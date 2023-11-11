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Зенит — Краснодар: онлайн-трансляция 15-го тура РПЛ, видео, где смотреть онлайн, 11 ноября 2023, Факел — ЦСКА

Главный матч дня в РПЛ! «Зенит» или «Краснодар» — кто станет чемпионом первого круга? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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15-й тур РПЛ. LIVE
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ЦСКА ждёт тяжёлая игра в Воронеже, а «Локо» встретится с неудобным соперником.

Всем привет, друзья! Сегодня, 11 ноября, стартует заключительный тур первого круга Российской Премьер-Лиги.

В первый игровой слот (14:00 мск) нас ждут сразу две игры. «Крылья» встретятся в Самаре с кризисным «Уралом». Команда Виктора Гончаренко не побеждает в РПЛ почти три месяца, а хозяева ни разу не проиграли на своём стадионе, но вылетели из топ-3.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В это же время ЦСКА сыграет в Воронеже с «Факелом». Армейцы поднялись на третью строчку, но соперник достаточно серьёзный. «Факел» заметно прибавил после назначения Сергея Ташуева и набрал 13 очков в последних пяти турах.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом «Локомотив» примет в Москве «Ахмат». В последнее время поездки грозненского клуба на «РЖД Арену» получаются успешными — три победы подряд. Удастся ли железнодорожникам прервать неудачную серию?

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 состоится главный матч первого круга — «Зенит» против «Краснодара». «Быки» по-прежнему лидируют в чемпионате, но сине-бело-голубые отстают всего на два очка. Именно по итогам этого важного матча мы узнаем победителя первого круга.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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