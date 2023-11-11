«В моей карьере не было ничего похожего». Последний очный матч россиян в Европе — это вау!

Сегодня во Франции сойдутся «Гавр» Далера Кузяева и «Монако» Александра Головина. Оба полузащитника рулят игрой своих команд, а второй так вообще претендует на звание футболиста месяца Лиги 1, соревнуясь с Килианом Мбаппе и суперталантливым Уорреном Заиром-Эмери.

Мы вспомнили последний очный матч между российскими топ-игроками в рамках турнира в топовой футбольной стране. Очевидно, что позже были и другие пересечения между отечественными футболистами в Европе, но они не имели столь большой медийной важности и не остались в истории как яркий эпизод.

Матч наверняка получится ярким, и тем не менее должно произойти нечто невероятное, чтобы по величию он перекрыл предыдущую встречу россиян в Европе. Речь о том самом побоище «Арсенала» Андрея Аршавина и «Рединга» Павла Погребняка в 1/8 Кубка лиги — 2012/2013.

Предпосылок к чему-то грандиозному не было никаких. И тех, и других второстепенный турнир особо не волновал — куда важнее было выправить ситуацию в ключевых моментах:

команда Арсена Венгера к 9-му туру шла в АПЛ только шестой, отставая от лидирующего «Челси» на семь очков. В ЛЧ дела тоже не были превосходными: вслед за победами над «Монпелье» (2:1) и «Олимпиакосом» (3:1) последовало внезапное домашнее поражение от «Шальке» (0:2);

соперник же только выбрался в Премьер-лигу и с ходу стал безнадёжным аутсайдером: ни одной победы за восемь матчей и 18-е место. И это несмотря на голы Погребняка в ворота «Челси» и «Суонси».

Легендарный футболист с ростом 187 см (на самом деле 188) и национальностью Russia как раз перед тем сезоном перебрался в «Рединг» из «Фулхэма», где забил пять мячей в трёх дебютных матчах. Сказалось то, что его новой командой рулил российский бизнесмен Антон Зингаревич.

Павел Погребняк и Антон Зингаревич Фото: Getty Images

Предприниматель заманивал к себе и Аршавина, топ-карьера которого постепенно заканчивалась. Андрей к тому времени потерял место в старте «Арсенала» и плотно сидел в запасе, перед этим на полгода вернувшись в «Зенит», чтобы набрать форму к Евро-2012. И всё же Лондон капитан сборной России окончательно не покинул, сделав это только в конце сезона.

Перед очной встречей в, как тогда казалось, ненужном Кубке лиги и «Арсенал», и «Рединг» провели непростые матчи в чемпионате:

первые лишь на 84-й минуте пришибли «КПР» (1:0), за который тащил легендарный Жулио Сезар. Забил, кстати, футболист по фамилии Артета;

вторые спасли ничью 3:3 с «Фулхэмом» в добавленное время.

В итоге и Арсен Венгер, и Брайан Макдермотт выставили смешанные составы. У «пушкарей», помимо Аршавина, с первых минут играли будущий герой Аргентины, но тогда плотный резервист «Арсенала» Эмилиано Мартинес, а также Жоан Джуру, Франсис Коклен, Карл Дженкинсон, Эммануэль Фримпонг и прочие пассажиры. Плюс пятый матч за первую команду доверили молодому Сержу Гнабри. Из основы был только быстроногий Тео Уолкотт.

Игроки «Арсенала» Фото: PA Images via Getty Images

У «Рединга» же остались в запасе на 100% основные Эдриан Мариаппа, Джоби Макануфф и как раз Погребняк. Разорвать лавочников более статусной команды в первой половине игры удалось и без них:

на 12-й минуте Дженкинсон показал, почему к 30 годам он уедет доигрывать в Австралию, и спокойно смотрел, как Хал Робсон-Кану отдаёт с левого фланга голевую на Джейсона Робертса. Не помешал и Лоран Косельни;

через шесть минут французский центральный защитник уже вмешался, но лучше бы этого не делал: неловко срезал мяч в собственные ворота после прострела Криса Гантера;

спустя пару минут Микеле Лейгертвуд не особо опасно пальнул издали — Мартинес так не посчитал и пропустил курьёзный гол в ближний угол, неверно выставив правую руку.

На 37-й минуте 173-сантиметровый Ноэл Хант оказался для резервной обороны «Арсенала» кем-то вроде Питера Крауча: выиграл борьбу в воздухе и закинул головой четвёртый гол «Рединга». Венгер разводил руками и не понимал, что вообще происходит. Многие болельщики «канониров» тем временем потянулись со стадиона. Знали бы они, какую ошибку совершают.

