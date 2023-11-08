Новый матч жизни для «МЮ» в Лиге чемпионов! А команда Захаряна в шаге от плей-офф. LIVE

Друзья, всем привет! 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов в самом разгаре. Сегодня, 8 ноября, нас ждут ещё восемь матчей. Давайте следить за главными из них вместе!
В первый временной слот (20:45 мск) сыграют «Реал Сосьедад» и «Бенфика». Команда Арсена Захаряна ударно выступает в группе и за три тура набрала семь очков. Португальцы же, напротив, проваливаются и до сих пор остаются без очков. Если не случится ничего непредвиденного, а конкуренты сыграют нужным образом, «Сосьедад» шагнёт в плей-офф!
В 23:00 мск начнут играть «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». В предыдущем туре команда Эрика тен Хага на своём поле с трудом одолела датчан и набрала первые очки в группе. Шансы на плей-офф по-прежнему есть, и теперь нужна ещё одна победа, но уже выездная. Получится?
Параллельно зарубятся «Арсенал» и «Севилья». Их встреча в Испании завершилась победой англичан с красивым голом Габи Жезуса. Теперь ситуация однозначная: «Арсеналу» нужны три очка, чтобы приблизиться к плей-офф, а «Севилье» — чтобы продолжить за него бороться. На бумаге фаворит, конечно, лондонский клуб, но интрига всё равно жива.
Здесь вас ждут главные моменты матчей, видео и другие подробности. Оставайтесь с нами!
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