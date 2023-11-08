Возможный сменщик Малкома уже забил «Реалу» в ЛЧ. До 23 лет он не играл на высоком уровне

На исходе часа игры 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» – «Реал» Альваро Джало открылся между линий под передачу из глубины, развил атаку пасом направо, потом ещё раз умно открылся на грани офсайда в чужой штрафной, получил мяч и забил двумя касаниями. Топ-класс! Гол 24-летнего уроженца Мадрида сделал счёт 1:2 и помог португальцам вернуть надежду на успешный результат (коим была бы даже ничья) в матче с командой Карло Анчелотти. Спастись «Браге» всё же не удалось, но Джало, который летом этого года мог стать заменой Малкому в «Зените», опять показал Европе свой талант. А ведь до 23 этот вингер даже не выступал на высоком уровне.

Семья Джало – из Гвинеи-Бисау, а сам он вырос в Бильбао. При этом не попал в «Атлетик»: учился футболу в юношеских командах «Сан-Мигель де Басаури» и «Бегонья». В 2017 году в возрасте почти 18 лет Альваро отправился в Лиссабон на просмотр в «Бенфику» и «Спортинг», но и тренерам грандов португальского футбола не приглянулся. Джало взяли только в академию «Браги». Там вингер и рос, пока не попал в профессиональный футбол.

Взлёт его карьеры быстрым никак не назовёшь. Джало – это плод, который долго созревал. С 20 лет он играл в молодёжной лиге за фарм-клуб «Браги». Ни в какие сборные своего возраста Альваро, естественно, не призывался. В первой команде по-настоящему обратили внимание на вингера только летом прошлого года – перед стартом сезона-2022/2023. Тогда с Джало был подписан контракт до лета 2025-го с опцией выкупа за € 20 млн. Но в сентябре этого года руководители «Браги» поспешили продлить договор с вингером до июня 2027-го.

Первый год на профессиональном уровне получился для Джало достаточно хорошим. В прошлом сезоне он поучаствовал в 41 матче во всех турнирах, правда, в основе выходил только семь раз и в общей сумме сыграл около 1350 минут. То есть фактически 15 полных матчей. Альваро забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

Джало внёс свой вклад в то, что «Брага» заняла третье место в чемпионате Португалии и завоевала путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, а в новом сезоне помогал команде своими голами пробиться на групповой этап ЛЧ. В третьем раунде квалификации Альваро забил в обоих матчах с сербской «ТСЦ Бачка Топола», а в раунде плей-офф положил победный мяч в первой встрече с «Панатинаикосом». По системе «гол+пас» Джало уже превзошёл свой результат прошлого сезона: у вингера 9+3 в 19 матчах всех турниров. Однако гол «Реалу» – это, конечно, вишенка на торте. Главное на сегодняшний день событие в карьере Альваро.

Джало запустил свою карьеру в «Браге» во многом благодаря нынешнему тренеру команды Артуру Жорже. Этот специалист работал с вингером в фарм-клубе, он дал парню шанс и в основе. Перед дебютом в Лиге чемпионов Жорже шутил с Альваро на тему того, что ещё два-три года назад они были вместе в третьем дивизионе, а теперь сыграют с лучшими командами мира.

Артур Жорже рассказывал про Джало в интервью для популярного испанского издания AS: «Он физически силён, способен играть на обоих флангах. Мы многого от него ожидаем… Его игра будет сюрпризом для многих, но не для меня, поскольку я знаю Альваро с молодёжки «Браги».

По словам тренера, Джало любит играть «вертикально», постоянно нацелен на обострение и атаку ворот. Отсюда и такая результативность.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Джало занимает первое место в команде по количеству передач под удар и заработанных на себе фолов, второе место – по количеству успешных обводок и выигранных единоборств. Правда, бьёт маловато – нанёс только три удара. Стрелял бы почаще, глядишь, забил бы ещё гол-два.

В конце августа, незадолго до закрытия летнего трансферного окна, авторитетное португальское издание A Bola сообщило об интересе к Джало со стороны «Зенита». Источник утверждал, что петербургский клуб переключился на кандидатуру испанца после срыва трансфера Давида Нереса из «Бенфики». Если бы «Зенит» активировал действовавшую тогда ещё опцию выкупа игрока за € 20 млн, то забрал бы Альваро. Но то ли в Санкт-Петербурге не были до конца уверены в Джало, то ли сам вингер не захотел в Россию, так или иначе, переход не состоялся. Очевидно, теперь его будет осуществить труднее, по крайней мере, за те же деньги.

Джало мечтает выступать за сборную Испании и верит, что однажды ему выпадет шанс.

Альваро Джало вингер «Браги»: «Игра за сборную Испании — моя мечта. Это стало бы наградой за всю работу, которую я делаю. Видя, как мои одноклубники по «Браге» Абель Руис и Виктор Гомес выступают за национальную команду на чемпионате Европы среди молодёжи, я испытывал огромную радость. Мне не довелось в этом возрасте играть за сборную Испании. Но верю, что рано или поздно у меня появится шанс».

Гол на «Сантьяго Бернабеу» приблизил бы мечту Джало к исполнению. По слухам, помимо «Зенита», вингером уже интересовался «Атлетик». Между прочим, за клуб из Бильбао играет двоюродный брат Альваро – вингер по имени… Малком. 22-летний Малком Аду Ареш провёл один матч в нынешнем сезоне Примеры. Его почему-то выпустили на поле только во встрече с «Барселоной» в столице Каталонии.