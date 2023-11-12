Четыре матча — и практически в каждом свой сюжет!

Карпин едет к «Спартаку»! У Юрана и Лички тоже огонь. 15-й тур РПЛ. LIVE

Друзья, всем привет! 15-й тур РПЛ продолжается. Сегодня, 12 ноября, нас ждут сразу четыре матча.

Откроют игровой день «Пари НН» и «Балтика», которые начнут играть в 14:00 мск. Ценной эту вывеску делает тренерское противостояние: Сергей Юран против Сергея Игнашевича. «Нижний» на данный момент замыкает первую восьмёрку и может подтянуться к лидерам, а «Балтика», несмотря на всплески, барахтается в зоне вылета и остро нуждается в очках.

Следом, в 16:30 мск, начнут играть «Динамо» и «Оренбург». Здесь интрига тоже на поверхности, ведь это первая встреча Марцела Лички с его бывшей командой. В таблице динамовцев и оренбуржцев разделяют девять очков, так что на турнирной ситуации результат сильно не скажется. И тем не менее настрой будет особенным и у тех, и у тех.

Вечером состоятся ещё два матча. В 19:00 мск стартует встреча «Сочи» и «Рубина». Команда Рашида Рахимова внезапно превратилась в машину для добывания очков, но едет в гости в неудачный момент — ведь сочинцы в последнее время тоже улучшили результаты.

На сочинский матч наложится одна из главных игр тура. «Спартак» против «Ростова» — это уже классика российского футбола, и по большей части благодаря Валерию Карпину. Их встречи скучными не бывают, а тут ещё и очки остро нужны обеим командам. «Спартаку» — чтобы не отставать от лидеров слишком сильно, «Ростову» — чтобы оторваться от аутсайдеров и приблизиться в том числе к красно-белым. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию насыщенного игрового дня в РПЛ. Присоединяйтесь!

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