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Как сыграли российские футболисты в еврокубках ноябрь 2023-го: Лига чемпионов, лига Европы, Лига конференций

Кокорин забил в Испании, а клуб Хайкина прибил фаворита! Как россияне провели еврокубки
Георгий Илющенко
Как сыграли российские футболисты в еврокубках
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Лунёв как мог останавливал бывшую команду, а ещё сыграли Захарян и Миранчук. И Алексей был хорош!

Российские футболисты ударно провели 4-й еврокубковый тур и подарили несколько поводов порадоваться за них. Обо всех и обо всём по порядку.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    

20-летний полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов ещё в конце октября — отбегал 14 минут основного времени в гостевой сходке с «Бенфикой» (1:0). В домашнем матче его выпустили на 78-й минуте. Арсен 20 раз коснулся мяча и отдал четыре точные передачи из пяти, а также выполнил два неточных навеса и одну кривую дальнюю передачу. Портал Sofascore выдал ему оценку 6,6 — меньше у «Сосьедада» только у Карлоса Фернандеса (6,5).

Испанцы после четырёх туров, как и «Интер», имеют по 10 очков. Дальше располагается «Ред Булл Зальцбург» с тремя очками, так что именно баски и итальянцы разыграют первое место.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Ricardo Larreina/ZUMA/ТАСС

Александр Кокорин, «Арис»

Лига Европы . Группа C. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 1
Арис
Лимасол, Кипр
1:0 Иглесиас – 34'     2:0 Руибаль – 65'     3:0 Рока – 79'     3:1 Кокорин – 84'     4:1 Абде – 90+4'    

Кокорин забил! И не на футбол, а «Бетису» в Лиге Европы! Сашу выпустили на 76-й минуте, и спустя восемь минут он отметился на табло! Да, испанский клуб натурально «возил» греков: 4-1 по голам, 1,96 против 0,74 по ожидаемым забитым мячам и 14-7 по ударам. Но это лишь подчёркивает достижение 32-летнего нападающего. Помимо гола, у него 0,31 ожидаемого ассиста, 11 касаний мяча, шесть из восьми точных передач и рейтинг 7,5. Разумеется, в «Арисе» это максимум.

Греки остались на последнем месте в группе и всё же сохраняют шансы на евровесну: впереди на очко «Спарта» и «Рейнджерс», а «Бетис» — на три.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: arisfc.com

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Лига Европы . Группа D. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Джимсити – 50'    

28-летний полузащитник плотно обосновался на скамейке запасных, просидев на ней три последних матча «Аталанты». Но со «Штурмом» Джан Пьеро Гасперини всё же сжалился над Миранчуком и выпустил его побегать на 86-й минуте. И россиянин не подвёл, чуть не выдав отличный ассист на Марио Пашалича — экс-спартаковец загубил вернейший момент. Алексей отыграл девять минут, отдал семь точных передач из семи, а также одну ключевую передачу, и 13 раз коснулся мяча. Его рейтинг — солидные 7,0.

«Аталанта» уверенно лидирует в группе ЛЕ с 10 очками, опережая «Спортинг» (7) и как раз «Штурм» (4).

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Getty Images

Андрей Лунёв, «Карабах»

Лига Европы . Группа H. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Бонифасе – 90+4'    

31-летний голкипер провёл блестящий матч, не пропустив от фаворитов из «Байера». Да, счёт вас не обманывает — в конце матча Лунёв столкнулся с Виктором Бонифасе и получил повреждение, покинув поле. Только потом «Карабах» пропустил с пенальти. В активе Андрея два шикарных сейва и один перехват навеса. За это его наградили рейтингом 7,5 — больше у обеих команд только у Пьеро Инкапье (7,8).

Несмотря на два поражения от немцев, «Карабах» имеет отличные шансы на выход из группы: у азербайджанцев, как и у «Мольде», шесть очков. Всё решит очный матч.

Подробнее о матче:
Лунёв дважды спас с «Байером»! Потом Андрея заменили — и «Карабах» проиграл
Лунёв дважды спас с «Байером»! Потом Андрея заменили — и «Карабах» проиграл

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Лига Европы . Группа F. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
3 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Ридер – 9'     1:1 Иоаннидис – 34'     2:1 Салах – 65'     3:1 Блас – 70'    
Удаления: Белосьян – 33' / нет

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России за поражением от «Ренна» (1:3) наблюдал со скамейки. Роль запасного ему привычна: в нынешнем году Лодыгин сыграл всего лишь пять раз. Итальянец Альберто Бриньоли просто не даёт россиянину шанса.

Что касается шансов «Панатинаикоса» на евровесну, то она наверняка пройдёт для клуба в Лиге конференций: «Маккаби» Хайфа отстаёт на три очка, а «Вильярреал» и «Ренн» набрали по девять и слишком оторвались.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

Лига конференций . Группа D. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Мумбанья – 38'     0:2 Мумбанья – 49'     1:2 Бингёль – 64'    
Удаления: Уйсал – 90+3' / нет

Скромный (или уже нет?) норвежский клуб победил на выезде «Бешикташ»! Тот самый, за который играют Алекс Окслейд-Чемберлен, Анте Ребич и Бактиёр Зайнутдинов. Хайкин отыграл весь матч и пропустил всего раз. Зато совершил четыре сейва и получил высокий рейтинг 7,8 — номер три в матче.

«Будё-Глимт» устаканился на втором месте в группе Лиги конференций: у него семь очков — на три меньше, чем у «Брюгге», и на столько же больше, чем у «Лугано». Ну а «Бешикташ» с одним очком совсем плох.

Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Manuel Stefan/IMAGO/ТАСС

Магомед Оздоев, ПАОК

Лига конференций . Группа G. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 2
Абердин
Абердин, Шотландия
0:1 Дук – 14'     1:1 Тайсон – 23'     2:1 Samatta – 67'     2:2 Макграт – 70'    

Магомед забил за 10 матчей греческого чемпионата аж три раза. Но с «Абердином» царили другие ребята. Россиянин отыграл последние 25 минут матча, 20 раз коснулся мяча, отдал три точные длинные передачи и 15 коротких из 16. Аналитики Sofascore выдали ему рейтинг 6,7 — не провальный, но и не выдающийся.

ПАОК впервые потерял очки в группе Лиги конференций и остался лидером: «Айнтрахт» позади на очко, а «Абердин» — на восемь.

Бонус. Роман Пилипчук, главный тренер «Шерифа»

Лига Европы . Группа G. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
2 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0:1 Северен – 12'     1:1 Руй – 84'     2:1 Бедья – 90+3'    
Удаления: нет / Зохури – 90', Кики – 90+8'

Россию в этом еврокубковом розыгрыше представляют не только футболисты, но и тренер «Шерифа» Роман Пилипчук. И именно с ним развернулась настоящая драма. Бывший ассистент Массимо Карреры в «Спартаке» возглавил молдаван 11 октября. Месяц спустя они отправились в гости к «Серветту» и до 84-й минуты вели 1:0. А затем пропустили два гола и поймали два удаления. Первое, кстати, было прямо перед вторым голом.

«Шериф» лишился даже математических шансов продолжить в плей-офф Лиги Европы. Но ещё имеет призрачные шансы обогнать «Серветт», опережающий его на три очка и теперь по личным встречам.

Как прошла для россиян предыдущая неделя еврокубков:
Оздоев заработал пенальти, а Хайкина подставил одноклубник. Как россияне провели еврокубки
Оздоев заработал пенальти, а Хайкина подставил одноклубник. Как россияне провели еврокубки
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