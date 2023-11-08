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Лига чемпионов — 2023/2024, квиз, тест на знание футбола, за какую команду играет футболист: Ди Мария, Забитцер, Мертенс

Не все в ЛЧ играют за свои «привычные» клубы. Знаете, где именно выступают эти футболисты?
Георгий Илющенко
Лига чемпионов — 2023/2024, квиз
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Выбить максимум многим будет непросто.

В Лиге чемпионов вовсю идёт 4-й тур. Экватор группового этапа пройден: уже более-менее понятно, кто среди лидеров и аутсайдеров, а также кто поборется за звания лучших бомбардира и ассистента турнира. Хоть иногда и случались сюрпризы, когда отстающие полностью переворачивали игру.

Вот такие примеры:
Эти 7 команд вышли из группы ЛЧ после жёсткого провала. С них надо брать пример «Милану»
Эти 7 команд вышли из группы ЛЧ после жёсткого провала. С них надо брать пример «Милану»

Если вы внимательно следите за нынешним розыгрышем главного еврокубка, то без проблем отличите, за какой клуб сейчас выступает тот или иной игрок. Если же нет, то придётся понадеяться на силу рандома. Это и предлагаем выяснить. Мы отобрали 12 футболистов — где они играют? Делитесь результатами в комментариях и ни в коем случае не подсматривайте в поисковик, желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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