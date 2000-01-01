Пепе стал самым возрастным автором гола в ЛЧ
«Порту» обыграл «Антверпен» (2:0) в Лиге чемпионов. Один из мячей за «драконов» забил Пепе, ставший самым возрастным автором гола в турнире. Как выглядит топ-5 самых «пожилых» бомбардиров в ЛЧ?
5-е место — Хавьер Санетти
Защитник «Интера» 20 ноября 2010 года забил «Тоттенхэму» (4:3). Ему было 37 лет и 71 день.
4-е место — Филиппо Индзаги
Форвард «Милана» забил «Реалу» (2:2) в возрасте 37 лет и 86 дней. Случилось это 3 ноября 2010 года.
3-е место — Райан Гиггз
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» (1:1) забил «Бенфике» в 37 лет и 289 дней. Произошло это 14 сентября 2011 года.
2-е место — Франческо Тотти
25 ноября 2014 года нападающий «Ромы» (1:1) отличился в матче с ЦСКА в возрасте 38 лет и 59 дней.
1-е место — Пепе
7 ноября защитник «Порту» (2:0) забил «Антверпену» в 40 лет и 254 дня.
Пепе стал самым возрастным автором гола в ЛЧ. Кого он обошёл?
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