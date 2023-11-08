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Наполи — Унион — 1:1, обзор матча Лиги чемпионов, видео голов, 8 ноября 2023 года, момент Кварацхелии, расклады в группе

Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ. Хотя Хвича мог всё исправить на 90+6-й минуте
Григорий Телингатер
Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ
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«Унион» прервал ужасную серию и набрал первое очко. Правда, оно вряд ли сильно поможет немецкой команде.

«Унион» проиграл 12 матчей подряд, но приехал в Неаполь и устоял. Правда, не удалось одержать первую победу в Лиге чемпионов в истории клуба. Хотя по тому, как складывалась игра, ничья выглядит неплохим результатом для гостей.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин, Германия
1:0 Политано – 39'     1:1 Фофана – 52'    

«Наполи» вроде неплохо адаптировался к игре без самого дорогого футболиста чемпионата Италии Осимхена (€ 120 млн по оценкам Transfermarkt). Нападающий уже почти месяц травмирован, и в центре атаки снова вышел Распадори. Он забивал в последних турах Серии А, но теперь больше остроты исходило от защитников «Наполи». Сначала Ррахмани из отличной позиции бил головой, но немного промахнулся. Затем Натан попал в штангу. А вскоре ещё один защитник Ди Лоренцо отдал, казалось, голевую передачу, но взятие ворот отменил VAR из-за фола в борьбе за мяч.

Хвича в первом тайме был не так сильно задействован, но хозяевам всё-таки удалось открыть счёт до перерыва. И снова ключевую передачу делал защитник, но теперь это был Руй. Его прострел привёл сразу к двум рикошетам. Мяч попал сначала в Юрановича, а затем в Политано — и зашёл в ворота. Без шансов для вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правда, на 45+7-й минуте Юранович мог исправиться. Хорват пробил в штангу со штрафного за секунды до перерыва. А во втором тайме Хвича уже включился по-настоящему — после фирменного дриблинга создал шикарный момент для Зелиньского, но тот не забил буквально с пяти метров.

И практически в следующей атаке «Унион» сравнял счёт. Гости получили выход два в одного — с первым ударом вратарь «Наполи» справился, но со вторым уже не смог. Отличился Датро Фофана, которого «Унион» арендовал у «Челси» этим летом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого «Наполи» активизировался. Политано в одном из эпизодов обвёл трёх соперников и заработал штрафной, но удар с «точки» пришёлся в стенку. Этим вечером не пошла игра у Распадори, который много терял мяч.

По косвенным показателям можно судить о преимуществе хозяев, которые владели мячом 73% времени и подали 19 угловых (у «Униона» — пять). Тренеру «Наполи» Руди Гарсии пришлось усилить нападение — вместо получившего повреждение хавбека Лоботки в атаку вышел Симеоне.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Унион» по возможности тянул время и сводил свои атаки к выносам вперёд. Времени у «Наполи» становилось всё меньше, и Хвича старался брать игру на себя, нежели ассистировать партнёрам. Четыре удара грузина получились неудачными, но пятый едва не принёс победу. На 90+6-й минуте Кварацхелия классно пробил в одно касание, но вратарь справился. Впрочем, несмотря на потерянные очки, «Наполи» имеет хорошие шансы на выход из группы.

А вот что происходит в других группах Лиги чемпионов:
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