Арсен Венгер Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В самом финале тайма Аршавин перехватил мяч в центре поля и выдал пас-конфетку Уолкотту, который реализовал выход один на один с Адамом Федеричи и сократил разницу в счёте. Раздевалка фаворитов в перерыве была, пожалуй, самым опасным местом в мире — Венгер не стеснялся в выражениях и жёстко разнёс команду. Хоть и не сразу, но помогло.

К 62-й минуте счёт оставался прежним, и француз поменял опорника на нападающего — Фримпонга на Оливье Жиру. Спустя пару минут тот реализовал подачу Уолкотта с углового и отквитал один мяч. А дальше — снова затишье. «Арсенал» давил, получив в ответ «автобусную» тактику. Лишь за минуту до конца основного времени «Рединг» пропустил третий – их тормознул корнер: Уолкотт точно подал на исправившегося Косельни. К тому времени на поле появился и Погребняк.

Команда Павла окончательно осознала, что близка к краху, и ещё сильнее прижалась к своим воротам. Безнадёгу такой стратегии на шестой добавленной минуте доказал неутомимый Уолкотт, отреагировавший на скидку головой Шамаха. Есть 4:4 и дополнительное время! Какое же сумасшествие!

Радость игроков «Арсенала» Фото: Scott Heavey/Getty Images

Про овертайм знали даже не все участники матча. Жиру и Шамах пошли благодарить болельщиков за поддержку и кинули на трибуну футболки. А затем узнали, что никакой переигровки не будет — игра продолжается! Пришлось просить подарки обратно.

Разумеется, после такого триллера противники просто не могли катать мяч ещё полчаса в ожидании серии пенальти. На 103-й минуте Шамах точно пробил в ближний угол, и Федеричи не потащил. Кто отдал голевую? Аршавин, конечно! 13 минут спустя отыгрался уже «Рединг». Кто забил? Погребняк! Как? В фирменном стиле замкнул подачу Гантера!

«Когда мы сделали 5:5, почувствовал облегчение. Появилась мысль, что всё, мы снова здесь», — признавался позже валлийский защитник. И всё-таки 11-метровые команды не били. На 120-й минуте Аршавин убежал по левому флангу и пробил в дальний угол. Федеричи не мог выручить и просто наблюдал за финалом атаки, однако мяч из ворот выбил Ники Шори. Чтобы на добивании сыграл Уолкотт. И зачем, спрашивается, украли гол у Андрея?

Затем ещё и ошибся Гантер, в центре поля махнув головой мимо мяча. Шамах поймал соперника на оплошности, выбежал один на один с кипером и забил седьмой. Невероятный исход невероятного противостояния.

«В таком триллере ещё не доводилось участвовать! Оказывается, и в Англии бывает очень весело. Хотя, конечно, расстроен, что проиграли. Мы сами уступили путёвку в четвертьфинал.

Честно говоря, изначально вообще не думал, что появлюсь на поле. Но так сложилось, что пришлось выйти. Причём в самый сложный момент, когда Аршавин и Уолкотт терроризировали нашу оборону. В последний раз видел такого активного Аршавина, когда он оформлял покер «Ливерпулю» или когда я сам забивал с его передач за «Зенит», — отмечал после игры Погребняк.

«В моей карьере ничего похожего точно не было. Матчей с огромным количеством забитых мячей хватало — тут и 9:3 после 1:7 с «Динамо», и 2:8 с «МЮ». Даже с 0:4 «Ньюкасл» против нас отыгрывался. Но интригу игры с «Редингом» нельзя, по-моему, даже специально придумать. Всё произошло со мной, а я до сих пор не верю, что можно за одну игру забить семь и пропустить пять», — говорил уже Аршавин.

Права на видео принадлежат The Football Association

«Мы прошли путь от катастрофы до сохранения гордости. Довольно трудно было сыграть во втором тайме хуже, чем до перерыва. Возможно, это одна из моих самых великих побед. В этом клубе нельзя сдаваться, несмотря на счёт. Эта игра была похожа на теннис. Важно, что мы победили и вышли в четвертьфинал», — Венгер на эмоциях назвал тот матч одним из величайших, хотя в его карьере хватало и куда более важных игр.

А знаете, что самое интересное? В четвертьфинале Кубка лиги «Арсенал» уступил «Брэдфорду» из четвёртой по силе лиги Англии по пенальти. В результате эти парни добрались до финала, и только там их остановили — «Суонси» выиграл со счётом 5:0.