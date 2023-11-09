«Реал» потерял Беллингема на матч Лиги чемпионов. Но его магия передалась сменщику

У «Реала» всё идеально складывается на групповом этапе Лиги чемпионов: четыре матча – четыре победы. «Сливочные» вышли в плей-офф. Хотя начало игры с «Брагой» в 4-м туре обещало проблемы команде Карло Анчелотти.

В стартовом составе «Реала» обратило на себя внимание отсутствие Кепы и Беллингема. Голкипер изначально попал в основу, но получил какую-то травму на разминке, поэтому сменщику Куртуа тоже потребовался сменщик – украинец Лунин в последний момент узнал, что сыграет в Лиге чемпионов. Беллингема по-прежнему беспокоит повреждение плеча. Анчелотти не стал менять схему в отсутствие англичанина, а просто поставил на его позицию «голодного» Диаса.

«Брага» играла смело и уже на четвёртой минуте напомнила, что Васкес не настоящий защитник, а переделанный. Брума сделал крутейший пас в штрафную на Борху, а Лукас сфолил на колумбийце. Пенальти взялся исполнить уроженец Мадрида Джало. Пробил испанский вингер, игравший на «Сантьяго Бернабеу» чистого форварда, достаточно хорошо, но не сильно – Лунин отпраздновал возвращение на поле классным сейвом, остановив мяч в нижнем углу. А Васкес в середине первого тайма едва не «привёз» второй пенальти в свои ворота, сбросив мяч на Бруму и столкнувшись с ним в своей штрафной. Но в том эпизоде судья Мелер решил, что фола не было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Брага» очень прилично выглядела на поле «Реала», хозяева мало в чём превосходили португальцев. Был эпизод с падением Родриго, похожим на дайвинг (турецкий судья и тут не дал 11-метровый), был отменённый гол Диаса из-за фола Винисиуса Жуниора на Ньякате. А в остальном команда Артура Жорже справлялась. У «Браги» интересную роль имел Витор Карвальо: на мяче действовал как опорный полузащитник, а при обороне падал пятым в линию. Этот ход приносил свои плоды до 27-й минуты, пока ошибка Карвальо не подарила гол «Реалу». Бразилец запустил за спину Родриго, тот разглядел Диаса и поделился мячом, а Браим забил ударом в касание. Счастливая эта позиция в «Реале»! Команда Анчелотти повела после первого же попадания в створ и одного из двух до перерыва.

А вот после перерыва «Брага» не справлялась с быстрыми ответными атаками «Реала». «Сливочные» здорово двигали мяч, комбинировали на скорости. Тот же Диас имел стопроцентный шанс оформить дубль, но в одном моменте, нанося удары сперва с левой ноги, а потом с правой, не сумел пробить вратаря. Тем не менее гол в ворота Матеуса назревал и состоялся на 58-й минуте. Всё началось с ошибки Ньякате, который сделал неточную передачу, и Васкес показал своё мастерство созидателя. Лукас доставил мяч в штрафную до Винисиуса, который легко расправился с возрастным Фонте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Португальцы давали слишком много свободного пространства таким быстрым игрокам, как Винисиус Жуниор и Родриго. Дуэт бразильцев и соорудил третий гол «Реала» после ещё одной потери мяча «Брагой», причём у штрафной Лунина. Родриго улетел к воротам соперника, отдал пас на Вини, а тот вернул мяч партнёру по нападению. Родриго ловко перебросил вратаря. Сногсшибательная атака!

При счёте 3:0 можно было завершать матч. «Реал» всё контролировал, Анчелотти дал поиграть молодому аргентинцу Пасу. А вот турецкий новичок Гюлер по-прежнему ждёт своего дебюта на скамейке. «Сливочные» спокойно решили задачу: крупно победили даже без Беллингема. «Реал» в два раза превзошёл «Брагу» по ударам – 18:9 (в створ – 7:4, из штрафной – 14:4).

Забей Джало, мечтающий о вызове в сборную Испании, пенальти в дебюте матча, и игра наверняка сложилась бы лучше для команды Жорже. Но получилось так, как получилось. Игра стартовала с сейва Лунина, им же и завершилась – голкипер помешал забить «Браге» в компенсированное время.