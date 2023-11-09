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Лига чемпионов — 2023/2024, обзор 4-го тура, 8 ноября: поражение «Манчестер Юнайтед», голы Кейна, ничья «Наполи», видео

Космические показатели Кейна и позор сразу двух больших клубов. Главные события дня в ЛЧ
Михаил Рождественский
Лига чемпионов — 2023/2024, обзор 4-го тура
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А ещё сюрприз от «Наполи» и не только.

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов позади. Второй игровой день получился не менее интересным, чем предыдущий. Рассказываем о главном.

А вот что случилось накануне:
Шедевры «Атлетико» с «Миланом» и старейший гол в истории турнира. Главные сюжеты дня в ЛЧ
Шедевры «Атлетико» с «Миланом» и старейший гол в истории турнира. Главные сюжеты дня в ЛЧ

Четыре команды вышли в плей-офф

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    

Идём по порядку. Первым нужного результата добился «Реал Сосьедад». Команда Арсена Захаряна размотала многострадальную «Бенфику» за 20 минут, пропустила один в начале второго тайма, но без особых проблем удержала победу. Сам россиянин вышел на последние 15 минут и ничем не отметился.

Подробности ураганного матча:
Захаряну дают играть в Лиге чемпионов! «Сосьедад» расправился с «Бенфикой» за 20 минут
Захаряну дают играть в Лиге чемпионов! «Сосьедад» расправился с «Бенфикой» за 20 минут

Правда, одной победы «Сосьедаду» было мало. Чтобы досрочно отправиться в плей-офф, нужно было дождаться результата в матче «Интера» с «Ред Булл Зальцбург».

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 85'    

И «Интер» не подвёл! Команда Симоне Индзаги играла на выезде, но увезла из Зальцбурга сухую победу. А решил всё гол Лаутаро Мартинеса с пенальти на 85-й минуте.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Диас – 27'     2:0 Винисиус Жуниор – 58'     3:0 Родриго – 61'    

Третий счастливый обладатель путёвки в 1/8 финала — это «Реал». Мадрид спокойно и эффектно разобрался с «Брагой» даже без Джуда Беллингема и улетел в 1/8 финала.

Вместо Джуда разобрался другой парень:
«Реал» потерял Беллингема на матч Лиги чемпионов. Но его магия передалась сменщику
«Реал» потерял Беллингема на матч Лиги чемпионов. Но его магия передалась сменщику

Четвёртый гарантированный участник плей-офф — «Бавария». Но о ней подробнее дальше.

Кейн — голевой мутант

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Кейн – 80'     2:0 Кейн – 86'     2:1 Бакамбу – 90+3'    

Так вот, «Бавария». Матч с «Галатасараем» получился в какой-то степени драматичным, но завершился так, как было нужно Мюнхену.

Нельзя не сказать про Гарри Кейна, который и раньше много забивал, а в этом сезоне окончательно превратился в голевого мутанта. 19 мячей в 14 матчах в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Так и на «Золотой мяч» можно замахнуться, если только Лео Месси не выиграет ничего в США!

Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Жуткая серия аутсайдера внезапно прервалась на «Наполи»

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин, Германия
1:0 Политано – 39'     1:1 Фофана – 52'    

Казалось, что плей-офф так близко, но случилась сенсация. «Наполи» забил «Униону» в конце первого тайма, но пропустил в начале второго, а на ещё один гол так и не сподобился. Хотя моменты, конечно, были.

На этой игре прервалась серия «Униона» — берлинцы проиграли 12 матчей подряд. Теперь у них есть одно очко в группе Лиги чемпионов. Правда, вряд ли оно им пригодится.

Тоже удивлены?
Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ. Хотя Хвича мог всё исправить на 90+6-й минуте
Сенсационная осечка «Наполи» в ЛЧ. Хотя Хвича мог всё исправить на 90+6-й минуте

«Севилья» упала на дно

Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Троссард – 29'     2:0 Сака – 64'    

Зато поднялся «Арсенал». Команда Микеля Артеты на своём поле отгрузила королям Лиги Европы два мяча — забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Правда, эти самые короли рискуют остаться даже без своего любимого турнира. За два тура до конца группового этапа «Севилья» занимает последнее, четвёртое место всего с двумя очками. У ПСВ и «Ланса» — на три больше.

«Арсенал» же чувствует себя вполне уверенно. Первая строчка, девять очков и все шансы гарантировать себе плей-офф уже в следующем туре. Впрочем, удивляться тут нечему — команда Артеты и так выглядела фаворитом.

Радость игроков «Арсенала»

Радость игроков «Арсенала»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Крах «МЮ». Кажется, это лучший матч сезона в Лиге чемпионов

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 3'     0:2 Хойлунд – 28'     1:2 Эльюнусси – 45'     2:2 Гонсалвеш – 45+9'     2:3 Фернандеш – 69'     3:3 Лерагер – 83'     4:3 Барджи – 87'    
Удаления: нет / Рашфорд – 42'

Напоследок самое эпичное. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле одолел «Копенгаген» и сохранил шансы на выход в плей-офф. Экс-спартаковец Джордан Ларссон тогда не забил с пенальти на последних секундах матча. И так крутое зрелище, а как разогрев перед ответкой — даже лучше.

Матч в Копенгагене превзошёл шоу на «Олд Траффорд» в разы. «МЮ» повёл 2:0, а дальше удаление Маркуса Рашфорда, камбэк датчан в концовке тайма, гол Бруну Фернандеша и два пропущенных мяча на последних минутах. 4:3 в пользу «Копенгагена» — такого не мог представить, наверное, никто.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Чтобы оттолкнуться от дна группы и пропихнуться в плей-офф, «МЮ» нужно побеждать других неприятных соперников — «Галатасарай» и «Баварию». Смогут, как думаете?

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