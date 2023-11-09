Звезда «Ливерпуля» улучшил все показатели. И становится для клуба вторым Фернандо Торресом

Мохамед Салах упал в отчаянии и схватился за голову после эпичного промаха партнёра по атаке Дарвина Нуньеса. Египтянин исполнил идеальную скидку на уругвайца в начале второго тайма матча с «Лутоном» при счёте 0:0, но Дарвин с пары метров послал мяч в небеса. В итоге «Ливерпуль» довольствовался ничьей с аутсайдером и упустил возможность выйти на второе место в АПЛ. «Такие моменты бывают. Всё в порядке. Дарвин участвовал во всех атаках и нанёс девять ударов по воротам. Просто это был не его день», — защитил уругвайца тренер «красных» Юрген Клопп.

Таких моментов за карьеру 24-летнего центрфорварда накопилось уже немало, а некоторые промахи стали мемами.

Но в отношении Нуньеса важно понимать, что он не из тех парней, которые накручивают полкоманды и отправляют мяч в уголок бильярдным ударом. Прежде всего он пахарь и важное командное звено. И в этом сезоне, безотносительно эпизодов, как в игре с «Лутоном», трудно не заметить значительные улучшения в сравнении с прошлым, дебютным сезоном на «Энфилде». В 15 матчах во всех турнирах на счету уругвайца семь голов и пять ассистов. Такие показатели не могут не вызывать уважение.

В «Бенфике» Нуньес тоже слабо начал, а потом забил 34 мяча в 41 матче

При просмотре промаха Нуньеса в памяти всплывает не менее позорный нереализованный момент другого бывшего нападающего «Ливерпуля» Фернандо Торреса. И пусть он произошёл уже после ухода испанца с «Энфилда», сути дела это не меняет. В 2011 году в матче за «Челси» Нандо обыграл вратаря «МЮ» Давида де Хеа и промазал по пустым воротам. Померкли ли от такого нефарта Торреса его достижения в виде 126 голов за английские команды и побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы? Конечно, нет.

Сравнения с Торресом слышны всё чаще Фото: Alex Livesey/Getty Images

Пока что достижения Нуньеса заметно уступают успехам испанского суперфорварда, но при множестве стилистических сходств существуют также и характерные различия. Одни игроки этого амплуа с ходу выстреливают, а потом их результативность от сезона к сезону падает, другие — прогрессируют постепенно. Показатели Торреса в первом сезоне в «Ливерпуле» поражали воображение: 33 гола в 46 матчах. Но дальше соответственно лишь 17 мячей, 22 и 9. В первый год за «Челси» Нандо и вовсе в 17 встречах отличился лишь однажды.

Критика в адрес приобретённого у «Бенфики» за € 80 млн Нуньеса (зарабатывает в «Ливерпуле» € 163 тыс. в неделю) в прошлом сезоне не всегда была справедливой. Показатель в 15 голов в 42 матчах во всех соревнованиях, особенно с учётом кризиса всей команды, можно считать вполне достойным. Сейчас у уругвайца 22 гола в 57 матчах за «Ливерпуль», он забивает каждые 142 минуты. Для сравнения, Мохамед Салах отличается каждые 134 минуты, показатель Торреса составлял 135 минут, Луиса Суареса — 138 минут, а Робби Фаулера — 153 минуты. Получается, Дарвин не так уж плох, тем более что в нынешнем сезоне он огорчает вратарей в среднем каждые 109 минут.

На контрасте не лишним будет вспомнить, как Нуньес начинал в чемпионате Португалии. В 2020 году «Бенфика» выложила за форварда «Альмерии» € 34 млн — огромная сумма для скромного испанского клуба, ставшая к тому же на тот момент рекордной не только для лиссабонцев, но и в целом для португальской лиги. В первом сезоне-2020/2021 уругваец набегал 44 матча и отличился лишь в 14 из них. Фанаты посчитали это провалом и устроили Дарвину жёсткую травлю в соцсетях. «Он был молод и психологически неустойчив. Сказалось огромное давление, и он даже на какое-то время закрыл соцсети», — рассказал португальский журналист Педру Сепульведа.

В «Бенфике» у Дарвина также не сразу все сложилось гладко Фото: Octavio Passos/Getty Images

Однако уже в следующем сезоне южноамериканец воспарил: 34 гола в 41 матче и гол каждые 82 минуты. Именно такие показатели побудили Клоппа настоять на его приобретении. Так что ничего страшного, что первый сезон в «Ливерпуле» у нападающего ушёл на адаптацию.

Приспособился к требованиям Клоппа, улучшил практически все показатели

Помимо голов в нынешнем сезоне, Дарвин выглядит гораздо гармоничнее в плане взаимодействия с одноклубниками. Он приспособился к тактике команды и требованиям Клоппа, а уроки английского два раза в неделю облегчили общение. «Дарвин заслуживает уважения, и фанаты ценят его, — считает помощник тренера «Ливерпуля» Пепейн Лейндерс. — Его менталитет укрепился. Он высокоинтеллектуальный игрок, сражается, никогда не опускает руки, совершенствуется. Было очень важно, чтобы Дарвин активизировался не только в атаке, но и в защите. Особенно бросается в глаза, как он прокачал свою интуицию. Нуньес показывает, что обладает сильным голевым чутьём, одним из лучших в современном футболе. Очень важная черта».

