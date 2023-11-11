Захарян вышел в старте в Ла Лиге. И сделал результат!

Но когда он ушёл, «Сосьедад» едва не провалился. Пока что лучший матч Арсена в Испании.

Арсен Захарян во второй раз в Ла Лиге вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад». Первый был 21 октября в матче с «Мальоркой», и тогда россиянина заменили уже после первого тайма. С «Альмерией» же, которая за 13 туров набрала только три очка, полузащитник отыграл уже 72 минуты. И не подвёл.

Иманол Альгуасиль дал передохнуть Микелю Мерино и Такефусе Кубо. Из-за дисквалификации не играл ещё и Брайс Мендес. Арсен с первых же минут принялся показывать тренеру верность его выбора: активно прессинговал и нашёл Умара Садика пасом в чужой штрафной. Нигериец потерял мяч, зато немного погодя сам отобрал его на чужой половине, продрался к воротам сквозь двух противников и засадил в дальнюю штангу.

После этого Захарян чуть не исполнил предголевую передачу, отпасовав на угол штрафной Амари Траоре. Правый защитник прострелил в центр на Микеля Оярсабаля, однако его тычок с пяти метров заблокировал Эдгар Гонсалес.

«Сосьедад» в первом тайме владел инициативой и создавал моменты, тем не менее опасными их, помимо выстрела в каркас и ещё одного под перекладину от того же Садика, не назвать. Без Мендеса, Мерино и Кубо было тяжеловато.

Арсен хоть и старался, особо не выделялся: сперва залез в офсайд, потом завозился на фланге и отдал неточную передачу на Садика, а ещё так сильно закрутил мяч с углового, что тот улетел за пределы поля. За 45 минут он наиграл на оценку 6,5 от Sofascore — меньше у «Реала» заслужили Андер Барренечеа (6,1), Мартин Субименди и Алекс Ремиро (по 6,5). Больше — все остальные.

Арсен Захарян против «Альмерии» Фото: twitter.com/RealSociedad

В перерыве Альгуасиль провёл работу над ошибками, выпустив Мерино и Кубо. К счастью, Захарян остался на поле: ушли Садик и Барренечеа. Подействовало: за первый тайм «Сосьедад» наработал на 0,59 ожидаемого гола, а за второй — на 2,04. Приложил к этому руку и Арсен, сперва чуть выше ворот исполнив штрафной примерно с 20 метров.

На 57-й минуте «Реал Сосьедад» наконец-то забил! Айен Муньос подал на Беньята Туррьентеса, и тот переправил мяч в ворота плечом. Полузащитника от души поздравили Захарян и Оярсабаль, но сам он не праздновал. И не зря, ведь арбитр Исидро Эскудерас посмотрел видеоповтор, разглядел движение рукой и отменил взятие ворот.

Баски завелись на фоне «украденного» гола и спустя несколько минут забили уже по правилам: Захарян подал угловой, Ариц Элустондо выиграл верховую борьбу возле ближней штанги и скинул на дальнюю, где только этого и ждал Оярсабаль. Есть ещё одна предголевая у Арсена! Первая была в рубке с «Атлетико» (1:2).

Празднование первого гола Фото: twitter.com/RealSociedad

На 66-й минуте Альгуасиль выпустил Карлоса Фернандеса, внезапно убрав не Захаряна, а Оярсабаля! Через семь минут ушёл, впрочем, и Арсен — его поменял Мохамед-Али Шо.

Угадаете, что случилось на 76-й? Гол «Альмерии»! Ремиро отразил удар Гонсало Мелеро, но прямо на ногу Серхио Аррибасу. А немного погодя баски чуть не пропустили и второй, когда соперник вышел два в одного и только из-за отсутствия должного мастерства у Ларджи Рамазани не организовал выход один на один — бельгиец отдал слишком сильную передачу.

Снова выйти вперёд «Сосьедаду» удалось только на 90-й минуте с 11-метрового. Крайне повезло с его назначением: Серхио Акьем случайно сыграл рукой при подаче корнера. Ну а после ещё и Субименди третий вколотил с углового.

Празднование второго гола Фото: twitter.com/RealSociedad

Итоговый рейтинг Захаряна составил 6,9. Если бы не всего 16 точных пасов из 24, он был бы явно повыше. Также у Арсена 33 касания мяча, один точный навес из трёх, две точные длинные передачи, одно выигранное верховое единоборство, две выигранные позиции из пяти попыток и два отбора мяча.

Пока что это лучшая игра россиянина в Испании. Именно пока — нет сомнений, что вскоре он повысит планку.