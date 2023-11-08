Захаряну дают играть в Лиге чемпионов! «Сосьедад» расправился с «Бенфикой» за 20 минут

«Реал Сосьедад» максимально приблизился к плей-офф Лиги чемпионов. Баски победили «Бенфику» и теперь имеют 10 очков после четырёх туров группового этапа. А у португальцев до сих пор нет ни одного очка – вот это сюрприз!

Арсен Захарян как обычно в Лиге чемпионов остался в запасе и со скамейки наблюдал за тем, как «Реал Сосьедад» раскатывает «Бенфику». Баски играли так, словно им противостоял не четвертьфиналист прошлой ЛЧ, а аутсайдер РПЛ. Главный тренер лиссабонских «орлов» Роджер Шмидт решил сыграть в Сан-Себастьяне понадёжнее, перейдя на тактическую схему с тремя центральными защитниками (3-4-2-1), но больному стало только хуже. К слову, в основу «Бенфики» вернулся после мышечного поверждения Ди Мария, а выпал из состава из-за травмы мениска Давид Нерес – тот самый бразилец, которого «Зенит» пытался подписать на замену Малкому.

«Реал Сосьедад» мало того что переигрывал «Бенфику», так ещё и забивал фактически после каждого удара в створ. Украинский голкипер лиссабонских «орлов» Трубин был занят только одним делом: раз за разом доставал мяч из сетки. В эпизоде с первым голом Кубо тонким пасом отрезал сразу троих, а потом неудачная попытка Муньоса пробить превратилась в голевую передачу на Мерино.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором случае «Бенфика» «привезла» гол в свои ворота после собственного аута. Луиш, попав под фирменный прессинг команды Иманола Альгуасиля, отдал плохой пас назад на Отаменди, а чемпион мира поразил своей медлительностью. Он двигался к мячу как будто с гирями на ногах, и даже не самый скоростной Оярсабаль опередил его – реализовал выход один на один.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого в первые полтайма «Реал Сосьедад» забил ещё два гола, которые были отменены из-за игры рукой и офсайда. А новый эпизод борьбы Отаменди с Оярсабалем завершился фолом аргентинца. Как же здорово в этом эпизоде подработал себе мяч на ход пяткой основной конкурент Захаряна – Барренечеа! Однако Мендес, исполняя 11-метровый, попал в штангу. Впрочем, это случилось уже при счёте 3:0 в пользу хозяев. Чуть ранее тот же Барренеча, разобравшись в штрафной «Бенфики» с Невешем, положил мяч в дальний верхний угол. Сказочный футбол показывают сейчас партнёры Захаряна – болельщики провожали их на перерыв овациями.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вот после перерыва игроки «Реала Сосьедад» то ли концентрацию потеряли, то ли просто решили сэкономить силы перед следующим туром Примеры, но так или иначе «Бенфика» захватила преимущество и забила быстрый гол. Защитники басков расположились слишком узко, а антигерой первой половины Отаменди не зря сбегал к чужим воротам – получил мяч и вырезал голевую передачу на Рафу Силву. Тут же зажгли фанаты лиссабонских «орлов», использовав привезённые в Сан-Себастьян файеры. Игроки «Бенфики» по просьбе судьи Тейлора призвали своих горячих поклонников не буянить. Существовал риск остановки матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пропустив неожиданный гол, «Реал Сосьедад» быстро отодвинул игру от своих ворот и снова контролировал ход встречи. А судья Тейлор за 20 минут до конца всё же остановил матч из-за болельщиков. Но – по другой причине. Судя по всему, кому-то на трибунах стало нехорошо и потребовалась помощь врачей.

А на 77-й минуте произошло самое долгожданное для нас событие – на замену у басков вышел Захарян. Российский полузащитник поменял Барренечеа и расположился на левом фланге.

Основной задачей Захаряна было помочь команде в оборонительных действиях и контроле мяча. Арсен встречал своих оппонентов в прессинге либо опускался к собственным воротам. Играл в подыгрыше и даже подал пару угловых с правого фланга, которые, впрочем, не завершились голевыми моментами. В этот вечер российский полузащитник совершил восемь касаний мяча и отдал четыре точные передачи из пяти. Ему не хватило времени, чтобы по-настоящему проявить себя в матче Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад» в итоге в полтора раза превзошёл «Бенфику» по ударам – 17:11 (в створ – 7:4, из штрафной – 15:6) и одержал красивую победу.