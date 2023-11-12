«Сити» или «Челси» заслуживает звание «денежного мешка»? Сравнили траты с учётом инфляции

«Челси» и «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне с трудом можно назвать равными соперниками – между командами огромный разрыв в таблице длиною в восемь строчек. Но вот в чём они точно могут посоревноваться, так это в количестве трат: кто же из клубов больше достоин звания денежный мешок. Лондонский клуб прилично тратил при Романе Абрамовиче, при Тодде Боули так вообще побил всевозможные рекорды; шейхи тоже немало вложили в «Сити». Мы решили пересчитать вложения в трансферы инвесторов английских клубов с учётом футбольной инфляции, и получилась довольно интересная картина.
10 млн в 2003-м, 10 млн в 2008-м и 10 млн сейчас (в любой валюте) – это совсем другие деньги. Но и пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, тоже неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу в 2010 году, Пол Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс: нужно взять среднюю стоимость трансфера в пяти топовых лигах в конкретный год и на разнице между нужными сезонами провести подсчёты – вывести процент разницы. Это и будет так называемая футбольная инфляция. Вот как это работает:
- выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился;
- берём среднюю стоимость трансфера в нужной лиге в сезон из предыдущего пункта;
- берём среднюю стоимость перехода в сезон, на момент которого проводится подсчёт в нужной лиге. Из этой суммы вычитаем среднюю стоимость трансфера в сезоне из пункта 2;
- смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию»;
- пересчитываем стоимость трансфера из пункта 1 согласно полученному проценту в пункте 4.
Суммы в материале указаны в фунтах, так как сервис Totally Money даёт подсчёты именно в этой валюте.
Первый год после прихода Абрамовича, шейхов и Боули
Абрамович купил «Челси» в 2003-м вместе с многомиллионными долгами клуба, поэтому в первый же сезон он погасил все задолженности, а следом принялся за обновление команды. В первое же трансферное окно «Челси» потратил £ 139,68 млн на 10 футболистов – молодых британцев, подающих надежды, и звёзд вроде Эрнана Креспо (пришёл из «Интера»), Клода Макелеле из «Реала» и Адриана Муту из «Пармы». С учётом футбольной инфляции первая летняя закупка при Абрамовиче обошлась «Челси» в £ 586,7 млн.
Зимой клуб купил только Скотта Паркера (следующая мощная закупка состоялась уже летом 2004-го), добив список покупок до 11 человек. Суммарно в первый сезон Абрамович потратил на трансферы порядка £ 153 млн, но, если пересчитать с учётом футбольной инфляции, выходит сумма гораздо внушительнее – почти £ 640 млн.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты, млн фунтов
|Затраты с учётом футбольной инфляции, млн фунтов
|Лето 2003 года
|Эрнан Креспо
|«Интер»
|23,4
|98,3
|Дэмьен Дафф
|«Блэкберн»
|22,05
|92,6
|Хуан Себастьян Верон
|«Манчестер Юнайтед»
|19,35
|81,28
|Клод Макелеле
|«Реал»
|18
|75,61
|Адриан Муту
|«Парма»
|17,1
|71,83
|Уэйн Бридж
|«Саутгемптон»
|9,45
|39,69
|Жереми Нжитап
|«Реал»
|9
|37,8
|Джо Коул
|«Вест Хэм»
|8,91
|37,42
|Глен Джонсон
|«Вест Хэм»
|7,47
|31,38
|Алексей Смертин
|«Бордо»
|4,95
|20,79
|Зима 2004 года
|Скотт Паркер
|«Чарльтон»
|12,6
|52,93
|Всего
|152,28
|639,63
Источник: Totally Money.
Боули начал в «Челси» с громких обещаний и не менее громких трансферов: американский владелец за первый сезон в клубе потратил на трансферы почти £ 600 млн. Никто не спускал на игроков за два окна сумму и близкую к этой – да, даже шейхи.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты, млн фунтов
|Лето 2022 года
|Уэсли Фофана
|«Лестер»
|75
|Марк Кукурелья
|«Брайтон»
|60
|Рахим Стерлинг
|«Манчестер Сити»
|47,5
|Калиду Кулибали
|«Наполи»
|33
|Карни Чуквуэмека
|«Астон Вилла»
|20
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|«Барселона»
|10,3
|Гэбриел Слонина
|«Чикаго»
|9
|Денис Закария
|«Ювентус»
|3,5 (аренда)
|Зима 2023 года
|Энцо Фернандес
|«Бенфика»
|107
|Михаил Мудрик
|«Шахтёр»
|88,5
|Бенуа Бадьяшиль
|«Монако»
|35
|Нони Мадуэке
|ПСВ
|29
|Мало Гюсто
|«Лион»
|26
|Андрей Сантос
|«Васко да Гама»
|18
|Давид Датро Фофана
|«Мольде»
|8
|Жоау Феликс
|«Атлетико»
|9,7 (аренда)
|Всего
|577,5
Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян, владеющий Abu Dhabi United Group (ADUG), пришёл в «Сити» в сентябре 2008-го, успев тогда ухватить на трансферном рынке ещё Робиньо за £ 38,7 млн. В зимнее трансферное окно «Сити» купил всего четверых игроков, а вот летом разошёлся, приобретя сразу шестерых. С учётом Робиньо, который пришёл в клуб вместе с новыми владельцами, шейхи в первые два окна потратили на трансферы около £ 214 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет почти £ 460 млн.
