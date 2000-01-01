Бабушка спародировала Беллингема. Забавное видео
Джуд Беллингем захватывает сердца людей по всему миру. Известный в Бразилии блогер-комик Eunegrete снял, как его бабушка пародирует полузащитника «Реала». Вышло очень смешно и мило.
Бабушка спародировала празднование Беллингема. Смешное и милое видео
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