Космические показатели Кейна и позор сразу двух больших клубов. Главные события дня в ЛЧ

А ещё сюрприз от «Наполи» и не только.

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов позади. Второй игровой день получился не менее интересным, чем предыдущий. Рассказываем о главном.

Четыре команды вышли в плей-офф

Идём по порядку. Первым нужного результата добился «Реал Сосьедад». Команда Арсена Захаряна размотала многострадальную «Бенфику» за 20 минут, пропустила один в начале второго тайма, но без особых проблем удержала победу. Сам россиянин вышел на последние 15 минут и ничем не отметился.

Правда, одной победы «Сосьедаду» было мало. Чтобы досрочно отправиться в плей-офф, нужно было дождаться результата в матче «Интера» с «Ред Булл Зальцбург».

И «Интер» не подвёл! Команда Симоне Индзаги играла на выезде, но увезла из Зальцбурга сухую победу. А решил всё гол Лаутаро Мартинеса с пенальти на 85-й минуте.

Третий счастливый обладатель путёвки в 1/8 финала — это «Реал». Мадрид спокойно и эффектно разобрался с «Брагой» даже без Джуда Беллингема и улетел в 1/8 финала.

Четвёртый гарантированный участник плей-офф — «Бавария». Но о ней подробнее дальше.

Кейн — голевой мутант

Так вот, «Бавария». Матч с «Галатасараем» получился в какой-то степени драматичным, но завершился так, как было нужно Мюнхену.

Нельзя не сказать про Гарри Кейна, который и раньше много забивал, а в этом сезоне окончательно превратился в голевого мутанта. 19 мячей в 14 матчах в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Так и на «Золотой мяч» можно замахнуться, если только Лео Месси не выиграет ничего в США!

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Жуткая серия аутсайдера внезапно прервалась на «Наполи»

Казалось, что плей-офф так близко, но случилась сенсация. «Наполи» забил «Униону» в конце первого тайма, но пропустил в начале второго, а на ещё один гол так и не сподобился. Хотя моменты, конечно, были.

На этой игре прервалась серия «Униона» — берлинцы проиграли 12 матчей подряд. Теперь у них есть одно очко в группе Лиги чемпионов. Правда, вряд ли оно им пригодится.

«Севилья» упала на дно

Зато поднялся «Арсенал». Команда Микеля Артеты на своём поле отгрузила королям Лиги Европы два мяча — забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Правда, эти самые короли рискуют остаться даже без своего любимого турнира. За два тура до конца группового этапа «Севилья» занимает последнее, четвёртое место всего с двумя очками. У ПСВ и «Ланса» — на три больше.

«Арсенал» же чувствует себя вполне уверенно. Первая строчка, девять очков и все шансы гарантировать себе плей-офф уже в следующем туре. Впрочем, удивляться тут нечему — команда Артеты и так выглядела фаворитом.

Радость игроков «Арсенала» Фото: Clive Rose/Getty Images

Крах «МЮ». Кажется, это лучший матч сезона в Лиге чемпионов

Напоследок самое эпичное. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле одолел «Копенгаген» и сохранил шансы на выход в плей-офф. Экс-спартаковец Джордан Ларссон тогда не забил с пенальти на последних секундах матча. И так крутое зрелище, а как разогрев перед ответкой — даже лучше.

Матч в Копенгагене превзошёл шоу на «Олд Траффорд» в разы. «МЮ» повёл 2:0, а дальше удаление Маркуса Рашфорда, камбэк датчан в концовке тайма, гол Бруну Фернандеша и два пропущенных мяча на последних минутах. 4:3 в пользу «Копенгагена» — такого не мог представить, наверное, никто.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Чтобы оттолкнуться от дна группы и пропихнуться в плей-офф, «МЮ» нужно побеждать других неприятных соперников — «Галатасарай» и «Баварию». Смогут, как думаете?