«Сити» или «Челси» заслуживает звание «денежного мешка»? Сравнили траты с учётом инфляции

«Челси» и «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне с трудом можно назвать равными соперниками – между командами огромный разрыв в таблице длиною в восемь строчек. Но вот в чём они точно могут посоревноваться, так это в количестве трат: кто же из клубов больше достоин звания денежный мешок. Лондонский клуб прилично тратил при Романе Абрамовиче, при Тодде Боули так вообще побил всевозможные рекорды; шейхи тоже немало вложили в «Сити». Мы решили пересчитать вложения в трансферы инвесторов английских клубов с учётом футбольной инфляции, и получилась довольно интересная картина.

10 млн в 2003-м, 10 млн в 2008-м и 10 млн сейчас (в любой валюте) – это совсем другие деньги. Но и пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, тоже неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу в 2010 году, Пол Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс: нужно взять среднюю стоимость трансфера в пяти топовых лигах в конкретный год и на разнице между нужными сезонами провести подсчёты – вывести процент разницы. Это и будет так называемая футбольная инфляция. Вот как это работает:

выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился;

берём среднюю стоимость трансфера в нужной лиге в сезон из предыдущего пункта;

берём среднюю стоимость перехода в сезон, на момент которого проводится подсчёт в нужной лиге. Из этой суммы вычитаем среднюю стоимость трансфера в сезоне из пункта 2;

смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию»;

пересчитываем стоимость трансфера из пункта 1 согласно полученному проценту в пункте 4.

Суммы в материале указаны в фунтах, так как сервис Totally Money даёт подсчёты именно в этой валюте.

Первый год после прихода Абрамовича, шейхов и Боули

Абрамович купил «Челси» в 2003-м вместе с многомиллионными долгами клуба, поэтому в первый же сезон он погасил все задолженности, а следом принялся за обновление команды. В первое же трансферное окно «Челси» потратил £ 139,68 млн на 10 футболистов – молодых британцев, подающих надежды, и звёзд вроде Эрнана Креспо (пришёл из «Интера»), Клода Макелеле из «Реала» и Адриана Муту из «Пармы». С учётом футбольной инфляции первая летняя закупка при Абрамовиче обошлась «Челси» в £ 586,7 млн.

Зимой клуб купил только Скотта Паркера (следующая мощная закупка состоялась уже летом 2004-го), добив список покупок до 11 человек. Суммарно в первый сезон Абрамович потратил на трансферы порядка £ 153 млн, но, если пересчитать с учётом футбольной инфляции, выходит сумма гораздо внушительнее – почти £ 640 млн.

Игрок Откуда пришёл Затраты, млн фунтов Затраты с учётом футбольной инфляции, млн фунтов Лето 2003 года Эрнан Креспо «Интер» 23,4 98,3 Дэмьен Дафф «Блэкберн» 22,05 92,6 Хуан Себастьян Верон «Манчестер Юнайтед» 19,35 81,28 Клод Макелеле «Реал» 18 75,61 Адриан Муту «Парма» 17,1 71,83 Уэйн Бридж «Саутгемптон» 9,45 39,69 Жереми Нжитап «Реал» 9 37,8 Джо Коул «Вест Хэм» 8,91 37,42 Глен Джонсон «Вест Хэм» 7,47 31,38 Алексей Смертин «Бордо» 4,95 20,79 Зима 2004 года Скотт Паркер «Чарльтон» 12,6 52,93 Всего 152,28 639,63

Источник: Totally Money.

Боули начал в «Челси» с громких обещаний и не менее громких трансферов: американский владелец за первый сезон в клубе потратил на трансферы почти £ 600 млн. Никто не спускал на игроков за два окна сумму и близкую к этой – да, даже шейхи.

Игрок Откуда пришёл Затраты, млн фунтов Лето 2022 года Уэсли Фофана «Лестер» 75 Марк Кукурелья «Брайтон» 60 Рахим Стерлинг «Манчестер Сити» 47,5 Калиду Кулибали «Наполи» 33 Карни Чуквуэмека «Астон Вилла» 20 Пьер-Эмерик Обамеянг «Барселона» 10,3 Гэбриел Слонина «Чикаго» 9 Денис Закария «Ювентус» 3,5 (аренда) Зима 2023 года Энцо Фернандес «Бенфика» 107 Михаил Мудрик «Шахтёр» 88,5 Бенуа Бадьяшиль «Монако» 35 Нони Мадуэке ПСВ 29 Мало Гюсто «Лион» 26 Андрей Сантос «Васко да Гама» 18 Давид Датро Фофана «Мольде» 8 Жоау Феликс «Атлетико» 9,7 (аренда) Всего 577,5

Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян, владеющий Abu Dhabi United Group (ADUG), пришёл в «Сити» в сентябре 2008-го, успев тогда ухватить на трансферном рынке ещё Робиньо за £ 38,7 млн. В зимнее трансферное окно «Сити» купил всего четверых игроков, а вот летом разошёлся, приобретя сразу шестерых. С учётом Робиньо, который пришёл в клуб вместе с новыми владельцами, шейхи в первые два окна потратили на трансферы около £ 214 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет почти £ 460 млн.

