятая по счёту лига в Испании.

— Сопоставимый с российскими молодёжными лигами уровень?

— Уровень лиги невысокий, но много опытных игроков, которые в свое время были и в Сегунде. Многие команды играют в не самый красивый футбол, иногда это «бей вперёд — игра придёт». Меня часто привлекают к тренировкам с «Вильярреалом-B», и там уровень совершенно другой: много талантливых ребят, другой ритм игры. Вторая команда играет в Сегунде.

— Вы тренируетесь на базе основной команды или отдельно?

— База у клуба одна. Основа тренируется на своём поле. В академии, если не ошибаюсь, четыре натуральных поля и много искусственных.

— Зарплаты в молодёжном футболе России и Испании сопоставимы или небо и земля?

— Зарплаты тут выше, но надо учитывать то, что и продукты, электричество, газ, бензин тут намного дороже, чем у нас.

Антон Ефремов Фото: из личного архива

— Как у тебя с языком? Нет проблем в коммуникации с партнёрами?

— Нет, с партнёрами по команде и тренерским штабом вообще нет проблем в коммуникации — с ними я общаюсь свободно. Но, например, если в разговоре речь зайдёт о политике или науке, мне будет тяжеловато.

— С Никитой Иосифовым, который недавно ушёл из второй команды, общаетесь?

— Да, поддерживаем связь. Он недавно приезжал на «Серамику» играть против «Вильярреала-B».

— Как думаешь, почему у него не получилось в «Вильярреале»?

— Я не знаю, но думаю, что он талантливый футболист и добьётся всех поставленных целей.

— Помогает наличие соотечественника в этой среде?

— В первое время было действительно приятно делить с ним время на футбольном поле, общаться на родном языке, обсуждать общие темы.

— А с основой вы пересекаетесь?

— Периодически пересекаюсь в академии.

«Несколько раз тренировался у Эмери»

— С Эмери не приходилось общаться, когда он был в Вильярреале?

— Не говорили, но я провёл несколько тренировок под его руководством.

— Реально попасть в основную команду?

— Абсолютно реально. Самое главное — продолжать работать в том же духе.

— Знаком с кем-то ещё из россиян, игравших в Испании — Черышевым, Севикяном?

— Лично не знаком с Эдгаром Севикяном, но общаюсь с его братом Эриком.

— Одна из проблем, из-за которых наши футболисты не уезжают или не задерживаются в Европе, – нежелание или неумение выходить из зоны комфорта. Как с этим у тебя?

— С этим всё в порядке. Я довольно скромный человек. Поставил себе чёткую цель и маленькими шажками к ней двигаюсь.

— В целом у тебя серьёзные планы на футбольную карьеру в Испании?

— Конечно, серьёзные. Зимой я подписал долгосрочный контракт с «Вильярреалом», поэтому остаётся только прогрессировать и развиваться.

— Если бы сейчас поступило предложение из России, рассмотрел бы?

— Сейчас я больше сконцентрирован на развитии в «Вильярреале», но от предложений никогда не отказываюсь сразу — все рассматриваю.