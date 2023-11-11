ЦСКА ждёт тяжёлая игра в Воронеже, а «Локо» встретится с неудобным соперником.

Главный матч дня в РПЛ! «Зенит» или «Краснодар» — кто станет чемпионом первого круга? LIVE

Всем привет, друзья! Сегодня, 11 ноября, стартует заключительный тур первого круга Российской Премьер-Лиги.

В первый игровой слот (14:00 мск) нас ждут сразу две игры. «Крылья» встретятся в Самаре с кризисным «Уралом». Команда Виктора Гончаренко не побеждает в РПЛ почти три месяца, а хозяева ни разу не проиграли на своём стадионе, но вылетели из топ-3.

В это же время ЦСКА сыграет в Воронеже с «Факелом». Армейцы поднялись на третью строчку, но соперник достаточно серьёзный. «Факел» заметно прибавил после назначения Сергея Ташуева и набрал 13 очков в последних пяти турах.

Следом «Локомотив» примет в Москве «Ахмат». В последнее время поездки грозненского клуба на «РЖД Арену» получаются успешными — три победы подряд. Удастся ли железнодорожникам прервать неудачную серию?

В 19:30 состоится главный матч первого круга — «Зенит» против «Краснодара». «Быки» по-прежнему лидируют в чемпионате, но сине-бело-голубые отстают всего на два очка. Именно по итогам этого важного матча мы узнаем победителя первого круга.

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