У Левандовского — худший момент карьеры за 12 лет. Что вообще творится с форвардом «Барсы»

Роберт Левандовски разочаровывает этой осенью. Польский форвард не забивает на протяжении шести матчей подряд. Левандовски не отличался в матчах Примеры с «Мальоркой», «Севильей», «Реалом» и «Сосьедадом», а также во встречах Лиги чемпионов с «Порту» и «Шахтёром». Это худшая серия Роберта с февраля 2011 года, когда он выступал за дортмундскую «Боруссию». Что происходит с нападающим?

Левандовски перебрался в «Барсу» из «Баварии» летом 2022 года. Прошлый сезон выдался для Роберта успешным: 33 гола и восемь ассистов в 44 матчах, золото чемпионата Испании и Суперкубок Испании. Не всё получалось идеально, но поляк с ходу обозначил себя одним из лидеров каталонцев. Левандовски стал первым игроком «Барселоны» после Роналдо, забившим 30+ голов в дебютном сезоне. Но сейчас он, мягко говоря, не так хорош. Без сомнений, на Левандовского повлияли изменения в составе «Барселоны». Команду покинули важнейшие игроки прошлого сезона – Серхио Бускетс и Усман Дембеле. Также Хави часто ротирует состав, линия атаки постоянно видоизменяется. Левандовски играет в различных сочетаниях в нападении, что не способствует синергии между футболистами. Например, три последних линии атаки «Барсы» в матчах, где Роберт выходил в старте: Феликс – Левандовски – Ямал («Севилья»), Феликс – Левандовски – Лопес («Сосьедад») и Торрес – Левандовски – Рафинья («Шахтёр»). А в августе поляк отмечал, что «Барсе» не хватает атакующих футболистов. Да и полузащита не так часто питает Роберта передачами. Есть умница Гюндоган (пять ассистов в сезоне), а второй по голевым пасам – сам Левандовски (четыре).

Роберт Левандовски нападающий «Барселоны» «Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу. Я не ожидал, что команды в чемпионате Испании будут так неохотно играть в футбол».

Также поляк около месяца пропустил из-за травмы лодыжки. Почти весь октябрь Левандовски лечился, не сыграв в трёх встречах. А в матчах с «Реалом» и «Сосьедадом» провёл 29 и 57 минут соответственно. Роберт всё ещё набирает форму: в матче ЛЧ с «Шахтёром» он был бледной тенью самого себя. Левандовски был пассивен, не бил по воротам, транжирил редкие шансы. Роберт сбавил требования и к самому себе. Если раньше к его физической форме не было нареканий, а его фотографии периода «Баварии» вызывали восхищение, то сейчас поляк уже не так хорош. Да, Роберту 35 лет, но такой резкий регресс вызывает вопросы. Впрочем, сам футболист признаёт, что в «Барсе» перестал быть «машиной»: «Я очень счастлив в «Барселоне», в команде, в городе, со своей семьёй. Как человек я счастлив. До «Барселоны» я был «машиной», здесь я стал больше человеком».

Роберт Левандовски Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Статистика показывает, что Роберт не так хорош в завершении в текущем году. Портал Fbref приводит цифры ожидаемых голов Левандовского в сезоне – 7,2 xG. А реально поляк забил шесть мячей. Следовательно, форвард забил на один гол меньше, чем мог. Не очень критично, но показательно. Последние шесть сезонов Роберт забивал больше ожидаемого, причём сильно (например, в прошлом сезоне 33 гола при 28,4 ожидаемого). Несмотря на четыре ассиста, Левандовски плох в комбинационной игре. Он часто отдаёт неточные пасы. Whoscored отмечает, что процент точных передач Роберта составляет 71,7%. Это второй снизу показатель среди всех игроков «Барсы» (хуже только у Абде Эззалзули, который провёл 67 минут в сезоне).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Впереди у «Барселоны» домашний матч Примеры с «Алавесом», а затем команды уйдут на международную паузу. Возможно, Левандовски перезагрузится в сборной Польши и вернётся в Каталонию в лучшем настроении и форме. Всё же Роберт – один из лучших форвардов мира последнего десятилетия, так что вернуть свои лучшие кондиции и помочь «Барсе» он ещё может. Даже в 35 лет.