В конце прошлого сезона Клопп часто использовал на острие атаки Коди Гакпо — немец считал, что нидерландец лучше подходит для того, чтобы задавать тон своей работой без мяча. «Билет в стартовый состав этой команды — эффективное участие в контрпрессинге», — как-то сказал Юрген, и Дарвин проникся этой философией. Если в прошлом сезоне британские журналисты дразнили уругвайца Мистером Хаосом, то теперь в действиях Нуньеса гораздо больше не только мощи и скорости, но и порядка. Его способность удерживать мяч, двигать фронт атак и выбирать правильные варианты их развития позволили выиграть конкуренцию у Гакпо.

Юрген Клопп поддерживает и направляет нападающего Фото: Naomi Baker/Getty Images

Красноречиво о прогрессе Нуньеса говорят цифры. Согласно данным Opta Stats, на данный момент форвард выглядит лучше в АПЛ практически по всем показателям в сравнении с прошлым сезоном. Особенно вырос показатель ожидаемых голов (xG) за 90 минут — с отметки 0,71 до 1,11. Стало больше ассистов (0,15 — 0,58), ударов по воротам (4,32 — 5,5), ударов в створ (1,8 — 2,05), убойных моментов (1,5 — 3,2), касаний мяча в чужой штрафной (8,2 — 11,0), касаний мяча всего (36,2 — 43,1).

Если бы не эпические промахи, как с «Лутоном», сегодня бы ни у кого не возникало сомнений в том, что Нуньес совершенно обоснованно унаследовал от Роберто Фирмино девятый номер. До этого нападающий выступал под 27-м номером и обещал всем болельщикам, купившим футболку со старым номером, компенсировать затраты.

«Когда Фернандо Торрес приехал в «Ливерпуль», у него поначалу тоже были проблемы с реализацией моментов, — вспоминает экс-тренер «красных» Рафаэль Бенитес. — Нандо был отличным игроком, но не лучшим нападающим. То же самое и с Нуньесом — он обтесался в первом сезоне, получил заряд уверенности и теперь в полном порядке. Дарвин обладает хорошей скоростью, габаритами и работоспособностью. Не сомневаюсь, что он добьётся успеха».

Судьбоносный матч с «Ньюкаслом» и связка с Салахом

В прокачке Дарвина большую роль играет то, что в нынешнем сезоне у Клоппа, в отличие от кампании-2022/2023, не выпадают игроки. Тогда Луис Диас и Диогу Жота много страдали от продолжительных травм. В этом сезоне форварды Клоппа забили уже 31 мяч. Лидирует Салах (10), за ним следуют Нуньес (7), Жота (6), Гакпо и Диас (по 4). Такой темп напоминает сезон-2021/2022, когда «Ливерпуль» до последнего боролся за четыре титула.

Клопп строит новую команду, и она очень быстро прогрессирует. «Ливерпуль» выиграл 12 из 16 матчей во всех соревнованиях в этом сезоне. Единственное поражение произошло при странных обстоятельствах в игре с «Тоттенхэмом», когда судьи на VAR не засчитали чистый гол Диаса.

Особенно Дарвин хорош в паре с Салахом — эти парни создают друг другу шансы в среднем каждые 29 минут в Премьер-лиге. Это лучшее соотношение для любой другой пары, сыгравшей вместе более 100 минут в нынешнем сезоне. Неудивительно, что все шесть результативных передач уругвайца пришлись на Салаха.

Салах и Нуньес — самая эффективная пара АПЛ Фото: Matt McNulty/Getty Images

Существенную роль в становлении уругвайца сыграл матч с «Ньюкаслом» в начале сезона. В конце августа «Ливерпуль» «горел» 0:1, когда Клопп выпустил на замену Нуньеса. Нападающий появился на поле на 77-й минуте, вскоре сравнял счёт, а на 90+3-й минуте принёс «красным» победу. Эти голы стали первыми для Дарвина в сезоне и продлили безвыигрышную серию «Ньюкасла» против «Ливерпуля» до 14 матчей.

После игры форвард признался, что в определённой мере ему помог тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса: «Мы пообщались с ним по Zoom перед матчем, он обратил внимание на ряд ошибок в других моих играх, помог их исправить. Благодарю!»

Клопп хвалит Нуньеса за универсализм и умение создавать свободные зоны для других игроков. Дарвин оказывается ровно там, где в этом существует максимальная необходимость. Всё это говорит об игроке, получившем новую энергию на «Энфилде». И поскольку «Ливерпуль» продолжает набирать обороты после трудностей прошлого сезона, это возрождение не могло произойти в лучшее время.