«Манчестер Юнайтед» снова пробил дно. Тен Хаг опозорился и должен уйти

Голландец закупился на полмиллиарда и возомнил себя Алексом Фергюсоном. Но это ни к чему не привело.

«МЮ» стремительно несётся к очередному провалу и смене тренера – под руководством Эрика тен Хага команда не играет, а мучится. Опьянённое красивой атакующей игрой «Аякса» руководство «дьяволов» рассчитывало, что тренер перенесёт эти принципы на «Олд Траффорд», но получился очередной в постфергюсоновскую эру подгон решения под задачу. «Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал «Аякс». Здесь у меня другие игроки. Состав определяет, как будет играть команда. Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед», поэтому мы играем более прямолинейно»», – спич Эрика трудно воспринять как оправдание. Скорее это капитуляция или даже приговор.

Ужасное поражение манкунианцев в Копенгагене – лучшая иллюстрация того хаоса, который происходит в команде. Вести 2:0, схватить глупейшее удаление (Рашфорд), дать возможность сопернику сравнять счёт, снова выйти вперёд… И проиграть. Слабоумие и отвага в одном флаконе. Такие обстоятельства даже хуже влёта 0:7 «Ливерпулю», потому что продемонстрировали всю полноту безыдейности команды сборки тен Хага. Дно пробито в очередной раз.

Тен Хаг вбухал в игроков почти полмиллиарда евро — никто не заиграл

Когда тен Хаг говорит про не соответствующий его атакующим критериям состав, то сложно удержаться от горькой ухмылки. С момента прихода в клуб в апреле 2022 года тренер за три трансферных окна закупился игроками на € 447 млн – за полтора года «МЮ» пополнили 11 новичков, что уже тянет на полноценный состав. Для сравнения, другой тренер (к тому же с «дьявольской» ДНК) Уле-Гуннар Сульшер за шесть трансферных окон потратил всего на € 14 млн больше тен Хага.

При этом в списке приобретений Эрика значатся такие асы атаки, как Расмус Хойлунд, Мэйсон Маунт и самый дорогой новичок команды в эпоху голландского тренера Антони, обошедшийся в € 95 млн. Любимчик тен Хага по совместной работе в «Аяксе» мало того, что и близко не тянет по уровню на свою стоимость, так ещё и вляпался в сексуальный скандал. Когда тренер сравнивает ДНК бывшего и нынешнего клубов, важно учитывать, что, кроме Антони, он перетащил в «МЮ» ещё двоих персонажей с амстердамской родословной – вратаря Андре Онана и центрального защитника Лисандро Мартинеса. Может, тогда не в ДНК дело, если даже проверенные кадры из «Аякса» не могут помочь?

Онана допустил грубую ошибку в матче с «Баварией» Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Самой показательной в этом отношении служит история даже не с Антони, а с Онана. Вратаря нахваливали в «Интере» не только за большое количество сейвов, но и за шикарную игру ногами, что во многом послужило поводом для настоятельной просьбы Эрика о его трансфере в «МЮ». Тренер забыл или не знал известную футбольную поговорку «техничный защитник – враг команды», которая в определённой степени относится и к вратарям. Похоже, тренер мечтал, что Онана будет начинать красивые размашистые атаки «Юнайтед», а в результате в первой же игре за «дьяволов» ему закинули мяч за шиворот с центра поля.

Эпизод не стал случайностью. Сегодня африканец выручает нечасто, а «привозов» уже накопилось достаточно, чтобы пожалеть о расставании с защищавшим ворота команды на протяжении 12 сезонов Давидом де Хеа. На минуточку, с лучшим вратарём АПЛ прошлого сезона, обладателем «Золотой перчатки». Неудивительно, что манкунианцы зимой хотят подписать краткосрочный контракт с испанцем, который покинул клуб на правах свободного агента. Если это произойдёт, то у «дьяволов» появится возможность сравнить уровень вратарей, когда в январе Онана отправится на Кубок Африки.

Тренер «МЮ» слабый психолог — напоминает ребёнка из советского анекдота

Худший старт «МЮ» в чемпионате Англии за 61 год ошеломил тен Хага и заставил меняться – тренер понял, что «аяксовский» футбол в исполнении его команды приведёт к ещё большему краху и потере работы. «Дьяволы» перестроились на прагматичные рельсы, но два подряд влёта со счётом 0:3 от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» в конце октября свидетельствуют о полной неразберихе и хаосе. Игроки не совсем понимают требования тренера, а сам тен Хаг настолько шокирован безвыходностью ситуации, что и сам напоминает всадника без головы. От прошлогодней уверенности и самолюбования, когда «МЮ» впервые с 2016 года — под его руководством — взял трофей, не осталось и следа.