Игрок Откуда пришёл Затраты тогда, млн фунтов Пересчёт с учётом инфляции, млн фунтов Лето-2008/ январь-2009 Уэйн Бридж «Челси» 11,7 30,41 Робиньо «Реал» 38,7 100,61 Крэйг Беллами «Вест Хэм» 13,95 36,27 Найджел де Йонг «Гамбург» 16,2 42,12 Шей Гивен «Ньюкасл» 8,1 21,06 Лето 2009 года Гарет Барри «Астон Вилла» 12,51 28,86 Роке Санта Крус «Блэкберн» 19,08 44,02 Карлос Тевес «Вест Хэм» 26,1 60,21 Эммануэль Адебайор «Арсенал» 26,1 60,21 Коло Туре «Арсенал» 16,83 38,83 Джолеон Лескотт «Эвертон» 24,75 57,09 Всего 214,02 459,48

«Челси» 1 – «Сити» 0.

Все траты «Челси» при Абрамовиче и «Сити» — после прихода шейхов

Абрамович мощно закупался первые два сезона, а дальше траты постепенно снижались – вплоть до сезона-2010/2011. Тогда «Челси» потратил на трансферы £ 109,35 млн, и из них только £ 52,6 млн ушло на Фернандо Торреса. Сейчас испанец стоил бы £ 144,9 млн!

Но самым затратным за всё время при Абрамовиче стал сезон-2017/2018, когда в команду перешёл Альваро Мората почти за £ 60 млн, а ещё четыре футболиста обошлись клубу дороже £ 20 млн.

Альваро Мората Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Всего россиянин вложил в «Челси» больше £ 2 млрд, а с учётом футбольной инфляции сумма выходит ещё мощнее – больше £ 4 млрд.

Сезон Траты тогда Траты с учётом футбольной инфляции 2003/2004 152,28 639,63 2004/2005 149,76 537,31 2005/2006 82,1 318,27 2006/2007 80,1 276,92 2007/2008 53,1 135,21 2008/2009 27,45 71,36 2009/2010 27 62,3 2010/2011 109,35 301,12 2011/2012 86,81 230,73 2012/2013 98,73 264,51 2013/2014 117,32 215,02 2014/2015 123,93 222,91 2015/2016 75,15 122,24 2016/2017 119,52 164,18 2017/2018 234,45 237,06 2018/2019 180,9 205,09 2019/2020 40,5 40,5 2020/2021 222,5 222,5 2021/2022 106,2 106,2 ВСЕГО 2086,25 4372,06

Шейхи, конечно, тоже прилично тратились – за всё время с 2008-го меньше £ 100 млн за сезон было потрачено всего шесть раз. Все остальные суммы трансферов переваливали за эту отметку. Самым затратным, как и в случае «Челси» Абрамовича, стал сезон-2017/2018: «Сити» тогда купил Лапорта, Менди, Уолкера, Силву, Эдерсона, Данило и ещё четверых футболистов. Всего за 15 лет шейхи потратили на «Сити» чуть меньше, чем Абрамович за 19 – £ 1,9 млрд или £ 2,9 млрд с учётом футбольной инфляции.

Сезон Траты тогда Траты с учётом футбольной инфляции 2008/2009 88,65 230,47 2009/2010 132,57 305,82 2010/2011 165,25 455,06 2011/2012 81,5 216,62 2012/2013 55,76 149,39 2013/2014 104,4 191,35 2014/2015 92,52 166,41 2015/2016 187,47 304,9 2016/2017 147,15 263,85 2017/2018 285,75 288,93 2018/2019 70,73 80,19 2019/2020 81,9 90 2020/2021 155,55 155,55 2021/2022 122,6 122,6 2022/2023 135 135 ВСЕГО 1906,8 2961,14

Если взять траты «Челси» с сезона-2008/2009 по сезон-2022/2023 и сравнить их с тратами шейхов, то получается, что лондонцы потратили £ 2,146 млрд. «Сити» же не особо меньше – £ 1,906 млрд. Но выходит, что в соревновании за звание денежного мешка побеждает всё же «Челси».