Пепе стал самым возрастным автором гола в ЛЧ. Кого он обошёл?

Пепе стал самым возрастным автором гола в ЛЧ

«Порту» обыграл «Антверпен» (2:0) в Лиге чемпионов. Один из мячей за «драконов» забил Пепе, ставший самым возрастным автором гола в турнире. Как выглядит топ-5 самых «пожилых» бомбардиров в ЛЧ?