В такой ситуации любопытно наблюдать за трансформацией тренера не только в отношении тактики, но и касаемо подхода к футболистам. Стоит вспомнить прошлый сезон и конфликт нидерландца с Криштиану Роналду, когда Эрик отказался объяснять звезде, почему его не ставят в основной состав. «Я не уважаю тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя. Ситуация в клубе тоже ужасная. Никакого прогресса с момента моего ухода. После возвращения я думал, что увижу новые технологии и инфраструктуру, но тут многое осталось тем же, что я видел в 21, 22 и 23 года», – полыхнул Криш в резонансном интервью Пирсу Моргану, в котором сжёг все мосты с «Юнайтед».

Криштиану Роналду не понял, что от него хотел Эрик тен Хаг Фото: Steve Bardens/Getty Images

Тогда многие болельщики похвалили тен Хага за то, что он не прогнулся перед авторитетным игроком, а пресса сравнила их противостояние со знаменитой стычкой сэра Алекса Фергюсона с Дэвидом Бекхэмом в начале нулевых. «Ни один игрок на «Олд Траффорд» не может быть важнее клуба», – написал Ферги в автобиографии. Новый сезон принёс очередной конфликт, и снова Эрик продемонстрировал свою крутизну – обвинил полузащитника Джейдона Санчо в недостаточной самоотдаче в играх и на тренировках. Санчо назвал это ложью: «Чушь! Я вкалываю на тренировках и не собираюсь быть козлом отпущения!» Игрок отказался извиниться, и, если тренер не покинет «МЮ» раньше, зимой ему подыщут другой клуб.

Такой жёсткий подход напоминает поведение Жозе Моуринью на этапах, когда его команды начинали играть неважно и он искал крайних в раздевалке. Тен Хаг же демонстрирует свой авторитаризм по поводу и без. Больше всего в этой ситуации возмущает и раздражает покерфейс тренера – забивает команда, пропускает, любая напряжённая ситуация на поле: Эрик неизменно смотрит куда-то вдаль. Он выше этой мирской суматохи, словно персонаж из бородатого советского анекдота: «У Горбачёва родился внук, его пришли поздравить члены Политбюро. Один из них склонился над колыбелью и говорит: «Ну смотрите – весь в деда. Обосрался, а головку держит!»

После одного из поражений заставил команду пробежать 13,8 км

Опять же, проводя параллели с Моуринью, можно вспомнить, насколько ловко интриган и манипулятор Жозе управлял психологическим состоянием «МЮ» и других команд. После поражений брал вину на себя и переводил стрелки. Когда команда пропустила три мяча от «Тоттенхэма», показал журналистам три пальца – отсылка к его трём чемпионствам в АПЛ. Порой после гола Особенный первым бежал поздравить его автора, показывая, что он часть команды. Тен Хаг в этом отношении демонстрирует полную отстранённость, весь его вид говорит – я над схваткой.

Методы мотивации у голландца довольно примитивные. В августе 2022 года, на следующий день после поражения от «Брентфорда» со счётом 0:4, Эрик заставил команду пробежать 13,8 км. Сомнительно, что после такого футболисты будут рвать за тренера пупок. Сегодня Гарри Магуайр, которого тен Хаг лишил капитанской повязки после серии неудачных матчей и часто оставлял в запасе, дерётся только за себя и вряд ли расстроится, если завтра работодатели пошлют Эрика к чёрту с такой игрой и результатами. Нездоровую атмосферу в раздевалке подтверждает и поход Маркуса Рашфорда в ночной клуб сразу после поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

Угрюмый и порой отрешённый вид Эрика тен Хага слабо ассоциируется с победами Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Нынешние показатели «Юнайтед» могли быть ещё хуже, если бы не удачное стечение обстоятельств и характер игроков. В августе отскочили в игре с «Ноттингем Форест», горя 0:2 к четвёртой минуте. Осенью в компенсированное время вырвали победу у «Брентфорда» благодаря соло Мактоминея, которого тен Хаг летом чуть не спихнул в аренду. Три очка с «Копенгагеном» принесли автор гола Магуайр и потащивший на последних минутах пенальти Онана, а в матче с «Фулхэмом» победный мяч — снова в концовке — провёл Фернандеш. Почему-то вместо гордости за такие победы в голове всплывает лишь мелодия из шоу Бенни Хилла.

Уже сейчас результаты под руководством тен Хага хуже, чем те, что «МЮ» обычно получал, прежде чем «нажать на курок». Если Моуринью потерпел шесть поражений в 17 матчах, перед тем как был уволен, то у Эрика — уже девять в 16. Кажется, тренеру самое время признать свою несостоятельность в Манчестере и вернуться в Амстердам. Там как раз сейчас большие проблемы у клуба с подходящей тен Хагу ДНК.