|Игрок
|Откуда пришёл
|Затраты тогда, млн фунтов
|Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов
|Лето-2008/ январь-2009
|Уэйн Бридж
|«Челси»
|11,7
|30,41
|Робиньо
|«Реал»
|38,7
|100,61
|Крэйг Беллами
|«Вест Хэм»
|13,95
|36,27
|Найджел де Йонг
|«Гамбург»
|16,2
|42,12
|Шей Гивен
|«Ньюкасл»
|8,1
|21,06
|Лето 2009 года
|Гарет Барри
|«Астон Вилла»
|12,51
|28,86
|Роке Санта Крус
|«Блэкберн»
|19,08
|44,02
|Карлос Тевес
|«Вест Хэм»
|26,1
|60,21
|Эммануэль Адебайор
|«Арсенал»
|26,1
|60,21
|Коло Туре
|«Арсенал»
|16,83
|38,83
|Джолеон Лескотт
|«Эвертон»
|24,75
|57,09
|Всего
|214,02
|459,48
«Челси» 1 – «Сити» 0.
Все траты «Челси» при Абрамовиче и «Сити» — после прихода шейхов
Абрамович мощно закупался первые два сезона, а дальше траты постепенно снижались – вплоть до сезона-2010/2011. Тогда «Челси» потратил на трансферы £ 109,35 млн, и из них только £ 52,6 млн ушло на Фернандо Торреса. Сейчас испанец стоил бы £ 144,9 млн!
Но самым затратным за всё время при Абрамовиче стал сезон-2017/2018, когда в команду перешёл Альваро Мората почти за £ 60 млн, а ещё четыре футболиста обошлись клубу дороже £ 20 млн.
Альваро Мората
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Всего россиянин вложил в «Челси» больше £ 2 млрд, а с учётом футбольной инфляции сумма выходит ещё мощнее – больше £ 4 млрд.
|Сезон
|Траты тогда
|Траты с учётом футбольной инфляции
|2003/2004
|152,28
|639,63
|2004/2005
|149,76
|537,31
|2005/2006
|82,1
|318,27
|2006/2007
|80,1
|276,92
|2007/2008
|53,1
|135,21
|2008/2009
|27,45
|71,36
|2009/2010
|27
|62,3
|2010/2011
|109,35
|301,12
|2011/2012
|86,81
|230,73
|2012/2013
|98,73
|264,51
|2013/2014
|117,32
|215,02
|2014/2015
|123,93
|222,91
|2015/2016
|75,15
|122,24
|2016/2017
|119,52
|164,18
|2017/2018
|234,45
|237,06
|2018/2019
|180,9
|205,09
|2019/2020
|40,5
|40,5
|2020/2021
|222,5
|222,5
|2021/2022
|106,2
|106,2
|ВСЕГО
|2086,25
|4372,06
Шейхи, конечно, тоже прилично тратились – за всё время с 2008-го меньше £ 100 млн за сезон было потрачено всего шесть раз. Все остальные суммы трансферов переваливали за эту отметку. Самым затратным, как и в случае «Челси» Абрамовича, стал сезон-2017/2018: «Сити» тогда купил Лапорта, Менди, Уолкера, Силву, Эдерсона, Данило и ещё четверых футболистов. Всего за 15 лет шейхи потратили на «Сити» чуть меньше, чем Абрамович за 19 – £ 1,9 млрд или £ 2,9 млрд с учётом футбольной инфляции.
|Сезон
|Траты тогда
|Траты с учётом футбольной инфляции
|2008/2009
|88,65
|230,47
|2009/2010
|132,57
|305,82
|2010/2011
|165,25
|455,06
|2011/2012
|81,5
|216,62
|2012/2013
|55,76
|149,39
|2013/2014
|104,4
|191,35
|2014/2015
|92,52
|166,41
|2015/2016
|187,47
|304,9
|2016/2017
|147,15
|263,85
|2017/2018
|285,75
|288,93
|2018/2019
|70,73
|80,19
|2019/2020
|81,9
|90
|2020/2021
|155,55
|155,55
|2021/2022
|122,6
|122,6
|2022/2023
|135
|135
|ВСЕГО
|1906,8
|2961,14
Если взять траты «Челси» с сезона-2008/2009 по сезон-2022/2023 и сравнить их с тратами шейхов, то получается, что лондонцы потратили £ 2,146 млрд. «Сити» же не особо меньше – £ 1,906 млрд. Но выходит, что в соревновании за звание денежного мешка побеждает всё же «Челси».